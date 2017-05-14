Припиніть це негайно! Як неможна поводитися у соціальних мережах

Читайте про найпоширеніші помилки, які можуть призвести до провалу вашого бренду в соціальних медіа.

Відсутність плану

Якщо ви не знаєте, навіщо вам аккаунт у соціальній мережі, то як ви збираєтесь досягти там успіху? Вам потрібно, щоб аккаунт бренду приносив трафік, розважав, працював як сервісна підтримка, PR-платформа чи щось інше? Визначайтеся швидше, будуйте стратегію і нумо хапати зірки з неба!

Постійні продажі

Соціальні медіа – це, в першу чергу, залучення аудиторії. Немає нічого більш непривабливого для користувача, ніж постійні нав’язливі продажі. Це не означає, що в соцмережі ви не можете продавати взагалі. Але потрібно розбавляти контент цікавими корисними постами.

Купівля фоловерів

Це ніколи не спрацьовує. Ніколи. Крім того, такий підхід руйнує всю суть комунікації в соціальних мережах. Вам слід турбуватися про охоплення аудиторії, а не кількість підписників. Якщо на вашу сторінку підписана велика кількість людей, це не означає, що всі вони дійсно вас читають та реагують. Куплені фоловери точно не читатимуть вас, більше того, це навряд будуть справжні люди.

Несумісність тем

Потрібно враховувати інтереси вашої аудиторії, коли ви підбираєте контент. Підписникам буде цікаво все, про що ви пишете? Якщо ви використовуєте одну платформу для обговорення бізнесу, спорту, сім’ї, політики – це невдала стратегія. Зосередьтеся на одній темі і рухайтесь у цьому напрямку.

Неправильна частота комунікації

Кількість постів в різних соціальних мережах має відрізнятися. Ви повинні пам’ятати, що тривалість життя посту, наприклад, в Twitter коротша, ніж у Facebook. Тож приділіть час статистиці, дізнайтеся, коли ваша цільова аудиторія онлайн в тій чи іншій соцмережі і встановіть оптимальну частоту постів.

Зловживання хештегами

Хештеги – хороший та сильний інструмент. А, як говорив Спайдермен, із великою силою приходить велика відповідальність. Використовуйте хештеги у модерації і не перевантажуйте ними пости, оскільки текст із великою кількістю хештегів читати важко, особливо якщо #вонизанадтодовгі.

Помилки

Друкарські помилки та пропущені розділові знаки часто трапляються в соціальних мережах. Це проблема, оскільки такі, здається, дрібниці відволікають читачів та інколи викликають негатив.

Скрізь водночас

Не варто заводити аккаунти у Facebook, Twitter, Instagram, ВКонтакте, YouTube, словом, в усіх соцмережах, які ви знаєте. Сфокусуйтеся на одній, у якій «сидить» ваша цільова аудиторія, де ви точно зможете залучити найбільшу кількість підписників.



