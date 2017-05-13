Про що потрібно пам’ятати при підготовці релізу та комунікації з медіа

Якщо ви знаєте, як готувати прес-реліз, та до кого звернутися зі своїм матеріалом, то навіть районний з’їзд орнітологів може стати топовою новиною у ЗМІ.

Щоб переконатися, що ви все робите правильно, дайте собі відповідь на наступні 5 запитань.

Чи цікава тема вашого прес-релізу?

Якщо тема релізу цікава лише керівництву та маркетологам компанії, для якої ви його написали, варто ще попрацювати над нею. Наприклад, випуск нової продукції мало кого може зацікавити, якщо не прив’язати його до актуальної події, соціальної проблеми або тренду. Щоб історія стала успішною, потрібно, щоб про неї захотіли говорити (в тому числі в соціальних медіа).

Реліз легко сприймається?

Ви можете пояснити ідею релізу іншій людині швидко та зрозуміло? Знайдіть когось, хто не «в темі» та спробуйте за 60 секунд викласти основну ідею. Якщо людина не розуміє, про що йдеться, або їй просто не цікаво, потрібно ще попрацювати над матеріалом. Спробуйте підійти до неї з іншого боку. Подумайте, чому це цікаво/корисно/важливо для інших людей.

Ви обрали правильний контент?

Вам потрібно відібрати найцікавіші та найважливіші факти. Прес-реліз повинен бути вичерпним, але не надто довгим – щоб його дочитували до кінця. Дайте журналістам цікаві факти, коментарі, фотографії, цифри – все, щоб вашою історією захотіли поділитися. Щоб ваш реліз не відправили до корзини, дайте журналістам готовий цікавий матеріал, який можна одразу публікувати.

Ви обрали правильних людей?

Перш ніж розсилати реліз, потрібно «познайомитися» з людьми, котрим ви його надсилаєте. Не всі ЗМІ та лідери думок захочуть публікувати вашу новину – у кожного з них своя тематика та цільова аудиторія. Тому неефективно надсилати один лист на адресу всіх медіа, які ви знайшли. Підготуйте якісну базу журналістів та блогерів, які зацікавляться вашою темою, і напишіть кожному з них особисто. Можливо сам реліз доведеться підлаштовувати під те чи інше медіа або блог, виходячи з їх напрямку роботи, стилістики, аудиторії.

Ви обрали правильний підхід?

Будуйте комунікацію правильно та заздалегідь, з перспективою на майбутнє. Скажімо, вам потрібно розіслати реліз через кілька тижнів. Підготуйте базу журналістів та лідерів думок заздалегідь і почніть комунікувати з ними вже зараз. Підпишіться на їх сторінки в соціальних мережах, лайкніть їхні фото, прокоментуйте пости. Якщо вам вдалося налагодити з кимось зв’язок, можна поцікавитися, як саме слід подати ваш матеріал, щоб журналіст його опублікував.