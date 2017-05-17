Навіщо ВТБ винесли з санкційного списку?

Ще 23 березня 2017 року Київська міська рада ухвалила рішення “Про звернення Київської міської ради до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Служби безпеки України, Генерального прокурора України та Ради національної безпеки та оборони України” про застосування спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) щодо товариства з обмеженою відповідальністю "Укррослізінг" та унеможливлення блокування роботи стратегічного комунального підприємства "Київський метрополітен" згідно з додатком до цього рішення.

Про що йдеться. У 2009 році Київрада уклала із ТОВ "Укррослізинг" договір на закупівлю 100 вагонів для київського метрополітену.



Згідно з цією домовленістю, метрополітен отримав за період з 19 березня 2010 по 28 лютого 2013 100 вагонів, 25 одиниць виробництва КВБЗ, 33 одиниці "Вагонмаш" та 42 "Метровагонмаш" за явно завищеними цінами та на кабальних фінансових умовах.



15 жовтня 2009 між КП "Київський метрополітен" та ТОВ "Укррослізинг" було укладено ще одну угоду до договору на фінансові лізингові послуги (вагони метрополітену) № 3-1, якою змінено визначення лізингового платежу. На основі вказаної угоди борг станом на травень виріс майже втричі (Додатково 1 мільярд 74 мільйони 456 тисяч 739,77 гривні).

Пізніше КП "Київський метрополітен" зверталось до Господарського суду міста Києва з позовом до ТОВ "Укррослізинг" про визнання недійсною додаткової угоди до договору на фінансові лізингові послуги.



У свою чергу правоохоронці порушили відповідні кримінальні провадження, у т.ч. щодо посадових осіб, які підписали цю додаткову угоду.

Проте рішенням Господарського суду Києва від 14 червня 2011 та постановами Київського апеляційного господарського суду від 26 липня 2011, Вищого господарського суду України від 1 листопада 2011 позовні вимоги КП "Київський метрополітен" прокуратури міста Києва залишено без задоволення.



А кримінальне провадження щодо посадових осіб КП "Київський метрополітен" було закрите у зв’язку з відсутністю складу злочину.

У грудні 2015 року Київрада взялася розслідувати законність укладення лізингового договору.

У березні 2016 року Київрада звернулась до прокуратури та правоохоронців з проханням розслідувати законність купівлі КП "Київський метрополітен" 100 вагонів метро у лізинг у ТОВ "Укррослізинг" у 2009 році.



ТОВ "Укррослізинг" зареєстроване в Україні, але є дочірньою структурою компанії "Ukrrosleasing Cyprus Limited", що зареєстрована на Кіпрі.

Компанією на Кіпрі володіють російські банки: "Внешэкономбанк", "ВЕБ-Лізинг" та "ВТБ Лізинг Україна". Окрім того, за інформацією ЗМІ, до оффшору може бути причетний Юрій Іванющенко.



Нині рахунки "Київметрополітету" заарештовані, а кошти з них можуть бути списані компанії країни-агресора.



Виходячи з цього, Київрада і спрямувала вищевказане рішення до РНБОУ.



Проте у додатку 2 до рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28 квітня 2017 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» ВТБ Банк та ТОВ Укррослізинг не значаться.



Тому Київ і далі перебуває на межі транспортного колапсу, а киян поставили на "счьотчик" перед компанією, кінці якої заховані в Кремлі.



Що це як не підрив національної безпеки і підігрування країні-агресору?



А щодо санкційного списку РНБОУ - варто брати приклад з

Рішення Київради 16 березня 2017 року, яким Київрада заборонила суб’єктам господарювання будь-які торгові зв’язки з державою-окупантом Росією: http://www.kreschatic.kiev.ua/ua/4955/doc/1492597906.html



Проект рішення до відновлення територіальної цілісності та суверенітету України над всією її територією рекомендує всім підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності, фізичним особам-підприємцям, що здійснюють господарську діяльність на території міста Києва, повністю припинити будь-яку господарську діяльність і господарські відносини з юридичними особами Російської Федерації та з будь-якими юридичними особами, які перебувають під прямим чи опосередкованим контролем фізичних чи юридичних осіб РФ, що прямо чи опосередковано здійснюють господарську діяльність у Києві.



Також документ рекомендує підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності, фізичним особам-підприємцям, що здійснюють господарську діяльність на території Києва, у місячний термін після ухвалення цього рішення закрити всі рахунки, припинити угоди та контракти з банківськими установами, фінансовими, страховими і лізинговими компаніями, що прямо чи опосередковано пов’язані з підприємствами і особами РФ.



Зробити хоча б це, якщо держава по-справжньому хоче протистояти країні агресору.



А стратегічно з північно-східними сусідами варто поступати згідно з цим маніфестом:



https://m.youtube.com/watch?v=8eFTW_4183o