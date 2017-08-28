Почему усилилось давление на судей и как защититься в таких ситуациях

Гарантии независимости и неприкосновенности судей как представителей судебной власти и самостоятельности судов как судебных органов определено Конституцией Украины, международными актами и законами Украины. В статье 126 Конституции Украины «Независимость и неприкосновенность судей гарантируются Конституцией и законами Украины» предусмотрено, что влияние на судью любым способом запрещается и закреплен ряд гарантий их независимости.

Причины незаконного давления на судей

Предусмотренные Конституцией Украины положения о независимости судебной ветви власти указаны также в отдельных нормах Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей», в частности, в статье 6 – «осуществляя правосудие, суды независимы от любого незаконного влияния, а вмешательство в осуществление правосудия, влияние на суд или судей любым способом, неуважение к суду или судьям, сбор, хранение, использование и распространение информации устно, письменно или иным способом с целью дискредитации суда или влияния на беспристрастность суда, призывы к невыполнению судебных решений запрещаются и влекут за собой ответственность, установленную законом».

Однако, в последнее время системный и откровенный характера приобрели случаи давления на судей при осуществлении ими правосудия. Наибольшему воздействию подвергаются судьи, рассматривающие так называемые резонансные дела, связанные со значительным общественным интересом и широким освещением процесса в средствах массовой информации. К таким делам относятся, в частности, те, стороной или фигурантом в которых являются определенные чиновники, или предмет спора в которых – значительные финансовые ресурсы. Все больше подвергаются давлению судьи, на рассмотрение которых приходятся дела о военных преступлениях, связанные с военными действиями на востоке Украины.

В настоящее время наблюдается неутешительная тенденция к увеличению случаев вмешательства в осуществление правосудия на Украине.

Согласно реестру сообщений судей о вмешательстве в деятельность судей по осуществлению правосудия, который ведется Высшим советом правосудия (ВСП), в 2016 году в период с октября по декабрь было зарегистрировано 23 обращения судей относительно вмешательства в их деятельность. В дальнейшем, за период с января по март 2017 года, указанное число возросло в четыре раза и составило уже 100 обращений.

По состоянию на 18 августа 2017 года в указанном реестре насчитывается около 200 сообщений о неправомерном воздействии на судей и вмешательств в их деятельность. Проанализировав указанные обращения можно сделать вывод, что около 75 % из них приходится на общие суды первой инстанции, 24 % на суды апелляционной инстанции и только 1 % на Высшие специализированные суды Украины.

Кроме этого, львиная доля сообщений судей о вмешательстве (127) касается действий граждан и общественных объединений в судах, 48 – это сообщение о давлении на судей со стороны органов государственной власти, 12 – со стороны народных депутатов и политических партий.

Методы давления и способы защиты

По словам председателя Высшего совета правосудия Бенедисюка И.М., основными причинами обращений судей к ВСП с сообщениями о вмешательстве в их деятельность является:

1) осуществление физического давления на судью и его родственников, повреждение их имущества;

2) психологическое давление на судью путем направления обращений, жалоб, публикаций, распространение недостоверной информации, оскорбление и угрозы в зале суда;

3) блокирование работы суда путем проведений несанкционированных протестов, воспрепятствование доступу к рабочему месту судьи, минирование здания суда, повреждение имущества суда и т.п.

4) внесение сведений в ЕРДР об уголовном производстве в отношении судьи, проведение следственных действий, привлечение к административной ответственности и др.

Одним из самых распространенных методов давления на судей как со стороны правоохранительных органов, так и других заинтересованных лиц является инициирование уголовного преследования судей. Для этого, отдельные участники судебного процесса, не соглашаясь с принятым судьей решением, обращаются в правоохранительные органы с заявлением о совершении им уголовного преступления, предусмотренного статьей 375 Уголовного кодекса (УК) Украины, а именно вынесение судьей (судьями) заведомо неправосудного приговора, решения, определения или постановления.

В соответствии со статьей 214 Уголовного процессуального кодекса) УПК Украины следователь, прокурор безотлагательно, но не позднее 24 часов после подачи заявления, сообщения о совершенном уголовном правонарушении или после самостоятельного выявления им с любого источника обстоятельств, которые могут свидетельствовать о совершении уголовного преступления обязан внести соответствующие сведения в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) и начать расследование.

С этого же момента фактически начинается досудебное расследование в уголовном производстве.

Таким образом, наличие в действующем УПК Украины процедуры принятия и регистрации всех без исключения заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях предоставляет возможность безосновательного внесения в ЕРДР сведений об уголовном производстве в отношении судьи.

При таких условиях, даже без уведомления судьи о подозрении, орган досудебного расследования вправе проводить ряд следственных и процессуальных действий в данном уголовном производстве. Вызов на допрос судьи в качестве свидетеля, получение временного доступа к материалам судебных дел, находящихся в производстве такого судьи и даже проведения обыска в его кабинете стало обычной практикой в деятельности правоохранительных органов и, несомненно, направлено на осуществление влияния на судью с целью принятия необходимого им решения.

Такие неправомерные действия правоохранительных органов являются прямым нарушением норм Конституции Украины, противоречат Основным принципам независимости судебных органов, закрепленных резолюциями 40/32, 40/146 Генеральной Ассамблеи ООН от 29 ноября 1985 года и 13 декабря 1985 года и должны расцениваться как давление на суд и вмешательство в осуществление правосудия.

Учитывая приведенные выше положения о запрете вмешательства в осуществление правосудия судьей, указанные противоправные действия органов досудебного расследования фактически подпадают под признаки уголовного преступления, предусмотренного статьей 376 УК Украины «вмешательство в деятельность судебных органов», а в случае сообщения судьи о подозрении, также статьей 372 УК Украины «привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности».

Поэтому, в случае выявления фактов вмешательства в деятельность судьи, связанную с осуществлением правосудия, необходимо безотлагательно обращаться с заявлением о совершении уголовного преступления, предусмотренного соответствующей статьей УК Украины (статья 372 – «привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности», статья 376 – «вмешательство в деятельность судебных органов», статья 377 – «угроза или насилие в отношении судьи, народного заседателя или присяжного», статья 378 – «умышленное уничтожение или повреждение имущества судьи, народного заседателя или присяжного», статья 379 – «посягательство на жизнь судьи, народного заседателя или присяжного в связи с их деятельностью, связанной с осуществлением правосудия»).

P . S . Обращение в Высший совет правосудия

Кроме этого, согласно статье 73 Закона Украины «О Высшем совете правосудия», указанный орган обязан принимать меры по обеспечению независимости судей и авторитета правосудия, в частности путем:

- ведения и обнародования на своем официальном веб-сайте реестра сообщений судей о вмешательстве в деятельность судьи по осуществлению правосудия, проведения проверки таких сообщений, обнародования результатов и принятия соответствующих решений;

- внесения в соответствующие органы или должностным лицам представлений о выявлении и привлечении к установленной законом ответственности лиц, которыми совершено действия или допущено бездействие, нарушающее гарантии независимости судей или, подрывающее авторитет правосудия;

- обращения к субъектам права законодательной инициативы, органов, уполномоченных принимать правовые акты, с предложениями по обеспечению независимости судей и авторитета правосудия;

- обращения в прокуратуру и органы правопорядка о предоставлении информации по раскрытию и расследованию преступлений, совершенных в отношении суда, судей, членов их семей, работников аппаратов судов, преступлений против правосудия, совершенных судьями, работниками аппарата суда.

Таким образом, еще одним из средств защиты судьями своих профессиональных прав от противоправного вмешательства посторонних лиц является возможность обращения к ВСП с соответствующим сообщением о вмешательстве в его деятельность, связанную с осуществлением правосудия.

Соавтор - Павел Теслюк, помощник адвоката уголовно-правового департамента