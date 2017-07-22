Інвестиційна Політика

У потоці щоденних новин, що створюють нам постійний негативний фон, є такі, які, на перший погляд, не б'ють по хворому, але по своїй суті можуть стати тектонічними зрушеннями для майбутнього України.

За наступні чотири роки нашій державі необхідно виплатити майже 20-ть мільярдів доларів зовнішніх і внутрішніх боргів.

При нинішньому рівні розвитку української економіки, зробити це за рахунок власних можливостей, - практично нездійсненне завдання. Вірніше, спробувати можна. Але, це гарантований обвал економіки, яка тільки намагається стабілізуватися, з різким, як наслідок, падінням доходів українців, що, в сукупності, може привести, на тлі зовнішніх факторів, до руйнування держави.

Є ще один варіант: продовжувати позичати гроші у інституційних і приватних зовнішніх і внутрішніх кредиторів. Але, це біг по наростаючому колу, коли борги, і нараховані на них відсотки, необхідно погашати за рахунок нового кредиту. На який, в свою чергу, потрібно теж нараховувати відсотки. Саме тому, за останні роки, питома вага держборгу в обсязі ВВП України зросла з 60 до 80%. Це фінансова піраміда, яка відомо, чим закінчується.

Є третій варіант: оголосити в 2019-му році, на який припадає пік зовнішніх виплат, технічний дефолт за зобов'язаннями. І перестати їх виплачувати. Але, на це не піде українська влада, тому що в цьому році повинні пройти президентські і парламентські вибори. А, хто ж захоче стати ініціатором дефолту?

Єдиний реальний і цивілізований варіант порятунку України - залучення інвестицій в основний капітал держави.

Інвестиції - це основний механізм зростання потенціалу економіки країни, і, одночасно, можливе реальне джерело погашення державних боргів.

Але, в нинішніх українських реаліях, інвестиції - це, поки що, недоступна розкіш.

При нинішній структурі і ступені монополізації української економіки, при поточному слабкому рівні споживчого ринку, при високій корумпованості влади, і маріонетковості правоохоронних і судових органів ніхто гроші в нашу країну вкладати не ризикне.

Україні терміново потрібна Нова Економічна Політика, комплексна Інвестиційна Політика, продумана Податкова Політика, правоохоронна і судова реформи. І, саме, все разом, в комплексі.

Без цього на інвестиції в Україну розраховувати буде неможливо.

А, без інвестицій, ймовірність, вже не штучного, а реального дефолту в державі, стає дуже високою. З неминучими політичними, економічними і соціальними наслідками.