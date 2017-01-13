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Ще раз про Трампа та інформаційну війну
13.01.2017 05:05
У США продовжується політична дискусія щодо можливості втручання путінської Росії у вибори президента Америки. Йдеться як про хакерські атаки (що фактично спростовано – якщо говорити про систему самого голосування), так і про значний вплив на медіа.
Слід розуміти, що не лише Путін міг чи може впливати на думки населення США. Його опонентка вдало користувалась ресурсами глобалістів – від Сороса до нашого Пінчука. Зараз йдеться про визначення курсу Трампа, яка насправді буде його політика, який вплив у республіканських “ босів ” , ззо займають дуже яструбину позицію. Та не хотілось б знову пережовувати наболіле, розвінувати чергових ідолів, яким поклоняється вітчизняна громадськість. То Ющенко, то Савченко, то Клінтон, то Трамп – обожнюють і потім проклинають, або навпаки. Замість раціональної оцінки дій і прогнозування.
Дивно інше – як це король бензоколонки, північної нігерії може впливати на вибори фактично президента планети? Тут справа не у конспірології, чи надзвичайній потузі КГБ. Усі спецслужби посилюють шанси до впливу, але й змушені конкурувати з сотнями груп, матеріально слабших. Це результати інформаційної революції.
Ісламські терористи займаються таким впливом щодня. 11 вересня викликало каскад світових зімн – байдуже, хто його там насправді організував. А набагато технічно простіші вибухи в Європі, викликані пропагандою ІДІЛ, змінюють вплив різних партій. Призвідців же не знайдеш – вони просто поширюють інтернетом ідеологію та прості інструкції, як зробити вибухівку. Для різних шпигунів і контррозвідок – багато конкуренції, але й нових інструментів. Всюди камери, стеження, телефони – записуй що хочеш, ніякої інтимності. І це лише початок. Так чи інакше, для виграшу в інформаційній війні не потрібно мільйони газет – а всього лише правильний менеджмент.
А що ж Україна? Обговорюємо те, що зараз мало від нас залежить – замість працювати над просуванням свої інтересів. В умовах нових засобів пропаганди політика так званого Мінстеця – не просто некомпетентність а зочин! Півтора ркоу відновлювлаи невеличку вежу біля Слов’янська! А в прифронтровій зоні й надалі ловлять бандитські телеканали. А де промивання мізків населенню за поребріком? Де нормальна підтримка всіх опозиціонерів у РФ, від Кавказцентру починаючи? Де координація патріотичних хакерів – щоби зламували всіх ворожих спікерів, аби “плівки фролова” перетворились з винятку на норму? Якщо це робиться десь таємно, спецслужбами – чому ж не видно результатів? Більше того, грамотна робота охоплює і вкид фальшивої інформації про свою причетність – як ісламісти що беруть відповідальність за кожен теракт, не знати ким організовнаий. Це збільшує страх, і повагу. Якби нібито випадково просочилась інформація про причетність Києва до аварій російських літаків – нас би не стали більше ненавидіти (і так плюються й вбивають). Але більше боялись. Це зменшує бойовий дух ворога.
Та що там говорити - щоб це стало реальністю, потрібно знищити врешті русскій мір в самій Україні. А то нас переконують, що Кремль впливає на Трампа – але зовсім не контроюєє московську церкву в Україні, і контроль Лаври не заміщає фсбешні мільйони. Слід прокидатись!
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