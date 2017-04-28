Украина-Китай

В первом квартале 2017 года китайская экономика, вопреки всем прогнозам, выросла на 6,9 процента. А вообще вокруг Китая много разговоров о ниспадающем тренде китайской экономики- предприятия закрываются, рабочая сила дорожает, частные инвестиции сокращаются, экспорт падает... Но не спешите, уважаемые эксперты, «китайское чудо» еще не подошло к своему пределу! Просто китайская экономика начала новый этап и он может сделать из главного мирового поставщика товаров, не менее мощного потребителя!

Еще в 2002 году Китай определил цель – в четыре раза повысить благосостояние среднего китайца к 2020 году, т.е. страна занялась построением среднезажиточного общества и вполне ожидаемо, что скоро КНР станет государством с высоким уровнем доходов. Учитывая небольшие природные ресурсы Китая, страна является одной из самых экспортно привлекательных! Больше нет дешевой рабочей силы, утрачиваются преимущества перемещения производственных мощностей, но остается громадный внутренний рынок, с его колоссальным потенциалом. Экспортеры многих стран уже ощущают этот тренд. Говорят о нем и ведущие игроки рынка- Гайдук Алла- ее компания, Фиалан, с 2004 года занимается консалтингово-логистическими услугами, рассказывает о смещении бизнес- фокуса на экспортеров. Если раньше услуги компании были предназначены импортерам- из Китая везли недорогое сырье, оборудование и т.п., то сегодня самая актуальная тема- как стать экспортером?





На фото: сьемки выпуска OPEN CASE c Наталией Церковниковой

Смотреть программу Open Case с Наталией Церковниковой за 27 апреля, посвященную перспективам украинского экспорта в Китай:

https://www.youtube.com/watch?v=Lmnmy7IOeYI&t=511s

"Экспортировать просто"- говорит автор книги для экспортеров, Алла Гайдук. Я не уверена, что просто, но выбора нет. Многолетнее сокращение экспорта загнало экономику Украины в долговую яму, разрушило производство- внутренний рынок обвалился, а знакомый рынок стран СНГ больше не доступен, что привело к оттоку населения из страны. На сегодняшний день доля Украины в китайском импорте- менее 1%. Учитывая потерю рынков СНГ, падение спроса на внутреннем рынке- это неоправданно мало, но потенциал есть. И, кстати, инструменты тоже есть, например, ЕБРР запустил в Украине грантовые программы для экспортеров. "Китайское чудо" началось с наращивание экспорта, почему бы нам не повторить успешный бизнес-кейс?











