На захисті сімейних цінностей

16 березня представники ВО ”Свобода” та Центру захисту сімейних цінностей відвідали громадську організацію “Всі разом!”, що займається правозахисною діяльністю, бореться за посилення сімейних цінностей та проти дискримінації християн. Молоді активісти обговорили проблеми, що постали перед українським суспільством.

Зараз ліві екстремістські сили активно лобіюють прийняття змін до українського законодавства, що загрожують національній безпеці та прямо порушують Конституцію України. Зокрема у чинній програмі дій Уряду до 2020 року, що діє з листопада 2015, запланована зміна ст. 51 Конституції, де визначається поняття шлюбу як союзу чоловіка та жінки. Натомість планується загальне формулювання “кожен має право на шлюб”. Також запланована популяризація різноманітних протиприродніх зносин, властивих психічнохворим людям, зокрема статевих стосунків між особами однієї статі.

По суті ми можемо завтра проснутись в новому Радянському Союзі. В СРСР у 1920-х активно нав’язували толерантність до так званої “вільної любові” та абортів. Це викривлення суспільної моралі досі не подолано в нашому суспільстві, попри чверть століття духовного відродження. Нові ініціативи можуть ще більше знищити моральні принципи українців.

Правозахисники дійшли висновку про існування підміни понять, коли через закони та мас-медіа проваджується поняття “гендер”, як нібито синонім поняття стать. Насправді так звана “гендерна рівність” –це визнання прогресивності будь-яких психічних відхилень у сексуальній ідентифікації. Тепер чоловіки, які вважають себе жінками – передові люди з європейським мисленням, а не хворі особистості. Хоча Рада Церков, громадські та політичні організації б’ють на сполох, владі, здається, більш цікаві пропозиції лобістів, ніж майбутнє наших дітей.

Учасники зустрічі вирішили посилити правозахисну діяльність, захист традиційних цінностей українського народу. Зокрема заплановане проведення просвітницьких акцій та великого Фестивалю на захист сімейних цінностей в столиці у червні.