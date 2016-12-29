Мифы, разрушающие страну

Мифы мифами живут. Иного определения последним заявления секретаря РНБО Александра Турчинова о возможной экономической блокаде неподконтрольных территорий лучше не придумаешь.





Украина вошла в полосу жесткого противостояния между заявленным и действительностью. Каждый день доверие к власти разрушается семимильными шагами. Разрушается вследствие наглой лжи и манипуляций со стороны самой власти.





«Партия войны» в лице трио Турчинов-Аваков-Яценюк всячески пытается сохранить полученные преференции и власть. Но с каждым днем делать это удается все труднее. Доверие украинцев к власти падает, поэтому народ с каждым днем со все большим негативом воспринимает подобные бравые заявления.





Иллюстрация, подтверждающая вывод. Исследования, проведенные в декабре 2016 года социологической группой «Рейтинг» показали весьма неутешительную социологию для власти. Уровень недовольства деятельностью Президента составляет 82%, правительства – 78%, парламентской коалиции – 86%. Рейтинги провластных политических партий за последний год опустились до уровня 11,7 % у БПП «Солидарность» и до 0,5 % у «Народного фронта». (http://ratinggroup.ua/ru/research/ukraine/ocenka_sobytiy_2016_i_obschestvenno-politicheskie_nastroeniya_naseleniya.html)





Это понимают и в лагере «партии войны». Понимают, а потому готовы на любые ухищрения, лишь бы удержаться у власти.





Чем хуже - тем лучше?





Естественно, провал мифа об интеграции в Европу требует создания новых, еще более изощренных мифов, с помощью которых нынешняя политическая элита могла бы манипулировать народом.





Призывы Турчинова к блокаде временно оккупированных территорий – это типичная манипуляция.





Давайте начнем с того, что такое понятие как «блокада» в данном случае не подходит. Сегодня Украина не контролирует более 400 километров государственной границы с Россией – между ДНР-ЛНР и РФ.





Кроме того, работа украинских ТЭЦ зависит от угля, поступающего с территории самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР. Последний факт, который на официальном уровне признает министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик, вызывает особое опасение. В разгаре отопительный сезон, который и так проходит с проблемами, а тут ещё и попытка прекратить поставку угля! Видимо, «партии войны» уж очень нужен очередной виток кровавого противостояния на Донбассе. И события 18-20 декабря на Светлодарской дуге подтверждают этот тезис.





Прагматичная альтернатива





Давайте зададимся вопросом? А есть ли у власти вообще стратегия по решению конфликта на Донбассе? Лично мой вывод: никакой стратегии нет. Зато есть план и дальше использовать войну на Донбассе для манипуляции населением Украины.





Призывы Турчинова к «полной изоляции оккупированной территории» - это манипуляция. Дело в том, что СМИ и политики постоянно используют против миллионов украинцев стандартную манипуляцию.





Суть манипуляции заключается в том, что нам постоянно твердят: единственно правильная альтернатива решения конфликта на Донбассе – это только военно-силовой вариант, который пропагандирует «партия войны».





Все иные точки зрения априори записываются в категорию «зрады». Нас искусственно загоняют в рамки ложной пропагандистской конструкции в стиле «кто против войны – тот не патриот».





Но, как говаривал классик: «альтернатива всегда есть». Противоречия по вопросу блокады Донбасса в очередной раз засвидетельствовали, что политическая элита Украины сегодня разделена на две части – сторонников войны и сторонников мира. Сторонники нового обострения – это Турчинов, его партия «Народный фронт», такие персонажи как Семен Семенченко, а также всевозможные военизированные формирования и общественные организации вроде ветеранов АТО.





Представители «партии мира» - это часть партии «Оппозиционный блок» (Юрий Бойко – Сергей Левочкин – Дмитрий Фирташ – Ринат Ахметов), автор мирного плана Виктор Медведчук, часть общественных деятелей вроде юриста Татьяны Монтян, журналиста Руслана Коцабы и другие политики и общественные деятели.





В свое время германский юрист-международник Ласса Оппенгейм разработал следующую классификацию способов разрешения международных споров:

- дружественные;

- принудительные (к ним относятся реторсии, репрессалии, блокада и интервенция).





Резюмируя, теоретики международного права выделяют следующие методы урегулирования (и / или устранения) конфликтов:

• мирные (pacific);

• силовые (violent);

• смешанные, со сложной структурой (multiple).





Если применить к конфликту на Донбассе классификацию Ласса Оппенгейма, мы увидим, что радикальная часть политической элиты во главе с инициатором блокады Александром Турчиновым – это сторонники принудительных методов, в то время как автор мирного плана и т.н. «партия мира» в целом отстаивает дружественные способы разрешения конфликта на Донбассе.





Старые грабли два года спустя





Напоминаю горячим головам: накануне военного обострения в феврале 2015 года, президент Петр Порошенко, выступая на итоговой конференции в декабре 2014 года, заявил, что конфликт на Донбассе не имеет военного решения.





«Военное положение будет объявлено, как только будут боевые действия. Военного решения ситуации в Донбассе не существует. Кто хочет поиграть, оружие в руки, и вперед - под пули российской военной машины», - заявил президент на пресс-конференции по итогам года, подчеркнув, что решить проблему можно исключительно политическим путем.





Новый виток военного конфликта, котел под Дебальцево и Минские соглашения-2 продемонстрировали, что президент был прав. Никакого военного решения проблемы Донбасса не существует, есть только мирные варианты.





Главная опасность призывов к очередному обострению - это отсутствие позитивного сценария для Украины. Без малого три года военного конфликта показали, что единственные результаты курса на военного обострение – это гибель людей, кровопролитие, экономический кризис и деградация страны. И, конечно же, обогащение чиновников и политиков, которые «сидят» на финансовых потоках: расходы на оборону, контрабанда и т.д.





Поэтому на смену не оправдавшему себя курсу «партии войны», Украине нужна политика прагматичного патриотизма, которую отстаивают политики, предлагающий не военный, а мирный план урегулирования на Донбассе.





Суть этой позиции заключается в том, что Украина должна идти своим путем, без метаний то в сторону Запада, то в сторону РФ. Мы живем в полицентричном мире, когда для развития страны необходимо находить баланс в отношениях с внешними игроками, и исходить, прежде всего, из собственных интересов.





Прагматичный патриотизм – вот программа для движения Украины вперед, реализация которой позволит улучшить благосостояние наших граждан и придать новый импульс развитию страны.





Итак, к чему может привести новый виток противостояния на Донбассе, мы все понимаем. Вот только бравым «маршалами» из партии войны нет до этого никакого дела. Для них не существует интересов нашей страны – есть только интересы своего бизнеса и бизнеса своих близких. Вот только после таких «бизнесменов» и страны-то может не остаться.....





А все разговоры о блокаде, о «руке Кремля» и т.д. - это всего лишь манипуляционная технология «партии войны», единственная цель которой - как можно дольше оставаться у власти. Кстати, официальный Кремль применяет точно такой же прием – он называется «осажденная крепость». Его суть заключается в том, чтобы сформировать в народе установку «враг у ворот, поэтому надо терпеть и во всем соглашаться с властью».