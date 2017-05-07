До французьких виборів Поделиться: В очікуванні результату французьких виборів.. Для України, звісно, краще Макрон - але й загроза від Ле Пен перебільшена. Хіба що помре Нормандський формат (придуманий Олландом) та його потворне дітище - Мінський зговір. Туда їм і дорога! нам слід орієнтуватись на пряму роботу з Вашингтоном і Лондоном, де відновлюються здорові сили західної цивілізації.

З іншого боку, формат між двома популістами - це закономірний вирок Франції. Навідміну від англосаксонського світу, де попри модернізацію зберігалась спадкоємність з минулим, тим духом героїічної давнини, французи вже тисячу років грають роль революціонерів християнської цивілізації. Альтернативна імперія Каролінгів як опонентів Римської імперії, що встпуали в союз з Багдадом проти Нового Риму. Клюнійська реформа, що закріпила церковний розкол в 11 ст. 13 і 14 ст. покладене на знищення Візантії. Філіп Красивий з його цезаропапізмом. Врешті так зване просвітництво - джерело масонерії,безбожництва та соціалізму аж до останніх десятиліть (саме зі Сорбони пішов 1968 рік і торжество лівацтва та гендеризму).

Чи врятує хтось Францію, окрім малоймовірного повернення до монархічних традицій? А нам краще не орієнтуватись на них, а шукати здорових сил в Центральній Європі, у глибинці США. Тим більше що Париж вже понад 100 років шукає дружби в Москві, вббачаючи в неї свого двійник по руйнуванні зсередини християнського Окциденту теги: зовнішня політика, історіософія Твитнуть Авторские блоги и комментарии к ним отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции портала ЛІГА.net Информационного агентства "ЛІГАБізнесІнформ" может не совпадать с точкой зрения авторов блогов и комментариев к ним. Редакция портала не отвечает за достоверность таких материалов, а портал выполняет исключительно роль носителя