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Підстави для відступлення від правової позиції Верховного суду України
07.04.2017 12:01
Згідно ч.2 ст. 125 Конституції України Верховний Суд є
найвищим судом у системі судоустрою України.
В
свою чергу, висновок щодо застосування норм права, викладений у постанові
Верховного Суду України, має враховуватися іншими судами загальної юрисдикції
при застосуванні таких норм права. Суд має право відступити від правової
позиції, викладеної у висновках Верховного Суду України, з одночасним
наведенням відповідних мотивів (ч.
6 ст. 13 Закону України «Про судоустрій та статус суддів»).
Так,
07.03.2017 р. Верховний суд України розглядаючи справу №
21-1530а16
навів
мотиви (будемо вважати що не вичерпний перелік), з огляду на які суд касаційної
інстанції може відступити від правової позиції Верховного Суду України.
Такими
мотивами, принаймні, можуть бути:
1)
наслідки зіставлення характеру (змісту) спірних правовідносин та казусів
(правових ситуацій), на підставі яких була сформульована правова позиція
Верховного Суду України; 2) час виникнення зазначених правовідносин, умови їх
дії та існування; 3) відсутність/наявність між ними істотного часового розриву;
4) стабільність/змінність нормативного регулювання відносин, щодо яких виник
спір, і тих, що були підставами для формування правового висновку; 5)
відсутність/настання ґрунтовних змін в суспільному, економічному житті країни,
за буття яких сформульована правова позиція Верховного Суду України почала
обмежувати та/чи дезорієнтувати в питаннях забезпечення однакового застосування
норм матеріального права; 6) або ж в межах конкретних фактичних обставин справи
виявлені обставини, які існували на час формулювання правового висновку, але
містять у собі ознаки, які не охоплюються трактуванням Верховного Суду України,
та є необхідними і достатніми для прийняття іншого, зокрема, й такого, як
оспорене, судового рішення.
Матеріал
по темі: «ОБОВ’ЯЗКОВІСТЬ ВРАХУВАННЯ ПРАВОВОЇ ПОЗИЦІЇ ВЕРХОВНОГО
СУДУ УКРАЇНИ»
теги: правова позиція Верховного суду України, правовий висновок, суд, перегляд судового рішення, касаційне оскарження, підстави для перегляду судового рішення, судовий захист, Адвокат Морозов
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