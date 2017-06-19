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З 10 червня 2017 видачу дозвільних документів на будівництво зупинено
19.06.2017 12:42
Із набранням
чинності ЗУ «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо удосконалення містобудівної діяльності», порядок
оформлення дозвільних документів тепер визначатиметься не за категорією
складності об’єкта будівництва, а за класом наслідків (незначний, середній,
значний).
Відповідно на
виконання вищевказаного Закону, Кабінет Міністрів України мав внести відповідні
зміни до Порядку виконання підготовчих
та будівельних робіт та затвердити нові форми дозвільних документів
(повідомлення, дозвіл тощо).
Як відомо 7
червня 2017 року КМУ прийняв ряд постанов на виконання ЗУ «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо удосконалення містобудівної діяльності».
Серед інших також
було внесено зміни до Порядку прийняття
в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, затверджено нові форми
декларацій про готовність об’єкта до експлуатації та інші форми документів.
Однак вносити
зміни до Порядку виконання підготовчих та будівельних робіт (Постанова КМУ №466 від 13.04.2011р.), як
і до Порядку ведення єдиного реєстру дозвільних документів (Наказ Мінрегіонбуду №92 від 24.06.2011р.),
Кабінет Міністрів виявився неготовим,
незважаючи на те, що вищезгаданий Закон був прийнятий ще 17 січня 2017 року.
Тобто на
сьогоднішній день відсутня можливість направити як повідомлення про початок
виконання будівельних робіт або повідомлення про початок виконання підготовчих
робіт до органів ДАБІ, так і отримати дозвіл на виконання будівельних робіт.
Відповідно ані
фізична, ані юридична особа не має права розпочати підготовчі або будівельні
роботи без дотримання вищезгаданої дозвільної процедури, недодержання якої є
самочинним будівництвом.
Такі випадки неефективної
роботи уряду щодо несвоєчасного внесення відповідних змін у нормативно-правові
акти, затвердження нових бланків, типових форм тощо, трапляються не вперше.
Звісно що пересічні
громадяни та бізнес, як і завжди, опиняються в умовах, коли не можуть
скористатися правом, передбаченим Законом та щодо якого не розроблені механізми
його реалізації.
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