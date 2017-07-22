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Інвестиційна Політика
22.07.2017 13:50
У потоці щоденних
новин, що створюють нам постійний негативний фон, є такі, які, на перший
погляд, не б'ють по хворому, але по своїй суті можуть стати тектонічними
зрушеннями для майбутнього України.
За наступні чотири роки нашій державі необхідно виплатити
майже 20-ть мільярдів доларів зовнішніх і внутрішніх боргів.
При нинішньому рівні розвитку української економіки,
зробити це за рахунок власних можливостей, - практично нездійсненне завдання.
Вірніше, спробувати можна. Але, це гарантований обвал економіки, яка тільки
намагається стабілізуватися, з різким, як наслідок, падінням доходів українців,
що, в сукупності, може привести, на тлі зовнішніх факторів, до руйнування
держави.
Є ще один варіант: продовжувати позичати гроші у
інституційних і приватних зовнішніх і внутрішніх кредиторів. Але, це біг по
наростаючому колу, коли борги, і нараховані на них відсотки, необхідно погашати
за рахунок нового кредиту. На який, в свою чергу, потрібно теж нараховувати
відсотки. Саме тому, за останні роки, питома вага держборгу в обсязі ВВП
України зросла з 60 до 80%. Це фінансова піраміда, яка відомо, чим закінчується.
Є третій варіант: оголосити в 2019-му році, на який
припадає пік зовнішніх виплат, технічний дефолт за зобов'язаннями. І перестати
їх виплачувати. Але, на це не піде українська влада, тому що в цьому році
повинні пройти президентські і парламентські вибори. А, хто ж захоче стати
ініціатором дефолту?
Єдиний реальний і цивілізований варіант порятунку України -
залучення інвестицій в основний капітал держави.
Інвестиції - це основний механізм зростання потенціалу
економіки країни, і, одночасно, можливе реальне джерело погашення державних
боргів.
Але, в нинішніх українських реаліях, інвестиції - це, поки
що, недоступна розкіш.
При нинішній структурі і ступені монополізації української
економіки, при поточному слабкому рівні споживчого ринку, при високій
корумпованості влади, і маріонетковості правоохоронних і судових органів ніхто
гроші в нашу країну вкладати не ризикне.
Україні терміново потрібна Нова Економічна Політика,
комплексна Інвестиційна Політика, продумана Податкова Політика, правоохоронна і
судова реформи. І, саме, все разом, в комплексі.
Без цього на інвестиції в Україну розраховувати буде
неможливо.
А, без інвестицій, ймовірність, вже не штучного, а
реального дефолту в державі, стає дуже високою. З неминучими політичними, економічними
і соціальними наслідками.
теги: економіка України
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