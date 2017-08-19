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«Диктаторские законы» - тогда и сейчас
19.08.2017 13:31
Довольно часто в СМИ можно встретить новости или комментарии очередного эксперта по всем вопросам в стиле «этот депутат голосовал за “диктаторские законы” и получил награду/остался в Раде/просто хорошо живет – доколе?».
Напомню, этот пакет законов предполагал: заочное осуждение, ограничения для СМИ, возможность блокировки интернет-сайтов, цензуру в интернете, фото-видео-фиксацию нарушений ПДД, обязательную регистрацию абонентам мобильной связи, ограничения в проведении митингов, и т.д. – каждый может ознакомится с полным перечнем законов, они в свободном доступе.
И, наверное, это правильно, такие дерзкие посягательства на свободу слова и самовыражения не должны оставаться незамеченными. Но, как всегда, есть это маленькое «но». Проблема в том, что часть тех самых законов уже действует, а часть, так или иначе, готовится к голосованию или обсуждается. Например:
Процедура заочного уголовного преследования – принята в марте этого года, законопроект № 5610. Теперь заочное осуждение может применяться Генеральной прокуратурой до дня начала работы Государственного бюро расследований.
Уголовная ответственность за «экстремистскую деятельность» — изготовление и распространение, в том числе через Интернет, материалов, которые призывают (обосновывают, оправдывают) к насильственной смене или захвату власти. На конец июня 2017 года DW в своем расследовании нашла более 50 приговоров, вынесенных украинскими судами за последние три года по статье 109 Уголовного кодекса – «Действия, направленные на свержение конституционного строя и насильственный захват власти». Из них 36 так или иначе связаны с распространением соответствующих призывов через соцсети.
Автоматическая видео- и фото-фиксация нарушений ПДД – в июле прошлого года МВД запустило пилотный проект системы автофиксации нарушений правил дорожного движения в двух городах: Киеве и Одессе.
Вводилось понятие «общественных объединений, исполняющих функции иностранных агентов» – организаций, финансирование которых осуществлялось из иностранных источников – Законопроекты № 4128 и № 4126 касаются религиозных организаций, действующих в Украине, но имеющих руководящие центры в других государствах (пока проголосовать за них не удалось). Во что в СМИ превратили фразу «их финансирует Кремль», думаю, не надо объяснять?
Национальная комиссия по госрегулированию связи и информатизации получала право без решения суда ограничивать доступ к интернет-ресурсам – в начале марта министр информационной политики Украины Юрий Стець поручил ведомству составить список сайтов, которые необходимо закрыть. 15 мая Президент Украины Петр Порошенко подписал Указ №133/2017, в результате чего были заблокированы сервисы Mail.ru, «Яндекс», а также «ВКонтакте» и «Одноклассники». В июне Мининформполитики передало в СБУ список из 20 сайтов, подлежащих закрытию.
Предоставление услуг мобильной связи разрешалось только при условии заключения письменного договора между оператором и потребителем – этот вопрос поднимался и активно дискутировался и в 2015 году, и в августе этого года. В этот раз его обсуждение инициировала Госслужба спецсвязи. Да, пока эта норма не принята, но активность ее обсуждения говорит о том, что к этому идет.
Безусловно, это не все нормы законов из пакета 16 января, но, на мой взгляд, эти самые важные. Возможно, кого-то 3,5 года назад расстроил запрет передвигаться колоннами по 5 машин, наказание за клевету или за нарушение правил проведений митингов? Сомневаюсь.
Но почему тогда было нельзя, и принятие законов привело к эскалации событий на Майдане, а сейчас – можно, и некоторым, если не всем, решениям аплодируют стоя? Что изменилось?
Почему до сих пор кому-то в голову приходит говорить «они голосовали за законы 16 января»? С самой датой что-то не так? Возможно, эти законы нельзя было голосовать именно 16-го числа, а в другие дни и по отдельности – вполне можно.
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