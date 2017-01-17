В Україні найбільше подорожчали молочні продукти та імпортні овочі

Новорічні та різдвяні свята підходять до завершення. Отож проведемо спостереження як змінилися ціни на продукти харчування у порівнянні з початком грудня минулого року.

Із м’яса та м’ясопродуктів найбільше подорожчала курка, яка у своїй вартості додатково набрала 10%. Якщо місяцем раніше кілограм курки у торгівельних мережах в середньому коштував 65 грн, то сьогодні за неї потрібно вже віддати 71 грн. Покупців порадує той факт, що ціни на яловичину та свинину залишилися на тому ж самому рівні. За кілограм битка яловичини в середньому доведеться віддати 110 грн, а за кілограм свинячої вирізки 90 грн. Не змінилися ціни і на курячі яйця, десяток яких в середньому коштує 24 грн.

При цьому ціни на молоко та молочні продукти в середньому зросли на 10%. Молоко подорожчало на 1,5 грн до 15,6 грн за літр, сметана на 3 грн до 39,5 грн за літр, масло на 10 грн до 134,5 грн за кілограм.

Щодо вартості хліба, то буханка пшеничного вже впритул наблизилася до 11 гривень. Хліб пшеничний з борошна першого ґатунку подорожчав на 35 коп. до 10 грн 87 коп., хліб житній на 18 коп. до 10 грн 60 коп.

Ціна на соняшникову олію та цукор практично не змінилася. Пляшка олії в середньому коштує 33 грн, а кілограм цукру 15 грн.

Ціни на вітчизняні фрукти та овочі на найбільших продовольчих ринках країни та торгівельних мережах демонстрували різноспрямовану динаміку, але здебільшого залишились на тому ж рівні. Кілограм капусти коштує – 3,5 грн, картоплі – 4 грн, цибулі – 3 грн, моркви – 4 грн, буряка – 3 грн, яблука – 10 грн. При цьому, значно подорожчали імпортні огірки та помідори. Вартість огірків зросла із 30 грн до 50 грн за кілограм, помідори подорожчали на 15 грн до 45 грн за кілограм.

Даючи прогноз цін на найближчий місяць виходимо з розуміння, що в період зимових свят зростання цін на продукти харчування стримувалося високим попитом. Однак підприємці, які працюють у сфері торгівлі продуктами харчування заявляють, що вже в найближчі дні у зв’язку із необхідністю підняття мінімальної зарплати для працівників із 1600 до 3200 грн будуть переглядати ціни в сторону їх збільшення. Також з 1 січня 2017 року діють нові норми Податкового кодексу, що повністю позбавили сільгоспвиробників спецрежиму ПДВ, який становив понад 90% загального обсягу державної підтримки. Зважаючи, що запропонована державою альтернатива спецрежиму ПДВ – прямі бюджетні дотації, тільки запускаються в дію і невідомо наскільки будуть ефективними, собівартість виготовлення продукції для сільгоспвиробників зростає.

Таким чином, по мірі зменшення святкової інтенсивності торгівлі продуктами харчування, ситуацію на продуктовому ринку все більше визначають сезонні фактори, а також фіскальна політика держави. Протягом наступного тижня-двох ціни на більшість продуктів харчування поповзуть вгору і до кінця січня зростуть у середньому на 10%.