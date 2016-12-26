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Добровольность и деятельность. Особенности перевода
26.12.2016 13:19
У меня на полке есть книжка под названием «Словарь ложных друзей переводчика». Я не переводчик, но мне всегда интересно было заглядывать в эту книжку, чтобы лишний раз убедиться в том, насколько важными для понимания информации являются самые разнообразные детали. И, прежде всего, этимология и коннотации (если говорить о словах) и контекст (если говорить о словах в тексте).
Думаю, любой, кто может назвать себя либертарианцем, неоднократно участвовал в спорах о добровольности. Это одно из ключевых понятий для понимания основ экономики (добровольный обмен), принципа неагрессии и тому подобного. Либертарианство невозможно без четкого понимания границ между добровольным и принудительным.
Опять-таки, думаю, не ошибусь, если скажу, что дискуссии такого рода (если даже исключить обычный троллинг), обычно, мягко говоря, не просты. Причин тут много — от непонимания уровня абстрагирования, на котором делаются утверждения до банального «советского наследия» в голове. Но есть одна причина, о которой я как раз хочу немного поговорить и связана она с переводом и коннотациями.
Не секрет,
что большинство экономической и
либертарианской литературы написано
на английском языке. И в нем слово
«добровольный» выглядит как «
voluntary”.
Коннотации этих слов
различны, «
voluntary”
н
ельзя
точно перевести на русский (отсюда и
отдельно стоящий «волюнтаризм»). Можно
сказать «добровольный», «по воле», «по
желанию», но однозначного соответствия
нет. Обычно переводят словом «добровольный»,
но, как мне кажется, это слово является
одной из причиной проблем и заблуждений.
Дело в том, что в «добровольном» часто
акцент делается не на «воле», а не
«добре». «Пошел добровольцем», «добровольно
сдался», здесь явно присутствует акцент
не на «воле», а на том, что она «добрая»,
то есть, человек делает своего рода
одолжение другим, приносит, так сказать,
добро. Между тем, в том же слове «
volunteer”
звучит другой оттенок,
человек участвует в том, что совпадает
с его целями, в случае войны, например,
отправляется на войну, потому, что
стремится к этой цели, в этом состоит
его воля.
Между тем, экономика, право, а за ними и «либертарианство» говорят о voluntary, что в данном случае можно перевести, как «по желанию». Если вы замените «добровольно» на «по желанию», то всунуть в рассуждения рекламу или голод-не-тетку будет значительно труднее.
В самом деле, закономерности, которые возникают в ходе voluntary обменов никак не зависят от того, были ли эти обмены проведены «под влиянием» голода, холода, рекламы, мнения соседа дяди Коли или тетки из Житомира. И вполне очевидно, почему. Право и экономика изучают то, что лежит между людьми, а не самих людей. Никто не может знать, под воздействием каких факторов тот или иной человек поступает так, а не иначе. Мы видим только поступки других и это взаимное видение поступков друг друга и реакция на них и лежит в основе того, что называется «социальным порядком» со всеми его сложными институтами и закономерностями.
Когда эти поступки совершаются «по желанию» человека, а не по принуждению другого человека, то социальный порядок расширяется (люди удовлетворяют свои желания, какими они их видят в данным момент, удовлетворяя желания других и строят свои планы в расчете на то, что такой порядок сохранится), количество связей и сложность порядков возрастает, а значит растут возможности людей и богатство «общества в целом». По этим причинам различение добровольного и принудительного имеет такое значение и так важна точность в понимании этих слов.
Теперь совсем немного о другом слове, о «деятельности». В русском «деятельность» обычно ассоциируется с довольно таки развернутым планом и его практической реализацией. Обычно вам не придет в голову назвать «деятельностью», скажем, покупку в магазине. Вот сам магазин — это деятельность и еще какая. А разовая покупка в нем — нет.
Вы уже догадались, что речь пойдет о всем известной книге и той простой проблеме, что называется она Human action и сам автор пишет там об action, а не о «деятельности». Казалось бы, это самое action правильнее было бы перевести, как «действие». Но тут опять заковыка, ибо «действие» в русском языке это нечто совсем короткое, часто неосознанное, это фактически неделимая единица, вроде как поднять руку. В общем, перевели как «деятельность», но реальный смысл все-таки где-то посередине между «действием» и «деятельностью». Понятно, что можно всем показывать цитату из этой книги с определением «деятельности», но это, как мне кажется, не самый лучший выход, у вас это не всегда получится. А вот если помнить о том, что слова «деятельность» и, тем более, «действие» описывают не совсем то, что имел в виду Мизес, можно избежать разных неприятных ситуаций в дискуссиях по этому поводу.
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