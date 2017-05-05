|
|
|
Автор
Кнопки
|
Реклама для людей
05.05.2017 16:32
Як я і обіцяла — нові правила розміщення реклами в Києві прийняті. Дякую всім депутатам за те, що дали голоси — це найважливіше. Спеціально витримала паузу в кілька днів, щоб без галасу поговорити про те, що ж нарешті отримала столиця і що тепер зміниться. Без зайвих гордощів можу сказати, що пишаюся роботою, яку ми з усією командою зробили. Впевнена — столиця стане краще, хто б і як не намагався цьому завадити.
Хочу подякувати всім депутатам Київради, які підтримали ці правила. Розумію, який тиск на них був. Тому так важливо, що це рішення було прийнято абсолютною більшістю голосів.
Що ж, давайте коротенько пройдемося по найважливішому з нових правил. Поки що — їх реперні точки.
1. Безпека дорожнього руху. Новими правилами не допускається встановлення рекламних засобів не тільки на перехресті, але й ближче ніж за 10 метрів до нього. А до траснпортних розв’язок – не ближче ніж за 20 метрів. Також новими правилами враховується безпека не тільки водіїв, але й пішоходів. Не допускається встановлення реклами ближче ніж 10 метрів до наземних пішоходних переходів та зупинок громадського транспорту.
2.
Комфорт та естетика міського простору.
Збільшено розміри “0” форматної зони – з
найбільш жорсткими вимогами до розміщення, та найменшим переліком типів
рекламних засобів, які там допустимі.
Отже, нарешті можна буде побачити дерева та згадати, що Київ — зелене
місто. Відповідно розширено межі першої та другої форматних зон, а також
зменшено площі конструкцій, які в цих зонах допускаються.
3. Захист культурної спадщини. Відтепер всі фасади цінного архітектурного Києва мають бути відкритими, вивіски – впорядкованими. Тобто, такими, що не просто не закривають фасад, але ніяк не й випадають з нього, не відволікають уваги від загального архітектурного стилю. Сподіваюся, нарешті всі згадають, що київські будинки — це не тільки чергові рекламні площі, а саме те, що здатне зацікавити найбільш вибагливого туриста чи естета. Значно розширено межі нульової, першої і другої форматних зон, змінено вимоги до самих рекламних засобів. Виведено з переліку допустимих рекламних засобів такі типи, як транспорант-перетяжка над дорогою, холдери, тимчасові виносні конструкції. Тобто, все те, що якраз й створювало відчуття засміченості міста.
Це, звичайно, далеко не все. Однак тут варто писати окрему велику статтю. Вона згодом буде — анонсую. Але головна ж мета досягнута — місто буде знову схожим на місто, а не брудний базар. Так, втретє повторюю це порівняння. Бо мені болить за столицю. Так, бізнесмени мають право на промоцію своєї продукції, а хтось має заробляти на наданні рекламної площі під це. Але на першому місці має бути місто та громадяни, які його населяють. І ці громадяни мають повне право на те, щоб реклама служила їм, а не вони — рекламі.
теги:
Авторские блоги и комментарии к ним отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции портала ЛІГА.net и Информационного агентства "ЛІГАБізнесІнформ" может не совпадать с точкой зрения авторов блогов и комментариев к ним. Редакция портала не отвечает за достоверность таких материалов, а портал выполняет исключительно роль носителя
|
Популярные теги
Iryna Berezhna PR адвокат Адвокат Морозов азаров Александр Прогнимак АТО банк банки банкротство бизнес бізнес будущее украины бюджет БЮТ валюта Васильев ВВП Верховна Рада верховная рада Вибори війна влада власть война выборы газ Геннадий Балашов Гонтарева государство гривна Гройсман гфс демократия деньги депозит депозиты децентралізація ДНР доллар Донбас Донбасс доходы евроинтеграция евромайдан Европа економіка ЕС Євромайдан ЄС жизнь жкх закон законодательство законопроект зарплата Земля инвестиции инвестиции в экономику интернет Ирина Бережная Ігор Ткачук Ірина Бережна Кабмин кадры карьера киев київ Китай Кличко Кодекс законів про працю України конституция Конституція Конституція України коррупция корупція кредит кредиты кризис Крим Крым культура курс люстрация люстрація майдан маркетинг Маркетинг юридических услуг МВФ менеджмент налоги налоги украина Налоговый кодекс народ наука нафтогаз НБУ НДС недвижимость Николай Гольбин Образование общество Олександр Горобець оппозиция отмена налогов охрименко Павло Петренко парламент партия регионов персонал податки политика политтехнологии політика порошенко правительство право право на працю працедавець працівник президент Прогнимак прогноз Программа социально-экономического развития Украины психология денег психология успеха публічний аудит путин Путін работа революция режим Януковича рейдерство реклама рекрутинг Реформа реформи реформы Росія Россия Руслан Сольвар рынки свобода СМИ соціально-економічні права строительство студент суд судебная практика судова практика судовий захист США таможня тарифи тарифы Тигипко Тимошенко Ткачук трудовий договір. трудові відносини УКБС Украина україна Укрпочта Укрпошта управление уровень жизни людей Уряд финансы экология экономика экономика Украины эксперт по миграции экспорт энергетика юрист ющенко Янукович Яценюк
Авторы
|
© Информационное агентство ЛIГАБiзнесIнформ, 2007-2017
© Информационно-аналитический центр "ЛІГА", 1991-2017
Все права на материалы, размещенные на портале ЛІГА.net, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Комментарии на портале ЛІГА.net временно отключены в связи с аномальной активностью троллей и большим количеством агрессивных и оскорбительных реплик к постам на политические темы.