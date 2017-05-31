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Безвиз или либерализация визового режима для Украины
31.05.2017 18:52Безвизовый режим для Украины называют значимым событием, и его обсуждают многие СМИ. Чем больше обсуждается тема – тем больше участников, зачастую некомпетентных в этой сфере. Как следствие: рождаются домыслы, искажающие реальную картину. В этой статье я хочу коснуться всех моментов, связанных с этим событием.
Как директор турфирмы, я не ограничусь информацией о том, как правильно пересекать границу по новым правилам, но и сделаю краткий анализ последствий такого решения и того с чем мы сталкиваемся у нас в Тур-Партнере.
Содержание статьи:
Что такое безвизовый режим?Чтобы объяснить сложные вещи, нужно начать с простых. «Мифы» появляются от того, что кто-то неправильно понимает значение термина. Безвизовый режим не означает присоединение к Европейскому Союзу и не предвещает собой один из его этапов, как это пытаются нам доказать. Более того, Украина не получит безвиз в ближайшем времени. Текущая процедура называется либерализация визового режима.
Подразумевается, что вы едете в другую страну отдыхать, навестить родственников или совершить краткую деловую поездку. Работать вы там не сможете. Попытаетесь – с высокой долей вероятности вас депортируют, и внесут в «чёрный список». После этого, забудьте о посещении ЕС на несколько лет или навсегда.
Либерализация визового режима для Украины даёт право её гражданам пересекать границу Евросоюза без визы, и находится там суммарно не более 90 суток на протяжении 180 дней.
Безвизовый режим получают только при присоединении к Шенгенскому Соглашению или Европейскому Союзу.
Но можно легально искать работу: ездить на собеседования, общаться с работодателем, знакомиться с условиями работы в компании.
Без визы можно работать только волонтером.
На практике, мы всего лишь получили возможность экономить время и деньги при оформлении документов.
Опыт других странВсе слышали про успешный опыт Молдовы и Грузии, и про то, что они пользуются правом посещать без визы страны Шенгена. Это представляется как некая прерогатива, доступная только избранным странам.
На деле, такое право есть ещё у 62-х стран:
Австралия, Албания, Андорра, Антигуа и Барбуда, Аргентина, Багамские острова, Барбадос, Болгария, Боливия, Босния и Герцеговина, Бразилия, Бруней, Вануату, Ватикан, Великобритания, Венесуэла, Гватемала, Гондурас, Гонконг, Гренада, Грузия, Доминика, Израиль, Исландия, Канада, Кипр, Коста-Рика, Лихтенштейн, Маврикия, Макао, Македония, Малайзия, Мальта, Мексика, Молдова, Монако, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, ОАЭ, Панама, Парагвай, Румыния, Сальвадор, Самоа, Сан Марино, Сейшельские острова, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Люсия, Сербия, Сингапур, Словения, США, Тринидади Тобаго, Уругвай, Хорватия, Чили, Швейцария, Эквадор, Южная Корея, Япония.
Страны, граждане которых могут посещать Шенгенскую зону
Некоторые страны из списка не выполняли никаких условий для получения безвизового режима. Он был им предоставлен из-за их отдаленности от Европы. Европейский Союз рассматривает этот механизм как увеличение своего влияния.
Отметим, что для Украины требований было 144. Для Никарагуа требований было 9.
Вступление решения в силуНа момент написания статьи, почти все этапы пройдены. 17 мая прошла церемония подписания документа в Страсбурге. После этого, его должны опубликовать в официальном журнале ЕС. Как правило, публикация появляются в течении недели.
Ехать можно будет через 20 дней с момента публикации акта, то есть приблизительно 10-11 июня.
Заграничный паспортЧтобы пересечь границу без визы – понадобится биометрический паспорт. Это паспорт с чипом, на который записаны отпечатки пальцев владельца, фото и подпись
По официальным данным, в начале апреля такой паспорт был у 3 025 129 украинцев.
Требование о биометрическом паспорте известно всем. Опросы я не делал, но судя по тому, что паспортные столы не успевают обрабатывать заявки, желающих очень много. Власти советуют обращаться в миграционные центры.
С обычным паспортом проехать можно только если у вас уже есть виза. Вы спокойно можете ею пользоваться до конца срока действия.
Не хотите стоять в очередях за биометрическим паспортом – получайте визу в консульстве. Ставят ее только в обычный паспорт.
Справки и подтвержденияОдного паспорта мало, нужны дополнительные документы. Их вы можете посмотреть в инфографике, которую подготовили РИА Новости. Для всех остальных – опишем процедуру детальнее.
Чёткие требования прописаны в Шенгенском Пограничном Кодексе:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=celex%3A32006R0562
Прежде разъясню: для таможни граждане Украины те, кто с визой и те, кто без нее , но с биометрическим паспортом – один случай. Если на границе выяснится или возникнут обоснованные подозрения, что вы мигрируете в ЕС, вас не пропустят.
Убедитесь, что:
1) Вы можете обосновать цель пересечения границы;
2) Вы можете доказать, что у вас есть деньги;
3) Вам не запрещён въезд в ЕС;
4) Вы не опасны
Поводы для отказаФейс-контроля на границе нет. Официально.
На деле, есть ряд причин, из-за которых могут отказать. Давайте соберем их в один список:
- Отсутствие обратного билета с соответствующей «шенгенскому калькулятору» датой отъезда;Если вы отличаетесь оригинальностью, то вам могут отказать по причине, которой нет в этом списке.
Последствия для населенияГлобальных последствий нет.
Для жителей Украины разрешен безвизовый въезд в 28 стран мира. При этом, согласно официальной статистике, 77% украинцев никогда не выезжали за границу. Получается, основным препятствием была не виза.
Есть другие моменты:
Единодушие ЕСПараграф назван «Единодушие», хотя на самом деле его нет. Я не буду лезть в международную политику. Обобщу лишь достоверную информацию, а выводы делайте сами.
Внутри ЕС шла внутренняя борьба. Больше всего ослабления режима хотели восточноевропейские государства ЕС, заинтересованные в рабочей силе.
Против – Германия, Франция и Нидерланды, которые и так перенасыщены мигрантами.
теги: виза, туристическая виза, ЕС, без виз, безвиз
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