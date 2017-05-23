|
|
|
Автор
Кнопки
|
Как радикалы Украины играют на руку Кремлю
23.05.2017 18:14
Очередной раз «радикалы»
показали себя во всей красе. На днях в центре Киева, в ливанском кафе «
Linas» произошел инцидент
между персоналом заведения и лидером ГО «
Націонал-патріотичний рух України» - Михаилом
Ковальчуком,
переросший в пикет арабского заведения активистами националистического
движения. Естественно, что версии участников конфликта заметно отличаются друг
от друга.
По словам администрации кафе, причиной конфликта
послужила стоимость чашки кофе. А именно, компания Ковальчука заказала кофе на вынос,
цена которого меньше чем его стоимость внутри заведения. Но девушка из
персонала разрешила парням присесть за стол, а другой сотрудник не знавший
этого, попросил молодых людей доплатить или покинуть заведение. Возмущенные таким
неуважительным отношением к представителям «титульной нации», молодые люди
намеревались сфотографировать и забрать книгу жалоб в следствии чего и произошла
драка.
По версии «националистов», причиной бойкота
заведения стало нежелание персонала АРАБСКОГО кафе обслужить компанию на
украинском языке. Забрав «книгу жалоб», они решили покинуть заведение, после
чего их догнали несколько иностранцев вооруженных ножами, среди которых был и
владелец заведения.
После
инцидента, Ковальчук на своей странице в ФБ написал пост с призывом поддержать
бойкот
«
Linas Cafe»
, что и было осуществлено 50 активистами
движения. Видео пикета, участники акции разместили у себя на странице:
https://www.facebook.com/100009796243337/videos/475203786149492/
Наверняка, его просмотр прояснит кто прав, кто виноват в этой ситуации (по
крайней мере
точно
покажет манеру общения
сторон).
Так или иначе, этот инфоповод причиной, которому 20 грн (стоимость кофе)
или нагнетание языкового вопроса, активно распространяется в СМИ с шикарными
заголовками, тем самым играя на руку кремлевской пропаганде о «Бандерофашистах»
в Украине.
Хотелось сказать, что
на протяжении многих лет, спекуляции
на тему языковой политики государства использовались для разделения украинского
общества на западную и восточную Украину. Также, именно тему языка использовали
для разжигания конфликта на Донбассе и в Крыму. После бегства Януковича, когда
государственная система и система национальной безопасности была парализована, именно
представители праворадикальных организаций заявляли с трибун о необходимости
создания «комітету національної свідомості» и т.д., играя на руку пропаганде Кремля,
оправдывающей аннексию Крыма и сепаратизм на Донбассе.
Стоит отметить, что Кремль
активно спонсирует праворадикальные движения по всей Европе. Ярким примером
тому служит Франция, Германия и Венгрия.
В случае с Украиной,
праворадикальные организации регулярно используются Москвой для дестабилизации
ситуации и поддержания негативного фона Украины для российских СМИ.
Как показывает практика, тема
языка служит удобным инструментом для любой пропаганды, а также успешно
отвлекает внимание от
социально-экономических проблем государства.
«
Для мене, не має різниці, якою мовою сказати, що 70%
населення в Україні живе за межею бідності, що четвертий рік йде чи то АТО, чи
то війна, що кожен день гинуть люди… І якщо з тобою в АРАБСЬКОМУ, КАРЛ! кафе заговорить
українською офіціант, то ситуація не зміниться
»
.
Так уж сложилось, что
советский период оставил как минимум 60% русифицированной Украины и от этого
никуда не денешься. По мнению таких псевдопатриотов, в рядах ВСУ на фронте нет русскоязычных,
или русскоязычные любят Украину меньше? В первую очередь мы все украинцы, а
политика украинизации должна быть постепенная с защитой интересов национальных меньшинств. Но, к
сожалению, именно благодаря таким действиям радикалов – любая национальная идея
воспринимается как полная …
теги: Киев, погром, Linas Сafe, националисты, радикалы, кремль, Украина, расизм
Авторские блоги и комментарии к ним отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции портала ЛІГА.net и Информационного агентства "ЛІГАБізнесІнформ" может не совпадать с точкой зрения авторов блогов и комментариев к ним. Редакция портала не отвечает за достоверность таких материалов, а портал выполняет исключительно роль носителя
|
Популярные теги
Iryna Berezhna PR адвокат Адвокат Морозов Азаров Александр Прогнимак ато банк банки банкротство бизнес бізнес будущее украины бюджет бют валюта Васильев ВВП Верховна Рада верховная рада вибори війна влада власть война выборы газ геннадий балашов Гонтарева государство гривна Гройсман ГФС демократия деньги депозит депозиты децентралізація ДНР доллар Донбас Донбасс доходы евроинтеграция евромайдан Европа економіка ЕС євромайдан ЄС жизнь жкх закон законодательство законопроект зарплата Земля инвестиции инвестиции в экономику интернет Ирина Бережная Ігор Ткачук Ірина Бережна Кабмин кадры карьера киев київ Китай Кличко Кодекс законів про працю України конституция Конституція Конституція України коррупция корупція кредит кредиты кризис Крим Крым культура курс Луценко люстрация люстрація Майдан маркетинг маркетинг юридических услуг МВФ менеджмент налоги налоги украина Налоговый кодекс народ наука нафтогаз НБУ НДС недвижимость Николай Гольбин образование общество Олександр Горобець оппозиция отмена налогов охрименко Павло Петренко парламент партия регионов персонал податки политика политтехнологии політика Порошенко правительство право право на працю працедавець працівник президент прогнимак прогноз Программа социально-экономического развития Украины психология денег психология успеха публічний аудит путин Путін работа революция режим Януковича рейдерство реклама рекрутинг Реформа реформи реформы Росія россия Руслан Сольвар рынки свобода СМИ соціально-економічні права строительство студент суд судебная практика судова практика судовий захист США таможня тарифи тарифы Тигипко Тимошенко Ткачук трудовий договір. трудові відносини УКБС Украина Україна Укрпочта Укрпошта управление уровень жизни людей Уряд финансы экология экономика экономика украины эксперт по миграции экспорт энергетика юрист Ющенко янукович Яценюк
Авторы
|
© Информационное агентство ЛIГАБiзнесIнформ, 2007-2017
© Информационно-аналитический центр "ЛІГА", 1991-2017
Все права на материалы, размещенные на портале ЛІГА.net, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Комментарии на портале ЛІГА.net временно отключены в связи с аномальной активностью троллей и большим количеством агрессивных и оскорбительных реплик к постам на политические темы.