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Як покращити бали незалежного зовнішнього оцінювання
10.07.2017 17:03
Ця інформація може бути корисною як тим, хто цьогоріч здає ЗНО, так і нинішнім школярам, які вже починають підготовку до вступу 2018 року.
Золоті медалі під час вступної кампанії більше не мають особливої ваги. Абітурієнтам слід більше звертати увагу на участь у міжнародних олімпіадах, Малій академії наук, коли можете займатися науковою діяльністю.
Участь в олімпіадах та призові місця враховуються саме у тому році, коли ви здаєте зовнішнє незалежне оцінювання. Також якщо олімпіада з фізики, то бали будуть враховуватися з фізики, гуманітарна наука – так само в гуманітарному предметі, який є у зовнішньому незалежному оцінюванні. Кількість балів за такого роду досягнення досить значна. Якщо це олімпіади, то 50, 40, 30 балів за перші три призові місця відповідно. І за це варто поборотися.
Всі нагороди, які ви отримували до 11-го класу не враховуються. Однак Міністерство освіти передбачає, що цей досвід приймальна комісія може вважати перевагою. Ті люди, які пройшли зовнішнє незалежне оцінювання, подали відомості про свої досягнення у конкурсах, потрапляють у рейтинг. І за цією позицією ви потрапляєте до певного вищого навчального закладу.
Я бажаю, щоб вступна кампанія пройшла успішно для кожного абітурієнта. Щоб вступили у той вищий навчальний заклад, який ви хочете.
Право особи на вищу освіту передбачене статтею 53 Конституц ії Укра ї ни та статтею 4 Закону України «Про вищу освіту».
Слід також зазначити, що за наказом Міністерства освіти, зареєстрованого в Міністерстві юстиції, 7 липня набули чинності зміни до умов прийому на навчання у вищі навчальні заклади України у 2017 році, які відміняють мінімальний поріг у 150 балів з конкурсних предметів на медичні спеціальності. В умовах прийому з кожного конкурсного предмета для окремих спеціальностей галузі знань «охорона здоров'я» більше немає норми щодо мінімальної кількості балів.
Тлумачення Конституції також є в рішенні Конституційного суду України про доступність і безоплатність освіти: «З абезпечення державою безоплатності вищої освіти в державних і комунальних навчальних закладах необхідно розглядати в контексті гарантованого Основним Законом України права на освіту та доступу громадян України до її здобуття в цих навчальних закладах на конкурсній основі».
А для тих, хто передумав вступати на навчання у цьому навчальному році або з певних причин не подав документи до вищих навчальних закладів, результати ЗНО діють впродовж трьох років. Тобто подавати документи до приймальних комісій ви зможете востаннє у 2019-му році. Пізніше – доведеться знову брати участь у незалежному оцінюванні.
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