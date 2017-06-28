Конституція України. Стаття 3

«Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека

визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.



Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави».



Конституція України – це норма прямої дії для суспільства, та для будь-якої державної влади.



І, якщо, згідно Конституції «Людина – найвища соціальна цінність в Україні», то чинна влада, вочевидь для нас, порушує Основний Закон України. Бо для неї, влади, головними, сьогодні, є інші цінності.