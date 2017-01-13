Львівська юстиція: підсумки 2016 року

Для Головного територіального управління юстиції у Львівській області рік 2016 був надзвичайно динамічним та успішним. Моя команда намагалась щодня змінювати юстицію як у відношенні до людей, зменшенні бюрократії, так і формуванні нової філософії її функціонування. За цей час вдалося реалізувати багато пілотних проектів та ініціатив, досягти конкретних і позитивних результатів.

У минулому році мною на особистих прийомах громадян прийнято більше 500 осіб. Прийом, який відбувається щоп’ятниці з 10 год і до «останнього відвідувача», є відкритим форматом комунікації з людьми і підтверджує ключове гасло – «Юстиція відкрита до людей». Також у кожному структурному підрозділі юстиції розміщено плакат, де вказано особистий номер мого мобільного телефона, щоб кожен відвідувач міг висловити зауваження, скарги та пропозиції. Натомість усі прийомні дні у структурних підрозділах скасовано.

У 2016 році Львівською юстицією проведено відкриті конкурси на 180 вакантних посад. За результатами цих конкурсів до роботи органів юстиції вдалося залучити 78 фахівців, які до цього не були на державній службі й не працювали в юстиції. Люди, незаангажовані системою, органічно влились у команду юстиції і ефективно працюють, зокрема у напрямі впровадженні юстиційних реформ. А ті держслужбовці, які неналежно, непрофесійно виконують свої посадові обов’язки, – звільнені й кадрове «очищення» триватиме безперервно.

Послугою «Шлюб за добу» у трьох унікальних локаціях Львова – «Арена-Львів», Шевченківський гай та Львівський аеропорт – у минулому році скористалося більше 500 пар. Це не лише спростило й пришвидшило процедуру для закоханих, а й поповнило бюджет коштами від оплати послуги на 500 тис.грн. Також більше 5-ти тисяч матерів-породіль скористалися можливістю отримати свідоцтво про народження дитини безпосередньо у пологовому будинку. А це 35 відсотків від загальної кількості виданих свідоцтв у минулому році.

У 2016 році на Львівщині запроваджено безпрецендентний пілотний проект „Шкільна юстиція”, який полягає у залученні шкільної юнацтва до набуття знань і практичних навиків у сфері нотаріату, державної реєстрації та виконання судових рішень. Це не лише дасть змогу зреалізувати їхні зацікавлення у сфері юстиції, отримати важливий і корисний досвід, а й сприятиме саморозвитку, формуванню свідомості у майбутньому гідних державних службовців.

Минулого року органи юстиції Львівщини передали у зону АТО 20 автомобілів, 1 мікроавтобус будинку сімейного типу та більше двох тисяч одиниць конфіскованої зброї. Окрім цього, у Львівській юстиції реалізовують унікальну програму бойової підготовки державних службовців. Навчання проводять на Яворівському полігоні, де вже понад 80 держслужбовців юстиції отримали навики володіння зброєю, а відтак готові до виконання конституційного обов’язку – захисту територіальної цілісності держави.

Учасників АТО звільнено від сплати послуг державних нотаріусів. Відповідно до мого наказу, учасники АТО, які отримали посвідчення учасника бойових дій чи інваліда війни, а також члени сімей загиблих або зниклих безвісти учасників АТО, звільнені від сплати за надання додаткових послуг правового характеру, які не пов’язані із вчинюваними нотаріальними діями, а також від оплати послуг технічного характеру всіх державних нотаріусів Львівської області. Це уможливило суттєве зменшення вартості нотаріальних послуг для зазначеної категорії громадян.

Загалом у попередньому році фактично стягнуто майже 12 млн.грн. заборгованої зарплати. Окрім цього, через реалізацію на відкритих електронних торгах описаного на ЛАЗі й вилученого металобрухту виручено 1 млн гривень і виплачено як заборговану зарплату. Безумовно, це один з пріоритетних напрямів роботи і виконавча служба Львівської юстиції докладе всіх зусиль, щоб у найближчий час гроші повною мірою були виплачені як по цьому, так і по багатьох інших підприємствах-боржниках.

Зазначу, що у 2016 році державні виконавці Львівщини стягнули з боржників рекордну суму, і зокрема поповнили бюджет виконавчим збором більше ніж 21 млн грн.

За минулий рік підприємства-банкрути, завдяки злагодженій та добросовісній фаховій роботі арбітражних керуючих, погасили заборговану заробітну плату в розмірі більше 35-ти млн.грн. А це у сім разів більше коштів у порівнянні, наприклад, з 2015 роком.

Також ініційювано програму міжнародного партнерства та обміну досвідом, зокрема з територіальним органом Міністерства юстиції Китайської Народної Республіки – Департаментом юстиції провінції Юньнань. Досягнуто попередніх домовленостей в цьому напрямі з територіальними органами юстиції Республіки Польща та Австрії.

У 2016 році за участі Міністра юстиції України Павла Петренка започатковано турнір із міні-футболу серед команд структурних підрозділів юстиції Львівської області «Кубок юстиції». Участь у даному турнірі взяло більше 200 чиновників. Лейтмотивом цього турніру є ідея про те, що державні службовці не повинні «футболити» громадян у робочих кабінетах, а грати у футбол лише на полі. До того ж, завдяки проведенню футбольних змагань у працівників юстиції формується потужний командний дух, необхідний для реалізації реформ у сфері юстиції.

На 2017 рік у Львівській юстиції заплановано не менше роботи, поставлено ще більше завдань і намічено чіткі й ефективні шляхи їх реалізації.