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Насиров. Компромат на Порошенко
06.03.2017 12:25
Общество настолько злое, что оно способно объединяться только против, а не ради чего-то. Засадить кого-нибудь в тюрьму, изгнать из страны, лишить собственности — на это общество реагирует бурно. Именно эта мотивация вызывает всплески патриотизма и национального самосознания.
На Евромайдане первыми собрались мирные граждане, которые выступали за евроинтеграцию. Их акции не были многолюдными. Но грантоеды сплотились, и в результате, как будто по сигналу, на Майдан вышли тысячи человек. Один пост в Фейсбуке «честного журналиста» Найема, и толпа готова.
Проходит три года. Казалось бы, что может вывести непроплаченных митингующих на улицы, если этого не сделали неподъёмные тарифы ЖКХ, образование ЛНР и ДНР, боевые действия на Донбассе?.. И вот резонансное дело главы фискальной службы Насирова. Снова пост Найема в Фейсбуке, и люди ночуют под судом, чтобы не дать Насирову покинуть здание.
Главы Национального антикоррупционного бюро Сытник и Специализированной антикоррупционной прокуратуры Холодницкий требуют гигантский залог в 2 миллиарда гривен, что составляет 71 миллион долларов. Это неподъёмная сумма даже для Насирова. Достать эти деньги из разных источников в сложившейся ситуации практически невозможно. Целый день СМИ рассказывают, как Насирова возят в больницу и из больницы в суд, докладывают о его самочувствии, передают комментарии адвокатов.
Ненавистный коррупционер наконец-то на больничной койке, да ещё и за решёткой! Идеальная картинка для народа. Градус ненависти повышается, его увеличивает слухи о том, что Насирова вот-вот выпустят, что судьи дурака валяют. И опять Найем, как чёрт из табакерки. Выдаёт в своей хронике пафосный пост: «Кажется, они не поняли. Либо мы и дальше живем в этом абсурде, сглатывая этот маразм и ожидая, когда нам снова плюнут в лицо. Либо воры, мародеры, казнокрады и шулеры начнут отступать. Дело Романа Насирова должно стать моментом истины». В результате суд Соломенского района окружён людьми. Похоже на начало Евромайдана.
Что это за неведомая сила, которая поднимает массы?..
Между делом Онищенко, в котором фигурируют Насиров и президент Порошенко, и тем, что Онищенко дал показания ФБР Америки, прямая связь. США, получив от Онищенко информацию о коррупционных схемах президента Украины, активизировало НАБУ, которое они частично финансируют, и дали команду схватить Насирова. Параллельно с этим грантоеды вывели активистов на блокаду суда.
Похоже на запуск сценария по свержению Порошенко. Америка сказала «фас», и за одну ночь произошло переформатирование всего политического пространства Украины.
Насиров является ключевым фигурантом по возврату НДС в Украине, он в курсе всех крупных государственных махинаций. И делал он это по прямым указаниям президента, иначе просто быть не могло. Насиров — тот человек, чьи показания могут уничтожить Порошенко. И теперь у НАБУ главная задача — упечь Насирова хотя бы на несколько месяцев за решётку, где его будут склонять к сотрудничеству со следствием. И тогда могут всплыть очень любопытные подробности, потому что Насиров может «слить» всех, кому НДС возвращался незаконным путём. А тем временем возмущённый народ, побуждаемый постами из Фейсбука и новостями из олигархических телеканалов, побежит протестовать на улицы…
И всё это, пока государство терпит куда более масштабные финансовые потери, связанные с блокадой Донбасса. Но эта тема почему-то не сильно волнует общество. Туда не кинулись грантоеды, не поехали депутатские группы, потому что не было команды «из-за моря». Украина, судя по всему, находится под чутким управлением извне.
теги: геннадий балашов, роман насиров, петр порошенко, политика, украина, НАБУ, САП, коррупция, корупція україна, ПДВ, махінації, зрада, суд насіров, США Україна
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