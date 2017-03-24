Аудиторы обговорили в Люксембурге действенность реформ в Украине

Делегация «Публичного аудита», руководителем которого я являюсь, сейчас находится в Люксембурге. По приглашению Европейской счётной палаты (Суда аудиторов) мы приняли участие в обсуждении эффективности помощи, выделяемой Украине ЕС.













Европейских аудиторов, в частности, интересовало, почему поддержка ЕС остается крайне неэффективной, а Украина до сих пор воспринимается как самая коррумпированная страна в Европе.





Кроме того, делегация имела возможность представить Европейской счетной палате собственные аудиторские проекты на тему правильного распоряжения заемными ресурсами украинской властью, внешнего и внутреннего контроля за этим.





Европейские аудиторы в декабре прошлого года опубликовали отчет, в котором оценили качество использования Украиной помощи ЕС и результативность реформ. Они обеспокоены слабым результатом реформ, которые вот уже три года якобы внедряются в стране. «Публичный аудит», будучи негосударственным контроллером публичных ресурсов в Украине, поделился своим видением ситуации — так сказать, изнутри.





Делегация «Публичного аудита» предоставила данные о настоящей ситуации в экономике Украины, в частности макроэкономических показателей ее НЕразвития; провала реформ в газовом и топливно-энергетическом секторе и, наконец, безответственного использования кредитных ресурсов.





Двукратное сокращение номинального ВВП до $ 90 млрд, кумулятивная инфляция в 114%, кумулятивная девальвация в 325%, падение экспорта на 87%, рост валового внешнего долга уже до уровня 131% к ВВП; разрушения банковского сектора; абсолютно непрозрачная тарифная политика по отношению к населению; серьезное разорение отечественных домохозяйств (настолько, что рынок внутреннего потребления уменьшился в два раза) — это и правда сегодняшней жизни граждан Украины, о которой европейские руководители точно не узнают от украинской власти. Однако именно эти данные формируют целостную картину и могут дать понять европейцам, в несколько опасном состоянии сегодня находится Украина.





Мы предлагаем помогать с реальной, настоящей, а не выдуманной президентом и его властью оценкой состояния страны. Переговоры продолжаются.





Сейчас Европейский суд аудиторов в первую очередь заинтересован в усилении эффективности аудита публичных ресурсов Украины и нивелировании угроз, которые могут поколебать финансовую устойчивость страны. Именно в этом направлении «Публичный аудит» намерен тесно сотрудничать со своими европейскими партнерами.





Напомним, Европейская счетная палата является одним из семи институтов, которые управляют Европейским Союзом, проверяя законность и правильность доходов и расходов, а также оценивая управления финансами ЕС.