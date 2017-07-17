Многоходовки и ГП Антонов

По классике жанра отвечать блогом на блог или разбирать по абзацам, пытаясь опровергнуть блогера, к примеру, вот по такому случаю «Под крылом самолета кто-то крадет…» https://zn.ua/internal/pod-krylom-samoleta-kto-to-kradet-254396_.html, по всей видимости, не есть хорошо, т.е. не комильфо.

Что радует. Информационная политика Антонова выбрана настолько удачно, что уже в который раз, читая столь «суровую критику» убеждаешься, что все это, об одном и том же. Простым языком это называется: крутить точило. Вот негде брать материал, для пасквилей, как только из тех же СМИ, используя обороты: можно предположить, скорее всего, можно будет убедиться. Или, автор получает информацию, из каких-то других источников, явно не местного происхождения, но об этом позже. А пока сосредоточимся на стиле и методах присущих авторам скрывающих свою истинную суть за маской и в частности Дмитрия Менделеева.

Это не наша война, т.е. не Антонова. И Антонов пытаются использовать в темную, как инструмент, делая попытку сподвигнуть Президента на шаги, которые в итоге должны, по мнению хозяев авторов, привести к ЗРАДЕ, способной самым серьезным образом пошатнуть авторитет Петра Алексеевича, даже среди его сторонников. Вот только, как-то оно все не современно, нельзя использовать только негатив, используя позитивные явления сегодня, можно достичь на много больше, раз уж есть такая убежденность, что президент читает и реагирует на публикации в ZN.UA.

Если следовать логике автора, то в отношении закупки самолетов Антонова, для нужд Вооруженных сил Украины «без агентов-посредников работники предприятий "Укроборонпрома" боятся самостоятельно выходить даже в туалет».

Не знаю, как работники «Укроборонпрома», но Антонов не продает самолеты через агентов-посредников. И как же теперь красть под крылом? Такая позиция Антонова свидетельствует только об одном, Антонов не участвует в дерибане.

Вот взял бы автор и написал.

Уважаемый Петр Алексеевич, Вооруженные силы Украины, нуждаются в самолетах Антонова. И в санитарных и патрульных и с центрами боевого управления, и это зафиксировано, и в решениях МО, и в решениях правительства. И средства есть, и у МО, и в бюджете. А контракт не заключается, причем прямой, без всяких посредников.

Так решите вопрос, как Главнокомандующий. Ведь это даст серьезнейший экономический эффект, для страны в целом и политический, для Вас лично.

Но не хочет, господин Менделеев, об этом.

Еще одним аргументом, в пользу прозрачности деятельности Антонова и возглавляющей его команды, является факт работы, по программе которой, как утверждает Менделеев, нет и средств нет.

Странно, средства есть и не просто есть, а более 700 миллионов гривен, только на этот год. Ой, как плохо подготовился, господин Менделеев. Вот только решение, о выделении этих средств отодвинуто, как второстепенное. Возможно по той причине, что команда Антонова даже не рассматривает вопрос, как «поделиться» с принимающими решение.

Вот и здесь, обратись автор к Петру Алексеевичу, с изложением реальной ситуации. Глядишь и опять был бы повод заявить «Всего неделя понадобилась президенту для того, чтобы после публикации в ZN.UA статьи «……», Антонов возобновил выпуск самолетов».

Неужто, Дмитрий Иванович, Вы хотите дать мне возможность, сделать такое заявление. Ну что Вы, я не политик, мне это ненужно. Поэтому дарю материал для следующей публикации.

Есть еще один, очень тонкий нюанс, в изложениях Дмитрия Ивановича, который все больше и больше, наталкивает меня на крамольные мысли о патриотичности господина Менделеева. Хотя Дмитрий Иванович Менделеев великий русский ученый и такой псевдоним должен, что-то значить.

Это я к тому, что Дмитрий Иванович, уже не в первый раз, с ностальгией, о тесном сотрудничестве Антонова с Волгой-Днепр. А главное об Азербайджанском контракте. Мягко так, не навязчиво, зачем-то, ссылаясь на запрос Народного депутата А. Билецкого. Это, конечно дело Народного депутата, с кем и как делиться своими запросами и ответами на них. Но вот, явно прослеживается. Вы там Петр Алексеевич разберитесь, да дайте по шапке, чтобы ускорили. Э, какая благородная цель.

А ведь напирая на ускорение Азербайджанского контракта, Дмитрий Иванович, не сомневаюсь, желает подыграть, чьей-то многоходовке, направленной против Президента.

В Украине, только несколько человек знает суть этого контракта и что за ним стоит, включая Президента, и никто из них не мог поделиться этими знаниями ни с Дмитрием Ивановичем, ни с депутатом А.Билецким.

А вот в «братской стране» соответствующая служба о контракте хорошо осведомлена и прилагает массу усилий, для его реализации.

Так откуда информация, Петр Григорьевич, извините Дмитрий Иванович? В интересах, каких сил публикации?