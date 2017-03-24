|
|
|
Автор
Архив автора
Кнопки
|
Аудиторы обговорили в Люксембурге действенность реформ в Украине
24.03.2017 17:51
Делегация «Публичного аудита», руководителем которого я являюсь, сейчас находится в Люксембурге. По приглашению Европейской счётной палаты (Суда аудиторов) мы приняли участие в обсуждении эффективности помощи, выделяемой Украине ЕС.
Европейских аудиторов, в частности, интересовало, почему поддержка ЕС остается крайне неэффективной, а Украина до сих пор воспринимается как самая коррумпированная страна в Европе.
Кроме того, делегация имела возможность представить Европейской счетной палате собственные аудиторские проекты на тему правильного распоряжения заемными ресурсами украинской властью, внешнего и внутреннего контроля за этим.
Европейские аудиторы в декабре прошлого года опубликовали отчет, в котором оценили качество использования Украиной помощи ЕС и результативность реформ. Они обеспокоены слабым результатом реформ, которые вот уже три года якобы внедряются в стране. «Публичный аудит», будучи негосударственным контроллером публичных ресурсов в Украине, поделился своим видением ситуации — так сказать, изнутри.
Делегация «Публичного аудита» предоставила данные о настоящей ситуации в экономике Украины, в частности макроэкономических показателей ее НЕразвития; провала реформ в газовом и топливно-энергетическом секторе и, наконец, безответственного использования кредитных ресурсов.
Двукратное сокращение номинального ВВП до $ 90 млрд, кумулятивная инфляция в 114%, кумулятивная девальвация в 325%, падение экспорта на 87%, рост валового внешнего долга уже до уровня 131% к ВВП; разрушения банковского сектора; абсолютно непрозрачная тарифная политика по отношению к населению; серьезное разорение отечественных домохозяйств (настолько, что рынок внутреннего потребления уменьшился в два раза) — это и правда сегодняшней жизни граждан Украины, о которой европейские руководители точно не узнают от украинской власти. Однако именно эти данные формируют целостную картину и могут дать понять европейцам, в несколько опасном состоянии сегодня находится Украина.
Мы предлагаем помогать с реальной, настоящей, а не выдуманной президентом и его властью оценкой состояния страны. Переговоры продолжаются.
Сейчас Европейский суд аудиторов в первую очередь заинтересован в усилении эффективности аудита публичных ресурсов Украины и нивелировании угроз, которые могут поколебать финансовую устойчивость страны. Именно в этом направлении «Публичный аудит» намерен тесно сотрудничать со своими европейскими партнерами.
Напомним, Европейская счетная палата является одним из семи институтов, которые управляют Европейским Союзом, проверяя законность и правильность доходов и расходов, а также оценивая управления финансами ЕС.
теги:
Авторские блоги и комментарии к ним отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции портала ЛІГА.net и Информационного агентства "ЛІГАБізнесІнформ" может не совпадать с точкой зрения авторов блогов и комментариев к ним. Редакция портала не отвечает за достоверность таких материалов, а портал выполняет исключительно роль носителя
|
Популярные теги
Iryna Berezhna PR адвокат Адвокат Морозов азаров Александр Прогнимак ато банк банки банкротство бизнес бізнес будущее Украины бюджет бют валюта Васильев ввп Верховна Рада верховная рада вибори війна влада власть война выборы газ геннадий балашов Гонтарева государство гривна Гройсман гфс демократия деньги депозит депозиты децентралізація доллар донбас Донбасс доходы евроинтеграция евромайдан Европа економіка ЕС Євромайдан ЄС жизнь жкх закон законодательство законопроект зарплата земля инвестиции инвестиции в экономику Интернет Ирина Бережная Ігор Ткачук Ірина Бережна Кабмин кадры карьера киев київ Кличко Кодекс законів про працю України конституция Конституція Конституція України коррупция корупція кредит кредиты кризис Крим Крым курс люстрация люстрація Майдан маркетинг Маркетинг юридических услуг МВФ менеджмент налоги налоги украина Налоговый кодекс народ наука нафтогаз НБУ НДС недвижимость Николай Гольбин образование общество Олександр Горобець оппозиция отмена налогов охрименко Павло Петренко Парламент партия регионов персонал податки политика политтехнологии політика порошенко правительство право право на працю працедавець працівник президент Прогнимак прогноз Программа социально-экономического развития Украины психология денег психология успеха публічний аудит путин Путін работа революция режим Януковича рейдерство реклама рекрутинг Реформа реформи реформы Росія россия Руслан Сольвар рынки свобода СМИ соціально-економічні права строительство студент суд судебная практика судова практика США таможня тарифи тарифы тигипко Тимошенко Ткачук трудовий договір. трудові відносини УКБС Украина Україна Укрпочта УКРПОШТА управление уровень жизни людей Уряд финансы экология экономика Экономика Украины эксперт по миграции экспорт энергетика юрист Ющенко Янукович Яценюк
Авторы
|
© Информационное агентство ЛIГАБiзнесIнформ, 2007-2017
© Информационно-аналитический центр "ЛІГА", 1991-2017
Все права на материалы, размещенные на портале ЛІГА.net, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Комментарии на портале ЛІГА.net временно отключены в связи с аномальной активностью троллей и большим количеством агрессивных и оскорбительных реплик к постам на политические темы.