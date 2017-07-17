|
|
|
Автор
Кнопки
|
Многоходовки и ГП Антонов
17.07.2017 08:18
По классике жанра отвечать блогом на блог или разбирать по абзацам, пытаясь опровергнуть блогера, к примеру, вот по такому случаю «Под крылом самолета кто-то крадет…» https://zn.ua/internal/pod-krylom-samoleta-kto-to-kradet-254396_.html, по всей видимости, не есть хорошо, т.е. не комильфо.
Что радует. Информационная политика Антонова выбрана настолько удачно, что уже в который раз, читая столь «суровую критику» убеждаешься, что все это, об одном и том же. Простым языком это называется: крутить точило. Вот негде брать материал, для пасквилей, как только из тех же СМИ, используя обороты: можно предположить, скорее всего, можно будет убедиться. Или, автор получает информацию, из каких-то других источников, явно не местного происхождения, но об этом позже. А пока сосредоточимся на стиле и методах присущих авторам скрывающих свою истинную суть за маской и в частности Дмитрия Менделеева.
Это не наша война, т.е. не Антонова. И Антонов пытаются использовать в темную, как инструмент, делая попытку сподвигнуть Президента на шаги, которые в итоге должны, по мнению хозяев авторов, привести к ЗРАДЕ, способной самым серьезным образом пошатнуть авторитет Петра Алексеевича, даже среди его сторонников. Вот только, как-то оно все не современно, нельзя использовать только негатив, используя позитивные явления сегодня, можно достичь на много больше, раз уж есть такая убежденность, что президент читает и реагирует на публикации в ZN.UA.
Если следовать логике автора, то в
отношении закупки самолетов Антонова, для нужд Вооруженных сил Украины «без агентов-посредников работники
предприятий "Укроборонпрома" боятся самостоятельно выходить даже в
туалет».
Не знаю, как работники «Укроборонпрома»,
но Антонов не продает самолеты через агентов-посредников. И как же теперь
красть под крылом? Такая позиция Антонова свидетельствует только об одном,
Антонов не участвует в дерибане.
Вот взял бы автор и написал.
Уважаемый Петр Алексеевич,
Вооруженные силы Украины, нуждаются в самолетах Антонова. И в санитарных и
патрульных и с центрами боевого управления, и это зафиксировано, и в решениях
МО, и в решениях правительства. И средства есть, и у МО, и в бюджете. А контракт не
заключается, причем прямой, без всяких посредников.
Так решите вопрос, как Главнокомандующий. Ведь это даст серьезнейший
экономический эффект, для страны в целом и политический, для Вас лично.
Но не хочет, господин Менделеев, об этом.
Еще одним аргументом, в пользу
прозрачности деятельности Антонова и
возглавляющей его команды, является факт работы, по программе которой, как
утверждает Менделеев, нет и средств нет.
Странно, средства есть и не просто есть, а
более 700 миллионов гривен, только на этот год. Ой, как плохо подготовился,
господин Менделеев. Вот только решение, о выделении этих средств отодвинуто,
как второстепенное. Возможно по той причине, что команда Антонова даже не
рассматривает вопрос, как «поделиться» с
принимающими решение.
Вот и здесь, обратись автор к
Петру Алексеевичу, с изложением реальной
ситуации. Глядишь и опять был бы повод заявить «Всего неделя понадобилась
президенту для того, чтобы после публикации в ZN.UA статьи «……», Антонов возобновил
выпуск самолетов».
Неужто, Дмитрий Иванович, Вы хотите дать мне возможность, сделать такое заявление. Ну что Вы, я не политик, мне это ненужно. Поэтому дарю материал для следующей публикации.
Есть еще один, очень тонкий
нюанс, в изложениях Дмитрия Ивановича, который все больше и больше, наталкивает
меня на крамольные мысли о патриотичности господина Менделеева. Хотя Дмитрий
Иванович Менделеев великий русский ученый и такой псевдоним должен, что-то
значить.
Это я к тому, что Дмитрий
Иванович, уже не в первый раз, с ностальгией, о тесном сотрудничестве Антонова
с Волгой-Днепр. А главное об Азербайджанском контракте. Мягко так, не навязчиво,
зачем-то, ссылаясь на запрос Народного депутата А. Билецкого. Это, конечно дело
Народного депутата, с кем и как делиться своими запросами и ответами на них. Но
вот, явно прослеживается. Вы там Петр Алексеевич разберитесь, да дайте по
шапке, чтобы ускорили. Э, какая благородная цель.
А ведь напирая на ускорение
Азербайджанского контракта, Дмитрий Иванович, не сомневаюсь, желает подыграть,
чьей-то многоходовке, направленной против Президента.
В Украине, только несколько
человек знает суть этого контракта и что за ним стоит, включая Президента, и
никто из них не мог поделиться этими знаниями ни с Дмитрием Ивановичем, ни с
депутатом А.Билецким.
А вот в «братской стране»
соответствующая служба о контракте хорошо осведомлена и прилагает массу усилий,
для его реализации.
Так откуда информация, Петр
Григорьевич, извините Дмитрий Иванович? В интересах, каких сил публикации?
Авторские блоги и комментарии к ним отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции портала ЛІГА.net и Информационного агентства "ЛІГАБізнесІнформ" может не совпадать с точкой зрения авторов блогов и комментариев к ним. Редакция портала не отвечает за достоверность таких материалов, а портал выполняет исключительно роль носителя
|
Популярные теги
Iryna Berezhna PR адвокат Адвокат Морозов адвокатура Азаров Александр Прогнимак АТО банк банки банкротство бизнес бізнес будущее украины бюджет БЮТ валюта Васильев ВВП Верховна Рада Верховная Рада вибори війна влада власть война выборы газ Геннадий Балашов Гонтарева государство гривна Гройсман ГФС демократия деньги депозит депозиты децентралізація доллар Донбас Донбасс доходы ДТП евроинтеграция евромайдан Европа економіка ЕС євромайдан ЄС жизнь ЖКГ жкх закон законодательство законопроект зарплата земля инвестиции инвестиции в экономику интернет Ирина Бережная Ігор Ткачук Ірина Бережна Кабмин кадры карьера киев київ китай Кличко Кодекс законів про працю України конституция конституція Конституція України коррупция корупція кредит кредиты кризис Крим Крым культура курс луценко люстрация люстрація Майдан маркетинг маркетинг юридических услуг МВФ менеджмент налоги налоги украина налоговые споры Налоговый кодекс народ НАТО наука Нафтогаз НБУ НДС недвижимость Николай Гольбин образование общество Одесса Олександр Горобець оппозиция отмена налогов охрименко Павло Петренко парламент партия регионов персонал податки податкові спори политика политтехнологии політика Порошенко правительство право право на працю працедавець працівник президент прогнимак прогноз Программа социально-экономического развития Украины прокуратура психология денег психология успеха публічний аудит путин Путін работа революция режим Януковича рейдерство реклама рекрутинг Реформа реформи реформы Росія Россия Руслан Сольвар рынки свобода СМИ соціально-економічні права строительство студент суд судебная практика судова практика судова реформа судовий захист США таможня тарифи тарифы Тигипко Тимошенко Ткачук трудовий договір. трудові відносини УКБС Украина украина будущее україна Укрпочта УКРПОШТА управление уровень жизни людей Уряд финансы экология экономика Экономика Украины эксперт по миграции экспорт энергетика юрист Ющенко янукович Яценюк
Авторы
|
|
© Информационное агентство ЛIГАБiзнесIнформ, 2007-2017
© Информационно-аналитический центр "ЛІГА", 1991-2017
Все права на материалы, размещенные на портале ЛІГА.net, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Комментарии на портале ЛІГА.net временно отключены в связи с аномальной активностью троллей и большим количеством агрессивных и оскорбительных реплик к постам на политические темы.