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Влада в Києві не зможе всю відповідальність перекласти на попередників
24.04.2017 12:04
Нещодавно користувачі мережі звернули увагу на нові пошкодження Шулявського мосту. Це, без сумніву, результат діяльності чи бездіяльності кількох «поколінь» столичної влади, які відзначилися бездарним управлінням міськими ресурсами, наслідки чого, як бачимо, проростають як гриби після дощу. Втім, не все вдається Кличкові перекласти на попередників, хоча це слово, однозначно, найпопулярніше в його словнику.
Зокрема, підняте вище питання Шулявського мосту привернуло
увагу спільноти та преси до проблеми колапсу інфраструктури Києва, що може
помітити будь-який водій, пробувши в столиці бодай добу. За два з половиною
роки управління містом наказ про огляд інфраструктурних об’єктів на предмет
аварійності з’явився лише після аварії (як кажуть, біда навчила). Страшно
уявити, що має статися, щоби знесли всі незаконні будівництва, МАФи, зупинили дерибан
столичної зелені і тому подібне. Втім, таким переполохом людям очі вже не
замилити.
Ще в минулому році, коли мова про такі речі взагалі не
йшла, мною було подано депутатський запит на витребування інформації щодо
проектної документації на добудову Подільського мосту. За листом-відповіддю від
14.09.2016 №001-2618 Київська міська державна адміністрація вказала, що
кошторисно-проектна документація на Подільський міст складає близько 11
мільярдів. І кошти, насправді, частково закладені в цьогорічний бюджет. Але,
які це кошти?
В Програмі соціально-економічного розвитку на 2017 рік
передбачено лише 1,3 млрд. гривень на реалізацію проекту будівництва. З такими
темпами він будуватиметься щонайменше 10 років, але заступники міського голови
і сам Кличко із впевненістю говорять про 3 роки! Такий термін аргументується
буцімто іноземними інвесторами, але далі розмов справа в цьому напрямку не йде.
Тож, очевидно, що місто своїм коштом не в змозі
профінансувати такий проект, і мер міста має бути першим, хто це визнає і
знайде вирішення проблеми. Побоювання щодо того, що ці кошти зникнуть разом із
владою, термін дії якої дивним чином спливає через ті ж таки 3 роки, мають під
собою підстави, адже суб’єктивність столичного голови у виборі забудовників та
виконавців проектних робіт просто вражає! Директор КП «Київський метрополітен»
твердо заявив, що будівництво станції метро на Троєщину можливе лише після
завершення будівництва Подільського мосту. Останній (в кращому випадку навіть
за 3 роки) ця влада вже не застане, як і будівництво метро на Троєщину, яке
обіцятиме в передвиборчій кампанії кожен кандидат на пост столичного голови.
Виявлені факти невідповідності тому, що говориться і тому, що робиться міською владою, залишили активну спільноту в процесі пошуку підводних каменів. Втім, як завжди, все виявлялося банальним і простим – особистий фінансовий інтерес переважав над суспільними потребами. Що буде цього разу?
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