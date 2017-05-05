Реклама для людей





Як я і обіцяла — нові правила розміщення реклами в Києві прийняті. Дякую всім депутатам за те, що дали голоси — це найважливіше. Спеціально витримала паузу в кілька днів, щоб без галасу поговорити про те, що ж нарешті отримала столиця і що тепер зміниться. Без зайвих гордощів можу сказати, що пишаюся роботою, яку ми з усією командою зробили. Впевнена — столиця стане краще, хто б і як не намагався цьому завадити.

З айве, мабуть, нагадувати, до стану якого базару довели Київ надмірна кількість зовнішньої реклами та її жадібні власники. Але хаотичні, не фотогенічні та просто огидні нашарування рекламних конструкцій йдуть відтепер у минуле. Можу про це заявити з повною мірою відповідальності. Впевнена, що чимало киян згадають невдовзі про те, яке насправді гарне, зелене та мальовниче їх місто. Коли з вулиць зникнуть іржаві щити та лайтбокси, за якими весь Київ став схожим на великий занедбаний провінційний ринок.

Хочу подякувати всім депутатам Київради, які підтримали ці правила. Розумію, який тиск на них був. Тому так важливо, що це рішення було прийнято абсолютною більшістю голосів.

Що ж, давайте коротенько пройдемося по найважливішому з нових правил. Поки що — їх реперні точки.

1. Безпека дорожнього руху. Новими правилами не допускається встановлення рекламних засобів не тільки на перехресті, але й ближче ніж за 10 метрів до нього. А до траснпортних розв’язок – не ближче ніж за 20 метрів. Також новими правилами враховується безпека не тільки водіїв, але й пішоходів. Не допускається встановлення реклами ближче ніж 10 метрів до наземних пішоходних переходів та зупинок громадського транспорту.

2. Комфорт та естетика міського простору. Збільшено розміри “0” форматної зони – з найбільш жорсткими вимогами до розміщення, та найменшим переліком типів рекламних засобів, які там допустимі. Отже, нарешті можна буде побачити дерева та згадати, що Київ — зелене місто. Відповідно розширено межі першої та другої форматних зон, а також зменшено площі конструкцій, які в цих зонах допускаються.

3. Захист культурної спадщини. Відтепер всі фасади цінного архітектурного Києва мають бути відкритими, вивіски – впорядкованими. Тобто, такими, що не просто не закривають фасад, але ніяк не й випадають з нього, не відволікають уваги від загального архітектурного стилю. Сподіваюся, нарешті всі згадають, що київські будинки — це не тільки чергові рекламні площі, а саме те, що здатне зацікавити найбільш вибагливого туриста чи естета. Значно розширено межі нульової, першої і другої форматних зон, змінено вимоги до самих рекламних засобів. Виведено з переліку допустимих рекламних засобів такі типи, як транспорант-перетяжка над дорогою, холдери, тимчасові виносні конструкції. Тобто, все те, що якраз й створювало відчуття засміченості міста.

Це, звичайно, далеко не все. Однак тут варто писати окрему велику статтю. Вона згодом буде — анонсую. Але головна ж мета досягнута — місто буде знову схожим на місто, а не брудний базар. Так, втретє повторюю це порівняння. Бо мені болить за столицю. Так, бізнесмени мають право на промоцію своєї продукції, а хтось має заробляти на наданні рекламної площі під це. Але на першому місці має бути місто та громадяни, які його населяють. І ці громадяни мають повне право на те, щоб реклама служила їм, а не вони — рекламі.















