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Здорова конкуренція – якісні послуги: історія про знищену монополію
20.04.2017 08:57
Мін’юст знищив корупцію і монополію у сфері реєстрації нерухомості та бізнесу. З 2016 року ці функції були передані нотаріусам, органам місцевої влади та акредитованим суб’єктам.
Сьогодні коротко про тих, хто уповноважений реєструвати нерухомість і бізнес – про акредитованих суб’єктів реєстрації нерухомості та бізнесу.
Акредитованим суб’єктом може бути юридична особа публічного права, у трудових відносинах з якою перебуває не менше ніж три державні реєстратори, та яка до початку здійснення повноважень у сфері державної реєстрації прав уклала:
· договір страхування цивільно-правової відповідальності з мінімальним розміром страхової суми у тисячу мінімальних розмірів заробітної плати, встановленої законом на 1 січня календарного року (для реєстрації бізнесу, на сьогодні це 3 200 000 гривень), або у тисячу прожиткових мінімумів (для реєстрації нерухомості, на сьогодні це 1 600 000 гривень);
· договір з іншим суб’єктом державної реєстрації прав та/або нотаріусом (у разі коли акредитований суб’єкт здійснює повноваження виключно в частині забезпечення прийняття та видачі документів у сфері державної реєстрації прав).
До їх повноважень у сфері реєстрації нерухомості належать :
1. проведення державної реєстрації прав;
2. ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;
3. взяття на облік безхазяйного нерухомого майна;
4. формування та ведення реєстраційних справ.
У сфері реєстрації бізнесу:
1. прийом документів, поданих для державної реєстрації;
2. державна реєстрація та проведення інших реєстраційних дій;
3. ведення Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб -підприємців та громадських формувань та надання відомостей з нього;
4. ведення реєстраційних справ.
На сьогодні акредитовано 130 суб’єктів державної реєстрації, які мають 36 відокремлених філій. З них 28 здійснюють реєстрацію нерухомості. Ще 102 вповноважені проводити реєстрацію як нерухомості, так і бізнесу.
Нововведений інститут «акредитованих суб’єктів» збільшив кількість суб’єктів державної реєстрації, впровадив принципово новий підхід до процесу реєстрації та надання якісного сервісу.
Конкуренція унеможливила монополію та корупцію відповідно.
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