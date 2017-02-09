Логистика в Украине. Нет образования – нет кадров

Квалифицированные специалисты – основа успешной деятельности всех секторов экономики. На сегодняшний день представители логистического бизнеса отмечают нехватку профессиональных кадров по логистике и управлению цепями поставок. В условиях формирования глобальных логистических систем и мультимодальных транспортно-логистических центров логистическая составляющая становится конкурентным преимуществом для многих участников рынка. Несомненно, Украина имеет значительный транзитный потенциал, а объем электронной торговли ежегодно увеличивается, что обусловливает рост международного рынка логистических услуг.

Сегодня представители отрасли обращают внимание на две главные проблемы – качество системы образования в Украине и отсутствие специальности «Логистика» как таковой. Изучая структуру системы образования в странах Европейского Союза, мы выяснили, что каждая европейская страна готовит специалистов в области логистики. Программы обучения в вузах Европы дают возможность студентам получить степень бакалавра (до 4 лет обучения), магистра (до 2 лет обучения), а также пройти всевозможные курсы (длительность курса варьируется до 2 лет).

Многие сотрудники компаний проходят обучение за рубежом с целью получения необходимых знаний и навыков в этом направлении. Представители компаний отмечают, что отсутствие в Украине специалистов в сфере логистики - недопустимо и может стать одной из причин недостаточной конкурентоспособности отечественных предприятий на международном рынке.

Отсутствие квалифицированных специалистов в области логистики является одним из факторов, которые влияют на позицию стран в рейтинге LPI (Logistics Performance Index)[1]. Бессменным лидером данного рейтинга является Германия, которая диктует мировые стандарты в области логистики, является разработчиком инновационных решений и активно внедряет их на рынке. Германия занимает первое место в мире по компетентности персонала и, соответственно, по подготовке специалистов в логистической сфере.

В 2014 году Украина занимала в рейтинге 61 место среди стран мира, в 2016 - 80 место. Даже если взять скорректированный средний показатель по 4-м исследованиям (проведенным в 2010, 2012, 2014 и 2016 гг. соответственно), Украина находится на 74 месте. Наблюдаем значительное ухудшение показателя. Ожидаемое место в рейтинге, по мнению его создателей - около 35. И это возможно лишь при комплексной дерегуляции, развитии инфраструктуры, повышения качества подготовки кадров.

Польша, Турция, Литва в скорректированном рейтинге занимают позиции 33, 34, 35. А Украину пока что опережают Кения, Уганда, Малави и другие страны. Поэтому крайне важно создавать в Украине условия для повышения каждой составляющей индекса, в том числе - выделение отдельной специальности «Логистика и управление цепями поставок» в рамках отрасли знаний «Управление и администрирование», а также нарабатывать качественные учебные материалы и программы, что позволит, с одной стороны, сформировать более эффективную систему подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов в сфере логистики и управления цепями поставок, а, с другой стороны, сбалансировать рынок труда.