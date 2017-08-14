|
|
|
Автор
Кнопки
|
Руйнування територіальних органів захисту конкуренції
14.08.2017 13:16
Більше місяця в засобах масової інформації іде бурхливе обговорення намірів голови Антимонопольного комітету України Ю.Терентьєва суттєво скоротити кількість обласних відділень комітету. Очевидно продовжується загальна для країни тенденція скорочення непотрібних олігархам державних органів, які хоч якось наводили порядок у відповідних сферах суспільної життєдіяльності. Загальновідомі наслідки від того, що не діє Державна інспекція з контролю за цінами, практично бездіяльними є служби захисту прав споживачів. Через недосконалу роботу НКЦПФР лежить фондовий ринок, а уряд випрошує інвестиції та кредити. Якби працював ринок цінних паперів, та й банківськая система з її територіальними підрозділами була не без гріха, то населення (навіть найвище керівництво) не тримало б гроші під матрацами, а вкладало б їх в економіку країни. А тепер як то кажуть прийшла і черга АМК. Після так званої реформи антимонопольних органів швидше за все ніхто не буде вирішувати ті проблеми на місцях, які в межах своїх повноважень і можливостей вирішували територіальні відділення АМК (ТВ).
Насторожує той факт, що концепція, обґрунтування такої реорганізації досі не оголошена для обговорення фахівцями, немає її на офіційному сайті комітету. Тому не зрозуміло чому, наприклад, Сумське та Чернігівське ТВ, які по своєму рейтингу серед інших ТВ у 2016 р. були, відповідно, на 2 та 3 місцях планується ліквідувати, а Черкаське та Одеське ТВ з рейтингом 18 та, відповідно, 21 будуть залишені.
Не зрозуміло також чому саме реформа починається не з удосконалення діяльності центрального апарату, а із знищення реально працюючих структур які, допомагаючи бізнесу і населенню, на місцях захищають конкуренцію. Нині центральний апарат, який має бути локомотивом роботи ТВ, методично спрямовувати їх роботу в регіонах, не виконує цих функцій. Працівники ТВ скаржаться на катастрофічний дефіцит спілкування з керівництвом комітету. Вони не можуть за необхідності отримати методичну допомогу у вирішенні складних питань своєї роботи. Статистика кількості веб-конференцій з ТВ, які в останні роки проводилися за участю Голови АМКУ та державних уповноважених, красномовно свідчить, що за часів нового керівництва їх стало значно менше. Якщо у 2012, 2013, 2014 рр. їх було проведено, відповідно, 31, 25, та 40, то у 2015р. лише – 19, а у 2016 таких веб-конференцій з ТВ взагалі не було. Це свідчить про те, що керівники слабо розбираються у професійних питаннях, а тому не хочуть спілкуватися з фахівцями ТВ.
Такі необґрунтовані «реформи» призведуть до втрати: кваліфікованих кадрів, регіональних контактів з бізнесом, облаштованих приміщень, відповідної комп’ютеризації – всього того, з чого складається система захисту конкуренції. Ця система за підтримки іноземних фахівців неймовірними зусиллями створювалась в Україні починаючи з 1994 р. практично з нуля. Поновити все це потім буде вкрай важко.
Здійснення такого «реформування» унеможливлює реалізацію адміністративної реформи, яка передбачає забезпечення умов самодостатності регіонів, створення умов, коли більшість проблемних питань вирішується на місцях. Навпаки, люди будуть змушені їздити до центральних органів замість того, щоб вирішувати більшість проблем захисту конкуренції безпосередньо у своєму регіоні. А центральний апарат втратить можливість отримувати оперативну інформацію щодо відповідних проблем на місцях.
Слід наголосити, що Антимонопольний комітет за своїми повноваженнями, статусом та можливостями впливати на бізнес принципово відрізняється від більшості контролюючих органів влади. Це квазісудовий орган, який не просто контролює ситуацію та приймає судові рішення задля покарання порушників, але й повинен сприяти створенню конкурентного середовища. Причому все ці він має здійснювати не тільки на загальнодержавних, але й на регіональних ринках.
Без належного функціонування системи захисту конкуренції неможливо вирішити більшість соціально-економічних проблем розвитку країни. Зокрема, надходження інвестиції буде і надалі зменшуватися, оскільки іноземні підприємці у своїх країнах звикли, що їх бізнесові інтереси в конкуренції захищаються антимонопольними органами належним чином.
Авторские блоги и комментарии к ним отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции портала ЛІГА.net и Информационного агентства "ЛІГАБізнесІнформ" может не совпадать с точкой зрения авторов блогов и комментариев к ним. Редакция портала не отвечает за достоверность таких материалов, а портал выполняет исключительно роль носителя
|
Популярные теги
Iryna Berezhna PR адвокат Адвокат Морозов Адвокатура Азаров Александр Прогнимак АТО банк банки банкротство бизнес бізнес будущее Украины бюджет БЮТ валюта Васильев ввп Верховна Рада Верховная Рада Вибори війна влада власть война выборы газ Геннадий Балашов Гонтарева государство гривна Гройсман ГФС демократия деньги депозит депозиты децентралізація доллар Донбас Донбасс доходы ДТП ДФС евроинтеграция евромайдан Европа економіка ЕС Євромайдан ЄС жизнь ЖКГ жкх закон законодательство законопроект зарплата Земля инвестиции инвестиции в экономику Интернет ипотека Ирина Бережная Ігор Ткачук Ірина Бережна Кабмин кадры карьера Киев Київ Китай Кличко Кодекс законів про працю України конституция Конституція Конституція України коррупция корупція кредит кредиты кризис Крим Крым культура курс люстрация люстрація майдан маркетинг маркетинг юридических услуг МВФ менеджмент налоги налоги украина налоговые споры Налоговый кодекс народ НАТО наука Нафтогаз НБУ НДС недвижимость Николай Гольбин образование Общество Олександр Горобець оппозиция отмена налогов охрименко Павло Петренко парламент партия регионов персонал податки податкові спори политика политтехнологии політика Порошенко правительство право право на працю працедавець працівник президент Прогнимак прогноз Программа социально-экономического развития Украины прокуратура психология денег психология успеха публічний аудит путин Путін работа революция режим Януковича рейдерство реклама рекрутинг Реформа реформи Реформы Росія россия Руслан Сольвар рынки свобода СМИ соціально-економічні права строительство студент суд судебная практика судова практика судова реформа судовий захист США таможня тарифи тарифы Тигипко Тимошенко Ткачук трудовий договір. трудові відносини УКБС Украина украина будущее україна Укрпочта Укрпошта управление уровень жизни людей Уряд финансы экология экономика Экономика Украины эксперт по миграции экспорт энергетика юрист ющенко янукович Яценюк
Авторы
|
|
© Информационное агентство ЛIГАБiзнесIнформ, 2007-2017
© Информационно-аналитический центр "ЛІГА", 1991-2017
Все права на материалы, размещенные на портале ЛІГА.net, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Комментарии на портале ЛІГА.net временно отключены в связи с аномальной активностью троллей и большим количеством агрессивных и оскорбительных реплик к постам на политические темы.