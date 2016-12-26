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Україна і Ізраїль - дружба?
26.12.2016 15:56
Мене не дивують висловлювання окремих діячів і політиків проти такого голосування. На це багато причин. Вони часом свою позицію прикривають національними інтересами, проте не розумію, чого вони туди ж додають і "України", оскільки не мають з такими нічого спільного. Ось навіть можна взяти Авакова, який вже встиг написати по цьому ряд дурниць та деяких інших, які з трибун Верховної ради поливають грязюкою наш МЗС.
Що сталось в ООН?
Хто проголосував за цю резолюцію?
Можна сказати – весь світ. Весь світ - це 14 членів РадБезу + утримання США,
які до цього завжди накладали вето на такі резолюції, спрямовані на засудження Ізраїльської
політики. Це і
Франція, Британія, Ангола, Єгипет, Уругвай,
Іспанія, Росія, Китай, Японія, Сенегал та Нова Зеландія та інші.
Одним словом – весь світ проти Ізраїлю, точніше – проти Натаніягу, дії якого
теж не особливо подобаються багатьом ізраїльтянам. Чого Україна мала б піти
проти міжнародного права і всього світу?
Ми всі розуміємо, що така
ситуація склалась, як говорять коментатори, через позицію США і ніби спробу
помсти ненависному Натаньягу командою Обами, якому той напсував із іміджем
миротворця.
1.
Про міфи щодо
дружби України з Ізраїлем і Натаньягу.
Дуже
натягнутою є теза, що Ізраїль ставиться до України яякось особливо дружньо. Як
і всюди, є різні виборці і їх партії. Деякі ізраїльські політики ставляться до
України краще, деякі – гірше, нічого особливого. Окреме питання – уряд Натаньягу,
його проросійська позиція. Складається враження, що Ізраїль часів Натаньягу дуже
цінує мову сили, які сам любить застосовувати і поважає в інших. Вцілому недружню
до себе Росію він боїться і на стосунки з нею зважає, на дружню до себе Україну
він може прилюдно наплювати, а тепер і звинуватити в своїх проблемах,
користуючись її слабкістю.
Якщо
оцінювати ситуацію, наприклад в розрізі порівняння стосунків Ізраїль-Росія і
Ізраїль-Україна, то для українців мало б скластись погане враження про Ізраїль.
Подивіться
самі.
-
Ізраїль
офіційно продає великі об’єми зброї Росії, а не Україні, зокрема і
безпілотники, які задіяні на східному фронті проти нас. Хоча окремі
ізраїльтяни, приватні особи, допомагали нам в війні. Хоча і окремі приватні
особи – ізраїльтяни допомагали і ОРДЛО.
-
Ізраїль
не підтримав санкції проти Росії, практично не підтримував протягом останніх
2-х років «українські резолюції», хоча
засудив анексію Криму. Це напевне, єдиний явний плюс в наших стосунках, і
то - як підтримка ініціативи Заходу.
-
Росія
офіційно чи напівофіційно співпрацює з основними ворогами Ізраїлю - ХАМАСом, Іраном і підконтрольною йому Хезболлою,
Ассадом, і нічого – Натаньягу аж біжить на зустрічі з Путіним, дуже переживає
щодо стосунків з ним і т.д. Україна переживає щодо стосунків з Ізраїлем,
бореться з антисемітизмом – в нас напевне один з найнижчим рівнів антисемітизму
в регіоні, проізраїльське лоббі в нас при владі, проте Ізраїль не підтримав
резолюцію про Голодоморв Кнесеті, президент Ізраїлю в стінах Верховної Ради
України звинуватив українців у співучасті в Голокості… Що можна ще сюди додати?
2.
Про
можливі втрати в торгівлі, економіці та міжнародній підтримці
Щоб
не забивати ефір цифрами і таблицями – торгівля України з арабським світом і
Ізраїлем не співмірні, - не на користь останнього. Тому не про це треба
переживати.
А
щодо міжнародної підтримки – навіть якби ми утримались щодо цієї резолюції - один
Ізраїль проти пів сотні арабських країн плюс мусульманський світ… Я мовчу про консолідовану
позицію всіх країн Заходу, які є нашими стратегічними партнерами. Навіть якщо б
ми утримались всупереч позиції практично всього світу – ви думаєте Ізраїль
продав би нам хоча б безпілотники?
3.
Продовження
ситуації і висновки.
Очевидно, що сьогодні Натаньягу програв резолюцію в
ООН. Він гарячково намагається вийти із патової ситуації, надіється на перегляд
політики США новою адміністрацією Трампа, може під впливом цих обставин почав
істерично боротись із «ворогами Ізраїлю» по всьому світі – відкликати послів з
окремих держав, відміняти візити тощо. Подивимось – як в нього піде з Росією. Проте
це можна швидше розуміти як спробу перекласти відповідальність за програш в
міжнародній політиці на плечі інших.
Хочеться запитати - кому він такими діями зробить гірше?
Думаю – в першу чергу собі і Ізраїлю, який є торговою імпортозалежною країною. Наступний прем’єр швидше всього відмежується
від таких дій і спробує вирівняти стосунки. Проте потрібно віддати належне
Натаньягу в його принциповості і наполегливості і хотілося б побажати такої
наполегливості українському уряду, тим більше, що незабаром така потреба
виникне – зокрема щодо реакції країн колишнього СССР, які будуть підтримувати
анексію Криму Росією. Напевне - досить вже ховатись між крапельок дощу, як
показує ситуація з Ізраїлем – світ любить і поважає сильних. Якщо ми перестанемо
боятись відстоювати свої інтереси, щоб тільки не образити цим когось іншого –
ми зробимо крок до побудови сильної країни, з позицією якої потрібно
рахуватись.
теги: міжнародна політика
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