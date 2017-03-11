Публічні закупівлі: щодо зміни ціни договору

Справа № 909/1044/16 .





Правові позиції:





- Реєстрація суб'єкта господарювання платником податку на додану вартість під час виконання договору про публічну закупівлю не може виступати підставою для зміни ціни договору в порядку, передбаченому ч. 4 ст. 36 Закону про публічні закупівлі.





- Як вбачається з роз'яснення МЕРТ України від 27.10.2016 № 3302-06/34307-06 та від 07.04.2015 № 3302-05/11398-07, зміна ціни у зв'язку із зміною ставок податків і зборів може відбуватися як і в бік збільшення так і в бік зменшення, сума договору про закупівлю може змінюватися в залежності від таких змін без зміни обсягу закупівлі.





- Відповідно до ст.4 Податкового кодексу України, передбачено, що зміни будь-яких елементів податків та зборів не можуть вноситися пізніше як за шість місяців до початку нового бюджетного періоду, в якому будуть нові правила та ставки. Податки та збори їх ставки, а також податкові пільги не можуть змінюватись протягом бюджетного року.





- Отже, посилання позивача на зміну істотних умов договору про закупівлю у зв'язку із зміною ставок податків і зборів пропорційно до змін таких ставок є безпідставним, оскільки суперечить вимогам ст. 4 Податкового кодексу України, що ставки податку та зборів протягом бюджетного 2016 не змінювалися, а тільки позивач зареєстрований з 12.08.2016 платником податку на додану вартість.