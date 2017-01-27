Основные изменения для бизнеса в 2017 году

В нашей стране уже вошло в привычку каждый год по нескольку раз в законодательном порядке «улучшать» жизнь для бизнеса. Не исключением стал и конец 2016 г., когда были приняты ряд изменений в законодательные акты, вступившие в силу в январе текущего года. О таких изменениях можно говорить по-разному, ведь одни предусматривают повышение заработных плат, другие – увеличение платежей, третьи – вводят новые критерии и льготы и т.п., но все по порядку.

Начнем с небольших позитивных изменений, которые мы можем выделить. Ну, во-первых, это – изменения в систему администрирования и процедуру бюджетного возмещения НДС. Хотелось бы верить, что это существенно поможет получать бюджетное возмещение тем, кто на него имеет законное право.

Есть положительные изменения для заемщиков, которые имеют долг перед банковскими учреждениями. Так, с началом года, в случае, если банк простил ипотечное кредитование (в пределах срока исковой давности), это считается доходом физического лица, с которого человек обязан уплатить соответствующий подоходный налог по всей строгости ставки. Это не приятно. Но! По таким обязательствам предлагается рассрочка на три года, и это является положительным моментом. Хотелось бы, конечно большего, полного освобождения от уплаты налогов, но, сори, государство на такое не готово…

Еще один позитивный момент – это то, что созданы более благоприятные условия для получения высшего образования. Теперь у нас не будут подлежать налогообложению оплата за учебу в ВУЗах или технических учреждениях образования (имеется в виду отечественные). Это значит, что если за человека заплатили, то никаких налоговых обязательств у него не возникает. Единственное ограничение – это граничная сумма на образование, которая не должна превышать 9600 (привязка к минимальной заработной плате). Что я имею ввиду?

Если за Вашу учебу заплатил работодатель, к примеру, то это не будет считаться личным доходом и соответственно, не возникает никаких обязательств по уплате подоходного налога. Если Вы самостоятельно заплатили за учебу вашего ребенка, Вы можете заполнить декларацию и указать сумму, которая была потрачена вами за учебу. При этом, вы сможете высчитать сумму НДФЛ, которая была уплачена Вашим работодателем при удержании этого налога при выплате заработной платы, и уменьшить ее на сумму, которая потрачена вами за учебу ребенка. Таким образом, по результатам 2017г. вы сможете вернуть себе уплаченный за ваш счет НДФЛ в соответствующем размере.

Одним из важных позитивных моментов принятых нововведений стала возможность привлечения к дисциплинарной ответственности должностных лиц фискальных органов в связи с принятием ними незаконных налоговых уведомлений-решений. Надеемся, что этот институт будет работать и прекратит практику необоснованных и надуманных начислений.

Одним из главных позитивных изменений я бы выделил стабильность ставки налоговых платежей и сборов. Имеется ввиду, что ставки основных налогов и сборов остались неизменными, к примеру, налог на прибыль, ЕСВ и т.п. Однако, в данном случае не стоит говорить о стабильности в объемах денежных обязательств, ведь с увеличением минимальной заработной платы, увеличиваются некоторые платежи, которые привязываются к этой ставке. Таким образом, с одной стороны ставка не поменялась, но сумма выросла.

Однако, стоит отметить, что произошли изменения, например, по акцизам (спиртовым, коньяку, сигаретам), ренты за радиочастотные ресурсы. Естественно, что все это ляжет в себестоимость продукции и, соответственно, отразиться на карманах наших граждан.

Кроме того, с привязкой к минимальной заработной плате уплачивается ЕСВ нашими единщиками. Многие уже знают, что с 1 января 2017 г. отдельные категории ФЛП, к примеру 2 и 3 групп, будут платить уже 704 грн. в месяц, не зависимо от того, работают они или нет, получили ли доход или убыток. Не секрет, что многие ФЛП решили прекратить деятельность, поскольку данный размер ЕСВ не всем под силу. По данным разных источников, уже в декабре больше 10 тыс. ФЛП подали документы на прекращение деятельности и эта цифра предполагаемо будет расти.

Конечно, если мы говорим о так называемых «спящих» единщиках (фактически не работающих) это одно, а когда мы говорим о тех, которые имеют сезонный характер работ, не системный и т.п. – то это уже потеря нами предпринимательской единицы.

Подобный шаг власти можно расценивать как первый этап в борьбе с нынешней упрощенной системой налогообложения. Сегодня это увеличение налоговой нагрузки, введение кассовых аппаратов, а завтра уже другие подобные меры. Не секрет, что МВФ требует ликвидировать действующую систему единого налога, поскольку она вроде бы используется в оптимизационных схемах. С моей точки зрения, власть должна не медленно сужать кольцо вокруг единщиков, а предложить альтернативную систему налогообложения и принципы работы. Мы не можем убивать частных предпринимателей, ведь они ничего не просят у государства и работают сами на себя. Это устоявшийся класс наших граждан, которые кормят свои семьи. Зачем их превращать в безработных и потом платить помощь по безработице? Где логика?

Есть новости для киевлян и гостей столицы. Местная власть планирует проведение так называемых рейдов совместно с полицией по выявлению фактически проживающих в квартире граждан и пересмотру коммунальных услуг (речь идет о квартирах без счетчиков, где расчет идет исходя из количества проживающих людей). Кроме того, под проверку подпадает сдача квартир в аренду и уплата соответствующего налога в бюджет, а также возможный перевод жилого помещения в нежилой фонд (при наличии ведения в квартире бизнеса). Этот сегмент бизнеса чаще всего не легализирован и, соответственно, с него не уплачиваются налоги, поэтому местная власть решила «поворушить» теплые места и увеличить бюджетные поступления. Как это будет работать никто не знает, поскольку конкретных механизмов еще нет, но предполагается, что с весны такие проверки начнутся.

В завершении хочу сказать, что любые изменения должны быть квалифицированными и приводить к единственной цели – улучшение жизни большинства людей. Если все изменения приводят исключительно к увеличению бюджета и его расходной части, а жизнь большинства людей становиться сложнее и беднее, то наверное это не правильный путь реформ.