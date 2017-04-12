Что делать заемщику при угрозе запрета выезда за границу?

Ни для кого не секрет, что при взыскании долга коллекторы, банки и другие кредиторы используют все доступные способы давления на должников и принуждения последних оплатить задолженность по кредиту. Одним из таких методов на стадии, когда уже исполняется решение суда, является запрет должнику на выезд за пределы Украины, который, по ходатайству кредитора через отдел исполнительной службы, накладывается судебным решением. Однако тут есть свои моменты, которые важно знать при диалоге с государственным исполнителем либо представителем кредитора, который предлагает погасить долг или Вам будет запрещён выезд за границу (особенно это важно для тех, кто сотрудничает с иностранными контрагентами).





Согласно п. 19 ч. 3 ст. 18 Закона Украины "Об исполнительном производстве", государственный исполнитель действительно имеет право в случае уклонения должника от выполнения обязательств, возложенных на него решением, обращаться в суд за установлением временного ограничения в праве выезда должника - физического лица (или руководителя должника юридического лица) - до погашения задолженности по решению суда.





Пунктом 5 ч. 1 ст. 6 Закона Украины "О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины", право гражданина Украины на выезд из Украины может быть ограничено в определенных случаях, в частности, если он уклоняется от выполнения обязательств, возложенных на него судебным решением - до исполнения обязательств.





Как видно, ключевым моментом вышеназванных норм является именно уклонение от выполнения обязательств, то есть любые осознанные деяния (действия или бездействие) должника, направленные на НЕпогашение соответствующего долга в рамках исполнительного производства, когда выполнить эту обязанность у него есть все реальные возможности и этому не мешают любые не зависящие от него объективные обстоятельства (непреодолимой силы, события и т.п.).





В связи с этим, только лишь факт наличия открытого исполнительного производства в течении длительного времени не может считаться уклонением должника от исполнения судебного решения и при обращении в суд с ходатайством о запрете выезда, государственный исполнитель должен доказать, что должник знал об открытом в отношении него исполнительном производстве. При этом документ об отправке постановления не является таким доказательством, поскольку установить факт получения должником такого письма невозможно. Также не являются доказательствами уклонения от уплаты долга запросы государственного исполнителя об имущественном положении должника, выходы исполнителя по месту жительства, поскольку это также не отражает факт уклонения должника от обязанности выплаты долга по судебному решению.





Кроме того, следует отметить, что свобода передвижения гарантирована ст. 2 Протокола №4 к Конвенции о защите прав и основных свобод, часть вторая которой предусматривает: "Каждый свободен покидать любую страну, включая свою собственную". Причем согласно ч. 3 указанной статьи это на осуществление этого права не могут быть установлены никакие ограничения, кроме тех, которые предусмотрены законом и необходимы в демократическом обществе в интересах национальной или общественной безопасности, для поддержания общественного порядка, предотвращения преступлений, охраны здоровья или нравственности, а также защиты прав и свобод других лиц. Европейский суд по правам человека сформулировал общие стандарты права на свободу передвижения, отметив, что такое ограничение должно соответствовать сразу трем критериям: во-первых, имеет основываться на законе, во-вторых, преследовать одну из законных целей, предусмотренных в ч. 3 ст. 2 Протокола №4 к Конвенции, и в-третьих, находиться в справедливом балансе между правами человека и общественным интересом (то есть быть пропорциональным цели его применения). При этом при решении вопроса о пропорциональности ограничения данного права с целью взыскания неоплаченных долгов следует помнить, что такое ограничение может быть оправдано только тогда, когда оно действительно будет способствовать погашению задолженности.





Таким образом, Вам, как заемщику, стоит помнить, что временное ограничение должника в праве выезда за пределы Украины является исключительным мероприятием ограничения личной свободы физического лица, применяется только при наличии достаточных на то оснований. И если в беседе с представителями кредитора или государственным исполнителем будет озвучена угроза запретить Вам выезд за границу, то Вы должны четко понимать, какие факты будут положены в основу доказательств того, что Вы умышленно уклоняетесь от выполнения решения суда, в то время выполнить данное обязательство нет возможности ввиду объективных обстоятельств. Но всегда, особенно на стадии исполнительного производства, следует проконсультироваться с юристом для построения качественной линии защиты в споре с Вашим кредитором.