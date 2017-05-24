Жил-был Прокурор

Жил-был Генеральный Прокурор в стране УкраДина.

Коррупционеров, казнокрадов, взяточников там водилось видимо-невидимо. По сути, каждый украДинец был латентным коррупционером, и каждый латентный коррупционер считал необходимым бороться с коррупцией.

Битва за лавры главного антикоррупционера разгорелась нешуточная. В заводи, где много рыбы, всегда есть рыбаки. Антикоррупционная карьера сулила в будущем такие коррупционные барыши, что бороться с коррупцией в УкраДине стало модным, перспективным, прибыльным и широко распространённым делом.

Прокурор был очень деятелен и талантлив. Но вот незадача, в последнее время, на него всё меньше и меньше обращали внимание. Борцуны с коррупцией занимали всё внимание населения. Прокурор только наблюдал за этим с тоской и думал: «Почему не я в центре антикоррупционного внимания, почему не я возглавляю антикоррупционную борьбу, почему другие пиарятся на арестах и привлечении к ответственности, а я — нет?..» Вопрос, что делать, повис в воздухе.

Прокурор только что закончил сложное дело по подписанию «пидорзри» Сталину и Берии, пора было переходить к серьёзным делам. Арест четырёхсот чиновников бывшей власти — это была идея идей. Сон, голубая мечта антикоррупционера.

И задумал Прокурор всеукраДинскую антикоррупционную спецоперацию. Компромата в стране хватало: и на налоговиков, и на таможенников, и на полицию, и на саму прокуратуру. Главное было, не поймать себя. Чтобы всё прошло гладко и без последствий, решил Прокурор накрыть схемы Бывших. И свои целы, и тюрьмы заполнены. Облава на налоговиков — отличная идея для пиара. Ох, и не любили толстомордых, жадных налоговиков в УкраДине! Ох, и проклинали всё налоговое начальство! Нынешних-то коррупционеров брать нельзя, все кумовья, братья-сватья, родственники, а бывших — в самый раз.

Самая масштабная в истории одномоментная спецоперация УкраДины грянула, как гром среди ясного неба. И как раз накануне отчёта Прокурора в парламенте. Прокурор с удовлетворением читал «пидозри» тем, кого свозили, а свозили их со всей страны.

Размах получился голливудский: 1700 полицейских, 500 обысков, 15 областей государства, автомобили, вертолёты, телекамеры, десятки судей!.. Прокурор чувствовал себя Спилбергом, заместитель прокурора — продюсером крутейшего блокбастера.

Комиссар Катани отдыхает.

Это была невиданная по масштабу доселе спецоперация УкраДины! Спланировать нужно было так, чтобы ни один коррупционер не ушёл от карающей длани правосудия. У Прокурора отчаянно болела кисть руки от подписания четырёхсот «пидозр».

«И главное, — думал Прокурор, — я же ни с кем из столичных коррупционеров и антикоррупционеров не поссорюсь, потому что брать буду только периферийных коррупционеров!» Эта мысль тешила его в минуту тяжких сомнений. Одна успешная спецоперация, и лавры главного борца с коррупцией достанутся ему, Прокурору.

Мирно спали в своих постелях с жёнами, любовницами, партнёрами или друзьями главные бывшие налоговики всея УкраДины. Мирно спали и действующие налоговики. По утру стук в дверь и визг сирен настиг налоговых «пешек», выкинутых с поля игры УкраДины. Пойманных свозили в суд, где позорно зачитывали «пидозри» до самой ночи.

Прокурор гордо отвечал на звонки, ведь одномоментно он поймал больше всех коррупционеров, переплюнул всех борцунов! Да это, пожалуй, и на историческую миссию тянет! А как зрелищно! И, как знать, войдёт в Книгу рекордов Гиннеса.

Возмущались только борцуны, осознавшие всю горечь своего поражения. «Это же какое-то браконьерство! С использованием авиации!!! Кто же на коррупционеров с сетьями да с динамитом идёт! Их полагается удочкой отлавливать, по одному, а то они быстро переведутся… Форменное безобразие». Но Прокурор был доволен собой. Операция удалась, не спи, карась.

Все средства массовой информации в течение трёх дней будут заполнены этим важным событием. Потом пойдут процессы, изучение материалов дела, начнётся внесение залогов и массовая миграция коррупционеров из мест не столь отдалённых в места более отдалённые, а именно в зарубежье.

Перед Прокурором открываются фантастические перспективы! Можно и в президенты идти, а можно и мзду собрать с посаженных. Делай, что хочешь, ведь ты неприкасаем, антикоррупционный рыцарь без страха и упрёка. Можно сказать, Верховный Антикоррупционер и Совесть нации, скромнейший из скромнейший, ровнейший среди равных…

В вечернем прайме и целый день на всех экранах страны выступал Министр внутренних дел УкраДины, который благодарил Прокурора УкраДины, а военный Прокурор УкраДины благодарил и Прокурора, и Министра МВД. Вечером должен был выступать Президент. И всё это на фоне садящихся вертолётов и лежащих пулемётчиков УкраДины, повязанных экс-чиновников, которых тащат в кабинеты. УкраДина ликовала.