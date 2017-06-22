Абітурієнти медспеціальностей можуть оскаржити норму про "150 балів"

Відповідно до статей 13,44 Закону України «Про вищу освіту» Міністерство освіти 13 жовтня 2016 року затвердило Умови прийому до вищих навчальних закладів.





Відповідно, після реєстрації Наказу МОН в Міністерстві юстиції, всі вищі навчальні заклади, у тому числі, які здійснюють підготовку за медичними спеціальностями затвердили власні Правила прийому.





24 квітня 2017 року, Міністерство освіти підписує Наказ про зміни до Умов прийому, 22 травня 2017 року відповідні зміни реєструються в Міністерстві юстиції України, і тільки 30 травня 2017 року набирають чинності.





Зазначеними змінами, вноситься до Умов прийому наступна зміна (серед інших змін):





«Для спеціальностей 221 "Стоматологія", 222 "Медицина", 226 "Фармація, промислова фармація" та 228 "Педіатрія" галузі знань 22 "Охорона здоров’я" мінімальне значення кількості балів з кожного конкурсного предмета встановлюється не менше 150».





Тобто, вже після того, як абітурієнти, по-перше, обрали перелік предметів по яким вони планують складати ЗНО (а це необхідно було зробити до 17 березня 2017 року, після того, як вони вже склали ЗНО з української мови і літератури, набирає чинності норма Умов прийому щодо вимоги про мінімум 150 балів з кожного предмета для медичних спеціальностей.





Очевидно, що тут має місце порушення принципу правової визначенності.





Тим більше, якщо врахувати, що відповідно до вимог Закону України «Про вищу освіту», Умови прийому на навчання до вищих навчальних закладів оприлюднюються на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки не пізніше 15 жовтня року, що передує року вступу до вищого навчального закладу. Це зроблене саме для того, щоб абітурієнти завчасно були повідомлені про Умови прийому і мали можливість обрати ту чи іншу спеціальність, і відповідно перелік предметів ЗНО, по яким вони мають отримати Сертифікати для участі у конкурсі на ту чи іншу спеціальність.





Саме тому, ця вимога про 150 балів з кожного предмета ЗНО, порушує права абітурієнтів, так як, якщо вони б реально оцінюючи рівень своїх знань з непрофільного предмету для медичної спеціальності, наприклад, українська мова і література, розуміли, що не зможуть отримати 150 та вище, вони б не обирали медичну спеціальність для вступу і відповідно б обрали інший перелік предметів Сертифікатів до 17 березня 2017 року.





Більше того, результати минулорічної вступної кампанії на медичні спеціальності давали всі підстави для абітурієнтів мати позитивне вирішення вступу на медичні спеціальності з сертифікатом з української мови 130-145 балів, і високими балами по профільним предметам ЗНО, як на бюджетну форму навчання, так і на контракт. В цьому році, абітурієнт, який набере 149 балів з української мови і літератури і наприклад, 190-195 балів з інших предметів ЗНО, буде позбавлений можливості вступу на медичні спеціальності, навіть на контракт.





Необхідно підвищувати вимоги до майбутніх спеціалістів, і не тільки, медичних спеціальностей. Але, це треба робити в рамках чинного законодавства і не порушуючи права абітурієнтів.





Тому, очевидно, що є перспектива оскарження абітурієнтами відповідної норми Умови прийому щодо «150 балів», і отримати позитивне рішення суду.