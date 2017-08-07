



ОСОБИСТО! ТЕРМІНОВО!

Голові Верховної Ради України

Парубію А.В.

Генеральному прокурору України

Луценку Ю.В.

Голові Служби безпеки України

Грицаку В.С.

Заступнику Генерального прокурора України

Керівнику Спеціалізованої антикорупційної прокуратури України

Холодницькому Н.І.

ВІДКРИТЕ ЗВЕРНЕННЯ!

Щодо вжиття невідкладних заходів до припинення зґвалтування статті 98 Конституції України внаслідок перебування на посаді Голови Рахункової палати друга сім’ї Януковича, особи, що підозрюється в незаконній приватизації державного майна, грубого невиконання рішень суду, відновлення довіри до органів державної влади, належного контролю за надходженням коштів до Державного бюджету України та їх використанням здійснює, реальної боротьби з корупцією та розкраданням бюджетних коштів.

Шановні Андрію Володимировичу, Юрію Віталійовичу, Василю Сергійовичу, Назаре Івановичу!





Відповідно до статті 98 Конституції України контроль від імені Верховної Ради України за надходженням коштів до Державного бюджету України та їх використанням здійснює Рахункова палата.





Рахункова палата є постійно діючим органом контролю, який утворюється Верховною Радою України, підпорядкований і підзвітний їй. Рахункова палата здійснює свою діяльність самостійно, незалежно від будь-яких інших органів держави.





Магута Р.М. очолює Рахункову палату з 2012 року. До того працював на посадах в.о. Голови правління ЗАТ «Український банк реконструкції і розвитку», обіймав керівні посади у Донецькому управлінні «Приватбанку», яке свого часу очолювала Валентина Арбузова, мати голови Національного банку часів Януковича Олександра Арбузова.





Голова Рахункової палати Роман Магута підозрюється у незаконній приватизації державної квартири в Києві.





У грудні 2013 року Рахункова палата купила квартири, серед яких була двокімнатна вартістю 1,39 млн грн. Ця квартира була включена до службових приміщень і надана співробітнику Рахункової палати. Згодом її незаконно виключили із числа службових і голова Рахункової палати Роман Магута її приватизував.





Магута Р.М., маючи у власності 3 квартири, будинок під Києвом, кілька офісів в Донецьку, не одну земельну ділянку, цинічно вирішив приватизувати ще одну квартиру, залучивши до співучасті ще одного члена Рахункової палати Шулежко М.Я.





15 березня 2017 року Ухвалою Шевченківського райнного суду міста Києва у справі № 761/85/17 ( судді Циктіч В.М., Голуб О.А., Мєлєшак О.В) продовжено дію запобіжного заходу Магуті Р.М. у вигляді домашнього арешту з покладенням таких обов’язків: не відлучатися з постійного місця проживання в період з 23.00 год. до 06.00 год. наступної доби; прибувати за викликом до суду; не відлучатися з населеного пункту, у якому він проживає, без дозволу суду; утримуватися від спілкування зі свідками сторони обвинувачення у даному кримінальному провадженні; здати на зберігання паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд та в’їзд до України.





А вже 9 червня 2017 року Ухвалою Шевченківського районного суду міста Києва у тому ж складі суддів Циктіч В.М., Голуб О.А., Мєлєшак О.В. скасовано відсторонення Голови Рахункової палати Магути Р.М. від посади; інші обов’язки, покладені на нього судом залишені, у тому числі утримуватися від спілкування з свідками сторони обвинувачення у даному кримінальному провадженні.





Такі рішення, які приймалися за кілька тижнів до внесення змін до Державного бюджету на 2017 рік, якими розподілено близько 27 млрд. видатків, зводять на нуль боротьбу з корупцією, унеможливлюють належний контроль за доходами й видатками Державного бюджету через перебування на посаді особи з кримінальними плямами.





Надалі, Магутою Р.М. виданий наказ № 115 від 09.06.2017 року « вважати його таким, що приступив до виконання повноважень за посадою Голови Рахункової палати». Цим же наказом, цинічно, всупереч вимог судових рішень, зобов’язано відповідних працівників утримуватися від спілкування з ним на час судового розгляду; спілкування з особами, зазначеними у додатку до цього наказу, здійснювати через начальника управління організації роботи (Йохна О.В.) та завідувача сектору моніторингу цього ж управління ( Константінова О.О.).





Покладення свого обов’язку утримуватись від спілкування з працівниками Рахункової палати, які є свідками у даному кримінальному провадженні на самих працівників є грубим порушенням ухвали Шевченківського районного суду міста Києва, що є підставою для застосування більш суворих запобіжних заходів.





Як один з авторів Конституції України та Кримінального кодексу України вважаю, що скасування запобіжного заходу у вигляді відсторонення від посади Голови Рахункової палати є безпідставним та таким, що суперечить вимогам КПК, оскільки, перебуваючи на посаді Голови Рахункової палати Магута Р.М. може впливати на свідків та інших учасників кримінального провадження, своїми діями перешкоджати проведенню слідчих дій, вчинити інші кримінальні правопорушення.





Так, серед членів Рахункової палати є особи, які є свідками сторони обвинувачення у кримінальному провадженні щодо яких Ухвалою суду від 15 березня 2017 року на Магуту Р.М. покладено обов’язок на час судового розгляду утримуватись від спілкування.





Перебування на посаді Голови Рахункової палати Магути Р.М., у тому числі головування на засідання Рахункової палати, унеможливлює виконання ухвали суду в частині спілкування зі свідками кримінального провадження.

Проте, всупереч ухвали суду, Магута Р.М. головував на засіданнях Рахункової палати 27 червня та 11 липня 2017 року, на яких прямо спілкувався зі свідками кримінального провадження, що є підставою для застосування для нього більш суворих запобіжних заходів.





Самовільне трактування ухвали суду шляхом видання наказу Магутою Р.М. у спосіб, який ним визначено, виключає можливість участі членів у засіданнях Рахункової палати, обговоренні питань, прийнятті рішень , що є перешкоджанням діяльності члена Рахункової палати і тягне за собою інше кримінальне правопорушення, передбачене ст. 351-1 КК України.





Окрім того, не може бути виконаний покладений на Магуту Р.М. обов’язок щодо утримання від спілкування з свідками, оскільки виданий ним наказ встановлює порядок опосередкованого спілкування і дозволяє Магуті Р.М. у такий спосіб з використанням свого службового становища впливати на цих членів Рахункової палати.





Продовжуючи свої незаконні дії, Магута Р.М. скасував порядок денний чергового засідання Рахункової палати 13 червня 2017 року та затвердив новий, в який не потрапили питання членів Рахункової палати, які є свідками по даному кримінальному провадженні, зокрема:





- Звіт про результати аудиту ефективності використання коштів Державного бюджету, спрямованих на функціонування об’єктів природно-заповідного фонду, що входять до складу міжнародного біосферного заповідника «Східні Карпати»;





- Звіт про результати аудиту ефективності використання у 2015-2016 роках коштів Державного бюджету, використаних Міністерством екології та природних ресурсів України на державну підтримку заходів, спрямованих на зменшення обсягів викидів ( збільшення абсорбації) парникових газів;





- Про проведення оцінки корупційних ризиків у Рахунковій палаті.





Тим самим Магута Р.М. грубо порушив вимоги статей 23, 25 Закону України «Про Рахункову палату», відповідно до яких член Рахункової палати забезпечує здійснення заходів державного зовнішнього фінансового контролю ( аудиту), підписує і представляє звіти за результатами здійснення заходів державного фінансового контролю, а Рахункова палата їх затверджує та приймає відповідні рішення.





Більше того, Магута Р.М. включив до порядку денного засідання Рахункової палати проект рішення про закріплення за членом Рахункової палати Шулежко М.Я., яка є співучасником у вказаному кримінальному провадженні, напрямів діяльності департаменту з питань АПК, природоохоронної діяльності та надзвичайних ситуацій, департаменту соціальної політики. Такі дії є грубим порушенням рішень Шевченківського районного суду від 15 березня та 9 червня 2017 року щодо обмежень, покладених на Магуту Р.М. та Шулежко М.Я.





Перебування на посаді Голови Рахункової палати Магути Р.М., особи, яка підозрюється у майнових злочинах, має сумнівні зв’язки із злочинним режимом Януковича, ставить під сумнів діяльність Конституційного органу, який покликаний здійснювати контроль за надходженням коштів до Державного бюджету України та їх використанням.





Керуючись вищенаведеним, з метою припинення незаконної діяльності Магути Р.М., унеможливлення перешкоджання діяльності членів Рахункової палати, виконання рішень суду, -

ПРОШУ:





Голову Верховної Ради України:

Вжити невідкладних заходів парламентського контролю з метою забезпечення конституційної законності та державної дисципліни у сфері владно-управлінської діяльності.





Генерального прокурора України:

Доручити Прокурору Спеціалізованої антикорупційної прокуратури звернутися з клопотанням до суду про відсторонення від посади Голови Рахункової палати Магути Р.М. через невиконання покладених на нього Ухвалами суду обов’язків: утримуватися від спілкування зі свідками обвинувачення та можливість впливати на свідків та інших учасників кримінального провадження, перешкоджання проведенню слідчих дій, вчинення інші кримінальних правопорушень;





Голову Служби безпеки України:

Вжити невідкладних заходів до реальної боротьби з корупцією та недопущення розкрадання бюджетних коштів, проведення перевірки ймовірного корупційного інтересу суддів Шевченківського суду в частинні скасування запобіжного заходу у вигляді відсторонення від посади Голови Рахункової палати;





Спеціального антикорупційного прокурора:

Вжити невідкладних заходів до належного розгляду справи у судді та притягнення винних до відповідальності.

З повагою,

Голова Партії захисників Вітчизни

Почесний працівник прокуратури України

Заслужений юрист України

Державний радник юстиції 3 класу

Сенатор Міжнародного парламенту

безпеки і миру

Народний депутат 2,3,4,6 скликань Кармазін Ю.А.