Підстави для відступлення від правової позиції Верховного суду України





Згідно ч.2 ст. 125 Конституції України Верховний Суд є найвищим судом у системі судоустрою України.

В свою чергу, висновок щодо застосування норм права, викладений у постанові Верховного Суду України, має враховуватися іншими судами загальної юрисдикції при застосуванні таких норм права. Суд має право відступити від правової позиції, викладеної у висновках Верховного Суду України, з одночасним наведенням відповідних мотивів (ч. 6 ст. 13 Закону України «Про судоустрій та статус суддів»).

Так, 07.03.2017 р. Верховний суд України розглядаючи справу № 21-1530а16 навів мотиви (будемо вважати що не вичерпний перелік), з огляду на які суд касаційної інстанції може відступити від правової позиції Верховного Суду України.

Такими мотивами, принаймні, можуть бути:

1) наслідки зіставлення характеру (змісту) спірних правовідносин та казусів (правових ситуацій), на підставі яких була сформульована правова позиція Верховного Суду України; 2) час виникнення зазначених правовідносин, умови їх дії та існування; 3) відсутність/наявність між ними істотного часового розриву; 4) стабільність/змінність нормативного регулювання відносин, щодо яких виник спір, і тих, що були підставами для формування правового висновку; 5) відсутність/настання ґрунтовних змін в суспільному, економічному житті країни, за буття яких сформульована правова позиція Верховного Суду України почала обмежувати та/чи дезорієнтувати в питаннях забезпечення однакового застосування норм матеріального права; 6) або ж в межах конкретних фактичних обставин справи виявлені обставини, які існували на час формулювання правового висновку, але містять у собі ознаки, які не охоплюються трактуванням Верховного Суду України, та є необхідними і достатніми для прийняття іншого, зокрема, й такого, як оспорене, судового рішення.

Матеріал по темі: «ОБОВ’ЯЗКОВІСТЬ ВРАХУВАННЯ ПРАВОВОЇ ПОЗИЦІЇ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ»



