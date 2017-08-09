О деле Данилюка Поделиться:



Итак, начнем. Рассмотрим события в хронологической последовательности. И –думаем, анализируем.



1. Депутат Татьяна Чорновол обращается в генпрокуратуру с требованием открыть уголовное дело в отношении министра финансов г-на Данилюка. Подозрение –ч.1 ст.212 УК (Уклонение от уплаты налогов). Основание для подозрения:

- г.н Данилюк в период с 2010 по 2014г. купил дом стоимостью 2 млн грн, дорогую машину, внес на счет в банке 516, 6 тыс грн. При этом, согласно декларации о доходах за период 2010 -2014 г. доходы его за этот период составили 556,1 тыс грн.



Думаем:

А. Кто такая Татьяна Чорновол? Журналист…У нее лингвистическое образование. Что она понимает в экономике, финансах, налогообложении, уголовном праве наконец? На мой взгляд,- не очень (она ж не специалист в этих отраслях). И тем не менее, она считает себя вправе жестко напасть на министра финансов –реформатора, аккурат перед самой горячей фазой бюджетного процесса. Анализирует ли она свои поступки?? Лично мне, например, будет нестерпимо больно, если из-за такого «махания шашками» пропадет труд сотни экспертов, работавших на то, чтобы налог на выведенный капитал стал действительностью. Что наш труд не уйдет в песок…Что страна потеряет такой великолепный шанс на налоговую реформу! На протяжении довольно длительного времени я работала в экспертных робочих группах при МинФине (в последнее время - по законопроекту о налоге на выведенный капитал). Могу сказать, что при нынешнем министре финансов, впервые, проработка таких документов проходит эффективно, с мощным привлечением экспертов. По тому же налогу на выведенный капитал (и не только!) проделана огромная работа – и это, в том числе, заслуга министра финансов, который нацелен на реальное проведение реформ. И вдруг – открытие уголовного дела в отношении г-на Данилюка. У меня нет сомнений, что дело –заказное. Безусловно, я (как любой человек) могу и ошибаться. И уж однозначно не мне искать этого Заказчика. Но мне, как юристу, абсолютно не по душе изнасилование Фемиды, такое –как в этой ситуации. Просто вдумайтесь: СУДЬЯ и ПРОКУРОР нарушили Конституцию… Что может быть страшнее?Итак, начнем. Рассмотрим события в хронологической последовательности.с требованием открыть уголовное дело в отношении министра финансов г-на Данилюка. Подозрение –ч.1 ст.212 УК (Уклонение от уплаты налогов). Основание для подозрения:- г.н Данилюк в период с 2010 по 2014г. купил дом стоимостью 2 млн грн, дорогую машину, внес на счет в банке 516, 6 тыс грн. При этом, согласно декларации о доходах за период 2010 -2014 г. доходы его за этот период составили 556,1 тыс грн.Журналист…У нее лингвистическое образование. Что она понимает в экономике, финансах, налогообложении, уголовном праве наконец? На мой взгляд,- не очень (она ж не специалист в этих отраслях). И тем не менее, она считает себя вправе жестко напасть на министра финансов –реформатора, аккурат перед самой горячей фазой бюджетного процесса. Анализирует ли она свои поступки?? Лично мне, например, будет нестерпимо больно, если из-за такого «махания шашками» пропадет труд сотни экспертов, работавших на то, чтобы налог на выведенный капитал стал действительностью. Что наш труд не уйдет в песок…Что страна потеряет такой великолепный шанс на налоговую реформу!

Б. Суть обвинения. Министр купил дом за 2 млн и машину…2 млн грн это (по сегодняшнему курсу) где-то 77 тыс долларов. Смотрим Википедию, г-н Данилюк (похоже, сразу после окончания института) 3 года работал над проектом «McKinsey Company» (Москва-Лондон) а потом еще 4 года возглавлял один из инвестиционных фондов Лондона. Сорри, 7 лет на топовых должностях в Лондоне. СЕМЬ!!! Вы в курсе лондонских зарплат на таких позициях? Как я понимаю, заработано было плюс-минус миллион долларов. Или, по мнению заявителя, человек должен был все эти деньги промотать-прогулять, не сделать сбережения?? Ну а кому тога нужен такой министр финансов? Зачем?? Безусловно, человек, достигший уровня министра ФИНАНСОВ –однозначно должен был сделать неплохие сбережения!



2. Заявление от депутата Чорновол поступает в ГПУ. Прокурор обращается в суд с ходатайством о назначении внеплановой налоговой проверки (подозрение – уклонение от уплаты налогов по части 1 ст.212 УК). Судья рассматривает ходатайство и поручает налоговикам провести проверку г-на Данилюка за период 1998 - 2016 гг.



Думаем.

А. Судья и прокурор – это именно те лица, которые стоят на страже Закона. Фактически это –олицетворение Закона. Сознательное нарушение ими Закона, а тем более Конституции – что может быть страшнее для государства?? Я, например, ничего придумать не могу.

И тем не менее…

Сегодняшняя редакция УПК не предусматривает права прокурора на обращение в суд с ходатайством о назначении внеплановой налоговой проверки. Но прокурор делает это… В УПК отсутствуют нормы на рассмотрение такого ходатайства. Но судья все же рассматривает – и выносит вышеуказанное решение. Нет сомнения, и прокурор и судья знают УПК прекрасно, до тонкостей. Знают они и статью 19 Конституции, в соответствии с которой:



Правовий порядок в Україні грунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодаством. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише, напідставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.



Обобщим, судья и прокурор обязаны действовать:

-на основании Закона. (Но такого основания нет);

-в пределах полномочий, предусмотренных Законом (Но они превысили полномочия);

-способом, предусмотренным Законом (Но Закон не предусматривает такого способа).



Итак. Судья и прокурор нарушили Конституцию… Что может быть страшнее?? В принципе, на этом статья может быть закончена. Остальное –уже мелочи. Но все же рассмотрим, потому что далее – самое интересное. Чем все это закончится и как планируется достижение поставленной цели – убрать министра-реформатора? Вернемся к решению суда.



3. Судья поручила провести налоговую проверку в отношении г-на Данилюка за период 1998-2016гг. За 20 лет…Неожиданный срок для проверки. Автор работает аудитором (и налоговым адвокатом) также уже лет 20 –и в первый раз сталкивается с таким сроком проверки. ..Неожиданно… Или предсказуемо??



Думаем.

А. Вернемся к Википедии. Данилюк родился в июле 1975 г . Значит, его планируется проверить - начиная с возраста 22 (!!) года. Сразу после окончания ВУЗа, с начала трудовой деятельности. Впечатляет!



Б. Срок проверки -20 лет –что это? Вопреки общепринятому мнению, срок проверки налоговиками –не всегда ограничен 3 годами. В соответствии с п.102.1 ст.102 НКУ 1095 дней –это предельный срок для возможной проверки и доначисления налоговиками (но только в стандартных ситуациях). Но этот 3летний срок давности не применяется, если (см.п.102.2 НКУ) не была предоставлена декларация за тот период; или человек осужден за уклонение от уплаты налогов. Следовательно, в случае "уголовного права" - могут быть некоторые нюансы. В нашем случае - проверка идет по ходатайству (незаконному) прокурора. Рассмотрим нюансы через призму УК,



В. Рассмотрим статью 212 «Уклонение от уплати налогов, сборов, прочих обязательных платежей» (ту, по которой «подозревают» г-на Данилюка). Это преступление является тяжким (но не особо тяжким, см. ст. 12 УК). По самой жесткой –части третьей – статьи 212 предусматривается наказание до 10 лет (это и есть критерий отнесения преступления к «тяжким»). Статьей 49 УК предусмотрено освобождение от уголовной ответственности за преступления в связи с окончанием срока давности. И для категории «тяжких» преступлений такой срок составляет 10 лет. Так какой смысл (даже теоретически!) назначать проверку за 20 лет??Между прочим, это стоит денег –и это мои деньги, налоги, которые уплачены мной, как налогоплательщиком! Почему деньги налогоплательщиков тратятся так необоснованно??



Г. Вы еще помните, из-за чего сыр-бор? Из-за приобретения дома. Т.е. будут пытаться доказать недостаточность заработанных (налогооплаченных) средств для приобретения недвижимости. А потом «доналогообложить дельту». Но, господа, это называется «непрямые методы». Нет такого в украинском законодательстве. Так что, планируется и здесь нарушить закон??



Согласитесь, слишком много «Почему?» и «Зачем?». Зачем проводить проверку, если не доначислишь? Зачем выходить за пределы срока давности по уголовному праву? А все очень просто –есть хорошо отработанная «схема посадки», ее и рассмотрим (теоретически, на примере Гражданина Н.).



4. Схема посадки. На гражданина Н. открывается уголовное дело. Организуется проверка налоговиков, по результатам которой составляется акт проверки. Но (это центральный момент схемы!!) доначисления не проводятся, НУР (налоговое уведомление-решение) не выписывается. Далее акт проверки подшивается в уголовное дело, где становится главным доказательством по обвинению в уплате налогов. Выносится приговор. После вступления в силу приговора налоговики проводят доначисление налога (потому как по ст.102.2 НКУ доначисление налогов, за пределами 1095 дневного срока, таки возможно –если гражданин Н осужден за уклонение от уплаты налогов). На выходе: судимость, доначисленные налоги и штрафы, конфискация имущества, запрет на профессию (а что –планировалось, что министр финансов потом пойдет пирожки печь?)



Думаем.

А. Налоговики могут написать в акте проверки абсолютную чушь. Любую. Так часто, очень часто, делается. Налоговики (часто) непрофессиональны. У них нет никакой ответственности за то, что они пишут в актах, даже если потом в суде доказывается, что написана глупость, и НУР отменен как незаконный. Поэтому, в общем случае, налоговые адвокаты достаточно спокойно ждут выписывания НУРа, а потом эффективно отбивают его в суде… Это в стандартном случае. Но не в рассматриваемой ситуации…



Б. Дело в том, что Акт проверки обжаловать в суде нельзя (в отличие от НУРА –налогового уведомления-решения). Акт не является «решением», а всего лишь -мнение налоговика. Поэтому –не оспоришь. К сожалению… В нашем случае это означает, что неоспоренный Акт проверки –идет прямиком в уголовное дело. Кто знает статистику по оправдательным приговорам (в нашей стране их нет, за редчайшим исключением) –тот понимает: приговору быть!! Дальше –уже со вступившим в силу приговором – налоговики доначисляют налоги. И все. Дело в шляпе! Операция блестяще проведена! Остались всякие мелочи –зачистка (конфискация и т.п.)



В. Еще нюанс, совсем маленький. А знаете ли Вы, что (практически) доказать что-либо налогоплательщику в такой ситуации невозможно даже теоретически. Ну например, гражданину Н. нужно доказать, что им были уплачены налоги 15 лет назад. Все просто, казалось бы, -идешь в банк и берешь копию платежки… Но реальность немного иная. Во-первых, банки не хранят подобную информацию 20 лет. Во-вторых, только за последние 2 года было ликвидировано под сотню банков. И куда обращаться с запросом о предоставлении копии платежки??



Итак, общее резюме. По мнению автора и на основании вышеописанной схемы – планируется отстранение министра финансов от должности. Самым простым, циничным и эффективным способом – с помощью уголовного дела. Мы видим, что уже в начале пути прокурор и судья -нарушили Конституцию. Кто сомневается, что и налоговики также вольно (если понадобится) обойдутся с Законом?? Успех операции предрешен…. Это по мнению Заказчика… Но это дело касается и нас с Вами. Убрать министра-реформатора – супер дорогое удовольствие. За которое будет платить каждый из нас…



Данное событие чрезвычайно плохо отразится также и на доверии доноров и международных партнеров Украины, ухудшит инвестиционный климат, застопорит реформы. Этого нельзя допустить!! Правоохранительные и контролирующие органы должны действовать четко по Конституции!! теги: налоги, Данилюк, Конституция, право, Елена Жукова Твитнуть Авторские блоги и комментарии к ним отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции портала ЛІГА.net Информационного агентства "ЛІГАБізнесІнформ" может не совпадать с точкой зрения авторов блогов и комментариев к ним. Редакция портала не отвечает за достоверность таких материалов, а портал выполняет исключительно роль носителя