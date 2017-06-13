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Обов’язковість згоди кредитора на заміну боржника в зобов’язанні
13.06.2017 11:38
26.04.2017 р. усуваючи розбіжності у застосуванні судом
касаційної інстанції норм матеріального права, Судова палата у господарських
справах Верховного Суду України в розрізі розгляду справи
№3-300гс17
дійшла нижчезазначеного висновку.
Відповідно до статті 509 ЦК
зобов'язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник)
зобов'язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати
майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від
певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його
обов'язку.
У
частині 1 статті 510 ЦК встановлено, що сторонами у зобов'язанні є боржник і
кредитор.
Отже,
зобов’язання є правовідношенням між конкретно визначеними особами – сторонами
зобов’язання.
Чинне цивільне законодавство
передбачає можливість заміни сторін у зобов’язанні, однак встановлює певні
обмеження свободи розсуду учасників відповідних правовідносин з метою
запобігання порушенню балансу інтересів цих осіб.
Зокрема,
заміна кредитора за загальним правилом здійснюється без попередньої згоди
боржника, оскільки не впливає на правове становище боржника, для якого
неважливо, яка саме особа має здійснити виконання, зокрема, сплатити кошти
(статті 512, 516 ЦК).
Аналогічна
правова позиція висловлена в постанові Верховного суду України від 15 квітня
2015 року
№3-43гс15.
Разом із тим закон встановлює обмеження на заміну боржника у
зобов’язанні поза волею кредитора.
Згідно
зі статтею 520 ЦК боржник у зобов'язанні може бути замінений іншою особою
(переведення боргу) лише за згодою кредитора, якщо інше не передбачено законом.
Норма
статті 520 ЦК має на меті убезпечити кредитора від непередбачуваного та
неочікуваного ризику невиконання зобов’язання внаслідок заміни особи боржника.
ВАЖЛИВО:
Необхідність отримання згоди кредитора на переведення
боргу зумовлена тим, що особа боржника завжди має істотне значення для
кредитора. Вступаючи у договірні відносини, кредитор розраховував на отримання
виконання з огляду на якості конкретного боржника (здатність виконати
обов’язок, платоспроможність, наявність у боржника майна тощо).
Відтак,
для заміни боржника у зобов’язанні необхідна воля кредитора щодо відсутності
заперечень проти покладення обов’язку первісного боржника на іншу особу.
Чинним законодавством встановлено
лише форму правочину щодо заміни боржника у зобов’язанні – цей правочин
вчиняється у такій самій формі, що і правочин, на підставі якого виникло
зобов’язання (статті 513, 521 ЦК).
Водночас форми надання згоди кредитором щодо
заміни боржника у зобов’язанні законом не передбачено.
Наведене дає підстави для висновку
про те, що для заміни боржника у зобов’язанні істотне значення має не форма
виразу волі кредитора, а наявність відповідної волі, що і вимагається згідно з
приписами статті 520 ЦК.
За
змістом частини 1 статті 98 ЦК загальні збори учасників товариства мають право
приймати рішення з усіх питань діяльності товариства, у тому числі й з тих, що
передані загальними зборами до компетенції виконавчого органу. Отже, загальні
збори учасників товариства є органом, який формує волю товариства з будь-яких
питань діяльності юридичної особи.
Таким
чином, відповідно до норми статті 520 ЦК вимагається наявність волі (згоди)
кредитора на заміну боржника у зобов’язанні, а згідно з частиною 1 статті
98 ЦК волю господарського товариства можуть формувати загальні збори учасників
цього товариства.
ВИСНОВОК:
протокол загальних зборів учасників первісного
кредитора у якому зафіксовано рішення загальних зборів учасників про згоду на
заміну боржника за договором є достатнім та належним доказом волі (згоди)
кредитора на заміну боржника у зобов’язанні, що відповідає приписам статті 520
ЦК.
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