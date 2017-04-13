Чем опасны ролевые игры: сотрудник и работодатель

Если вы взволнованы готовы к обсуждению горячих тем, эта статья для вас.

Речь пойдет об отношениях, наказаниях и правилах поведения. Нет-нет, вы не найдете здесь ничего о субкультуре БДСМ, любви и плотских утехах.





Трудовые проверки – вот тема с перчинкой сегодня. Остроты ей придают размеры штрафов, возросшие в разы, а также прогнозируемые изменения в законодательстве, вызывающие у работодателей испарину на лбу.

Пока бизнес сообщество дискуссирует на тему того как и насколько изменится порядок проведения проверок, что будет считаться недопуском проверяющего к проверке, препятствованием в ее проведении и будут ли реально применятся максимальные штрафы, инспекторы Государственной инспекции труда уже приняли новые условия игры. По статистическим данным, доминирующая роль пока за ними. Наказания «непослушных» предприятий не заставили себя ждать.

В Знаменке Кировоградской области частный предприниматель по результатам внеплановой проверки был оштрафован на 96 000 гривен за использование труда продавца - консультанта без заключения трудового договора и уведомления органов ГФС о приеме на работу.

Дорого обошлась экономия на рабочей силе и предприятию в Донецкой области. В результате внеплановой проверки, проведенной по факту жалобы сотрудников на работодателя, инспекторами было установлено, что из 39 работников 10 - работают на условиях заключённых трудовых договоров, 1 работник – на основании гражданско-правового договора, а 28 лиц не имеют законных оснований для работы на данном предприятии.

По законодательству за фактический допуск работника к работе без оформления трудового договора (контракта) установлен штраф в тридцатикратном размере минимальной заработной платы за каждого работника, в отношении которого совершено нарушение. Размер штрафа предприятия составил 2 688 000 гривен.

На славу поработали инспекторы Государственной инспекции труда и в Харьковской области. Во время проведения плановой проверки ООО «Град строй СМУ» было выявлено 15 работников, трудовые отношения с которыми не были оформлены надлежащим образом. С некоторыми из этих сотрудников не были заключены трудовые договоры, а по некоторым не были оформлены приказы о приеме на работу. Итог - предприятие было оштрафовано на 1 440 000 гривен.

Руководство ООО «Энэй» во Львовской области приняло решение не допускать инспекторов Государственной инспекции труда, которые явились в компании оперуполномоченного местного управления полиции. Инспектора прибыли с целью провести внеплановую проверку касательно соблюдения трудового законодательства, в частности оформления трудовых отношений. Для этого у них было даже определение Яворивского районного суда в рамках уголовного производства по ст. 172 УК Украины о назначении проведения внеплановой проверки. Расплатой за это стал штраф в размере 320 000 гривен.

«Досталось на орехи» и Государственному предприятию в Волынской области - «Луцкому комбинату хлебопродуктов №2», куда инспекторы пожаловали с внеплановой проверкой. Проверка была инициирована на основании жалоб, поступивших от сотрудников предприятия о длительной невыплате заработной платы. Оказалось, что предприятие задолжало сотрудникам заработную плату за полгода в размере2 316 507, 90 гривен, и еще 49 250,87 гривен по выплатам уволенным сотрудникам. Предписанием инспекторов Государственной инспекции труда предприятие обязали в установленные сроки не только погасить указанную задолженность, но и уплатить штраф за допущенные правонарушения.

Некоторые предприятия решили попытать счастья в суде и оспорить постановления о наложении штрафных санкций, но Фемида в этот раз, отдала предпочтение инспекторам…

Так, Высшим административным судом Украины отказано в удовлетворении иска ООО «Баск Ф» к Управлению Государственной инспекции труда в Сумской области об отмене постановления о наложении штрафа за допуск к работе без заключения трудового договора работника, погибшего при исполнении своих обязанностей. Наложенный на предприятие штраф в размере 41 340 гривен остался в силе.

В законную силу также вступили еще два решения апелляционного суда об отказе в удовлетворении исков субъектов хозяйствования к Управлению Государственной инспекции труда в Сумской области об отмене постановления о наложении штрафа по ст. 265 КЗоТ.

В частности, выявление инспекторами Государственной инспекции труда во время проверки КП «Редакция газеты «Сумщина» нарушения работодателем законодательства по оформлению трудовых отношений с четырьмя работниками, обошлось предприятию в 174 000 гривен штрафа, то есть 30 минимальных зарплат, установленных законом на момент выявления нарушения, за каждого работника.

Аналогичная ситуация сложилась и с ООО «Летранс Групп». Государственными инспекторами выявлено допуск к работе без заключения трудового договора одного работника. На предприятие наложен штраф в размере 43 500 гривен.

Отдельным предприятиям посчастливилось получить «лайт-версию» наказания, обойдясь так сказать, малой кровью.

Например, Львовское предприятие ООО «Кондитерская фабрика «Ярыч». Во время внеплановой проверки данного предприятия было установлено, что среди 170 работающих сотрудников 82 работают по типовым гражданско-правовым договорам. Инспекторами Государственной инспекции труда была проведена разъяснительная работа и вручено предписание об устранении нарушений, в результате выполнения которого в течении месяца с данными сотрудниками были заключены трудовые договора.

Аналогичные меры были приняты инспекторами относительно ООО «Будсвит - 7» в Сумской области, в результате чего 33 работника оформили в соответствии с требованиями законодательства.

И это только в марте… То ли еще будет…

Неудивительно, что при такой статистике результатов трудовых проверок, многие предприниматели задаются вопросом: можно ли выйти победителем в схватке, порою, «не на жизнь, а на смерть» предприятия?

Конечно, если уповать исключительно на висящую над входной дверью подкову, что по словам дарящего, приносит счастье и процветание, провала не миновать.

Но при правильной подготовке можно, если не победить, то по крайней мере сохранить жизненно-важные ресурсы предприятия.

Для того, чтобы достойно встретить инспектора вам необходимо:

1. Провести юридический аудит кадровой документации, документации по охране труда и, по возможности, исправить недочеты.

2. Назначить лицо, уполномоченное скрашивать проведение проверки инспектором и удовлетворять его законные прихоти.

3. Заручиться поддержкой юриста или адвоката, который в случае проверки, сделает времяпрепровождение с инспектором безопасным.

4. Подготовить персонал: рассказать работникам о правилах игры (их правах, правах инспектора, правилах поведения и запретах).

Как вариант, закупить кляпы и попросить своих сотрудников надевать данный аксессуар каждый раз, когда инспектор задает вопросы.

Если оформление сотрудников на вашем предприятии не совсем соответствует требованиям законодательства, ролевых игр вам не избежать. Поэтому, распределите роли заранее, чтобы у сотрудника было время вжиться в образ клиента, контрагента или товарища сотрудника, который забежал в офис на пару минут выпить кофе и обсудить вчерашний футбольный матч.

Бесспорно, спонтанные встречи более волнующи, в то же время подготовка дает возможность чувствовать себя уверенней. Позаботьтесь о своей компании уже сегодня, и вы сможете минимизировать как материальные, так и моральные потери при трудовой проверке и с достоинством пройти данное испытание.