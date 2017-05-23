Как радикалы Украины играют на руку Кремлю

Очередной раз «радикалы» показали себя во всей красе. На днях в центре Киева, в ливанском кафе « Linas» произошел инцидент между персоналом заведения и лидером ГО « Націонал-патріотичний рух України» - Михаилом Ковальчуком, переросший в пикет арабского заведения активистами националистического движения. Естественно, что версии участников конфликта заметно отличаются друг от друга.

По словам администрации кафе, причиной конфликта послужила стоимость чашки кофе. А именно, компания Ковальчука заказала кофе на вынос, цена которого меньше чем его стоимость внутри заведения. Но девушка из персонала разрешила парням присесть за стол, а другой сотрудник не знавший этого, попросил молодых людей доплатить или покинуть заведение. Возмущенные таким неуважительным отношением к представителям «титульной нации», молодые люди намеревались сфотографировать и забрать книгу жалоб в следствии чего и произошла драка.

По версии «националистов», причиной бойкота заведения стало нежелание персонала АРАБСКОГО кафе обслужить компанию на украинском языке. Забрав «книгу жалоб», они решили покинуть заведение, после чего их догнали несколько иностранцев вооруженных ножами, среди которых был и владелец заведения. После инцидента, Ковальчук на своей странице в ФБ написал пост с призывом поддержать бойкот « Linas Cafe» , что и было осуществлено 50 активистами движения. Видео пикета, участники акции разместили у себя на странице: https://www.facebook.com/100009796243337/videos/475203786149492/

Наверняка, его просмотр прояснит кто прав, кто виноват в этой ситуации (по крайней мере точно покажет манеру общения сторон).

Так или иначе, этот инфоповод причиной, которому 20 грн (стоимость кофе) или нагнетание языкового вопроса, активно распространяется в СМИ с шикарными заголовками, тем самым играя на руку кремлевской пропаганде о «Бандерофашистах» в Украине.

Хотелось сказать, что на протяжении многих лет, спекуляции на тему языковой политики государства использовались для разделения украинского общества на западную и восточную Украину. Также, именно тему языка использовали для разжигания конфликта на Донбассе и в Крыму. После бегства Януковича, когда государственная система и система национальной безопасности была парализована, именно представители праворадикальных организаций заявляли с трибун о необходимости создания «комітету національної свідомості» и т.д., играя на руку пропаганде Кремля, оправдывающей аннексию Крыма и сепаратизм на Донбассе.

Стоит отметить, что Кремль активно спонсирует праворадикальные движения по всей Европе. Ярким примером тому служит Франция, Германия и Венгрия.

В случае с Украиной, праворадикальные организации регулярно используются Москвой для дестабилизации ситуации и поддержания негативного фона Украины для российских СМИ.

Как показывает практика, тема языка служит удобным инструментом для любой пропаганды, а также успешно отвлекает внимание от социально-экономических проблем государства.

« Для мене, не має різниці, якою мовою сказати, що 70% населення в Україні живе за межею бідності, що четвертий рік йде чи то АТО, чи то війна, що кожен день гинуть люди… І якщо з тобою в АРАБСЬКОМУ, КАРЛ! кафе заговорить українською офіціант, то ситуація не зміниться » .

Так уж сложилось, что советский период оставил как минимум 60% русифицированной Украины и от этого никуда не денешься. По мнению таких псевдопатриотов, в рядах ВСУ на фронте нет русскоязычных, или русскоязычные любят Украину меньше? В первую очередь мы все украинцы, а политика украинизации должна быть постепенная с защитой интересов национальных меньшинств. Но, к сожалению, именно благодаря таким действиям радикалов – любая национальная идея воспринимается как полная …