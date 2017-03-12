Google Maps чи Яндекс.Карти Api для українських ресурсів

За останній рік відправив і отримав через поштові сервіси більше двадцяти різних посилок і листів. Відповідно, часто заходив на сайти компаній, щоб знайти відділення поблизу. В Україні цим займається УкрПошта як державне підприємство, як приватна компанія лідером є Нова Пошта . На що звернув увагу - це картографічний сервіс, що інтегрований на веб-ресурсі. Обидві компанії використовують API Яндекс.Карти .

Наша країна більше трьох років веде війну з північним сусідом - це реальні бої на сході, це культурна боротьба, останнім часом активізувалась економічна складова протистоянь.

Логічно, що бізнес має переорієнтувати всі свої потужності на сервіси, які мають свої штаб-квартири на заході, щоб робота була передбачувана. Ситуація з роботою підприємств на окупованій територій яскравий приклад.

Нагадаю, що корпорація Google має центральний офіс у США, Яндекс головний офіс у Москві. Наявність картографічного сервісу російської компанії в Україні - карти, навігація, рух транспорту, таксі - потенційна небезпека як для компаній, так і для країни в цілому.

Я промоніторив мережеві компанії в банківській сфері (ОщадБанк, Приват, АльфаБанк, Укрсоцбанк, Аваль), роздрібна торгівля ліками (Аптека Доброго Дня, Фармація), служби доставки (УкрПошта, Нова Пошта, Інтайм), держустанови (КиївПасТранс, служба 1551), побутова техніка (Алло), кондитерська компанія Рошен - лише УкрПошта , Нова Пошта та служба 1551 працюють на сервісі Яндекс, всі інші на Google Maps. Моніторинг не вичерпний, але з того що вдалось проаналізувати - більшість вибирає західний сервіс.

За функціональністю обидва сервіси приблизно на одному рівні. До певного обсягу запитів вони є безкоштовними, після перевищення ліміту можна придбати платну комерційну версію. Враховуючи конкуренцію на ринку, не думаю, що різниця буде суттєвою.

Хотілось би якось звернути увагу відповідних компаній, що недопустимо під час війни спонсорувати країну, яка вчинила агресію щодо нашої країни, тим більш якщо це державні компанії.