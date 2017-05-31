Безвиз или либерализация визового режима для Украины Поделиться:



Как директор турфирмы, я не ограничусь информацией о том, как правильно пересекать границу по новым правилам, но и сделаю краткий анализ последствий такого решения и того с чем мы сталкиваемся у нас в Тур-Партнере.



Содержание статьи:

Что такое безвиз?

Опыт других стран

Вступление решения в силу

Заграничный паспорт

Справки и подтверждения

Поводы для отказа

Последствия для населения

Единодушие ЕС

Что такое безвизовый режим? Чтобы объяснить сложные вещи, нужно начать с простых. «Мифы» появляются от того, что кто-то неправильно понимает значение термина. Безвизовый режим не означает присоединение к Европейскому Союзу и не предвещает собой один из его этапов, как это пытаются нам доказать. Более того, Украина не получит безвиз в ближайшем времени. Текущая процедура называется либерализация визового режима.

Безвизовый режим для Украины называют значимым событием, и его обсуждают многие СМИ. Чем больше обсуждается тема – тем больше участников, зачастую некомпетентных в этой сфере. Как следствие: рождаются домыслы, искажающие реальную картину. В этой статье я хочу коснуться всех моментов, связанных с этим событием.Как директор турфирмы, я не ограничусь информацией о том, как правильно пересекать границу по новым правилам, но и сделаю краткий анализ последствий такого решения и того с чем мы сталкиваемся у нас в Тур-Партнере.Чтобы объяснить сложные вещи, нужно начать с простых. «Мифы» появляются от того, что кто-то неправильно понимает значение термина. Безвизовый режим не означает присоединение к Европейскому Союзу и не предвещает собой один из его этапов, как это пытаются нам доказать. Более того, Украина не получит безвиз в ближайшем времени. Текущая процедура называется либерализация визового режима.

Либерализация визового режима для Украины даёт право её гражданам пересекать границу Евросоюза без визы, и находится там суммарно не более 90 суток на протяжении 180 дней.

Безвизовый режим получают только при присоединении к Шенгенскому Соглашению или Европейскому Союзу.





Но можно легально искать работу: ездить на собеседования, общаться с работодателем, знакомиться с условиями работы в компании.

Без визы можно работать только волонтером.



На практике, мы всего лишь получили возможность экономить время и деньги при оформлении документов.



Опыт других стран Все слышали про успешный опыт Молдовы и Грузии, и про то, что они пользуются правом посещать без визы страны Шенгена. Это представляется как некая прерогатива, доступная только избранным странам.

На деле, такое право есть ещё у 62-х стран:



Австралия, Албания, Андорра, Антигуа и Барбуда, Аргентина, Багамские острова, Барбадос, Болгария, Боливия, Босния и Герцеговина, Бразилия, Бруней, Вануату, Ватикан, Великобритания, Венесуэла, Гватемала, Гондурас, Гонконг, Гренада, Грузия, Доминика, Израиль, Исландия, Канада, Кипр, Коста-Рика, Лихтенштейн, Маврикия, Макао, Македония, Малайзия, Мальта, Мексика, Молдова, Монако, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, ОАЭ, Панама, Парагвай, Румыния, Сальвадор, Самоа, Сан Марино, Сейшельские острова, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Люсия, Сербия, Сингапур, Словения, США, Тринидади Тобаго, Уругвай, Хорватия, Чили, Швейцария, Эквадор, Южная Корея, Япония.







Страны, граждане которых могут посещать Шенгенскую зону

Некоторые страны из списка не выполняли никаких условий для получения безвизового режима. Он был им предоставлен из-за их отдаленности от Европы. Европейский Союз рассматривает этот механизм как увеличение своего влияния.

Отметим, что для Украины требований было 144. Для Никарагуа требований было 9.



Вступление решения в силу На момент написания статьи, почти все этапы пройдены. 17 мая прошла церемония подписания документа в Страсбурге. После этого, его должны опубликовать в официальном журнале ЕС. Как правило, публикация появляются в течении недели.

Ехать можно будет через 20 дней с момента публикации акта, то есть приблизительно 10-11 июня.



Заграничный паспорт Чтобы пересечь границу без визы – понадобится биометрический паспорт. Это паспорт с чипом, на который записаны отпечатки пальцев владельца, фото и подпись

По официальным данным, в начале апреля такой паспорт был у 3 025 129 украинцев.

Требование о биометрическом паспорте известно всем. Опросы я не делал, но судя по тому, что паспортные столы не успевают обрабатывать заявки, желающих очень много. Власти советуют обращаться в миграционные центры.

С обычным паспортом проехать можно только если у вас уже есть виза. Вы спокойно можете ею пользоваться до конца срока действия.

Не хотите стоять в очередях за биометрическим паспортом – получайте визу в консульстве. Ставят ее только в обычный паспорт.



Справки и подтверждения Одного паспорта мало, нужны дополнительные документы. Их вы можете посмотреть в инфографике, которую подготовили РИА Новости. Для всех остальных – опишем процедуру детальнее.







Чёткие требования прописаны в Шенгенском Пограничном Кодексе:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=celex%3A32006R0562

Прежде разъясню: для таможни граждане Украины те, кто с визой и те, кто без нее , но с биометрическим паспортом – один случай. Если на границе выяснится или возникнут обоснованные подозрения, что вы мигрируете в ЕС, вас не пропустят.



Убедитесь, что:

1) Вы можете обосновать цель пересечения границы;

Лучше всего, если вы будете в деталях рассказывать, какие туристические места вы хотите посетить. Если вы едете по делам, то должны показать документ, подтверждающий наличие рабочих отношений. Если едете на какое-то мероприятие – предъявите билет. Желательно заранее забронировать номер или хотя бы четко объяснить, где вы собираетесь остановиться.

2) Вы можете доказать, что у вас есть деньги;

Понятно, что наличку в большом объёме никто везти с собой не будет. Достаточно будет показать кредитную карту. Но если вы покажетесь таможеннику подозрительным, он может попросить позвонить Вас в банк, и узнать ваш баланс.

Забудьте о выписках из банка и справках о недвижимости. На границе нужна большая гибкость.

3) Вам не запрещён въезд в ЕС;

Если вас ранее депортировали, то вы до сих пор можете находится в чёрном списке. Новые правила визового режима проблему не решат.

4) Вы не опасны

К этому пункту относятся все люди с заметным криминальным прошлым, кто находится в базах Европола и Интерпола, или те, кто съездил в Сирию или Иран.

Если вы “отсидели срок” на Украине, то вас всё равно могут пустить.



Поводы для отказа Фейс-контроля на границе нет. Официально.

На деле, есть ряд причин, из-за которых могут отказать. Давайте соберем их в один список:

- Отсутствие обратного билета с соответствующей «шенгенскому калькулятору» датой отъезда;

- Неопределённый ответ на вопрос о цели поездки;

- Внушающее подозрение содержимое ручной клади;

- Нахождение в «черном списке» нарушителей безвизового режима;

- Неопределённость места жительства в стране прибытия;

- Отсутствие нужной суммы денег.

Если вы отличаетесь оригинальностью, то вам могут отказать по причине, которой нет в этом списке.



Последствия для населения Глобальных последствий нет.

Для жителей Украины разрешен безвизовый въезд в 28 стран мира. При этом, согласно официальной статистике, 77% украинцев никогда не выезжали за границу. Получается, основным препятствием была не виза.



Есть другие моменты:

Огромные очереди на получение биометрических паспортов. Те, кто не захотят получать по общей процедуре – будут искать выходы «на нужных людей», и они их найдут. Коррупция, с которой все борются, в этом сегменте увеличится. Большинство украинских беженцев, которые просили политическое убежище в ЕС, начнут массово возвращать обратно. Процедура либерализации визового режима указывает на безопасность страны, а значит большинство дел будет пересматриваться. Участие в распределение мигрантов. Сразу говорю, это мои домыслы, тема нигде официально не поднималась. Но я смотрю на пример Молдовы, у которой такой же визовый режим с ЕС, как и у Украины.

Единодушие ЕС Параграф назван «Единодушие», хотя на самом деле его нет. Я не буду лезть в международную политику. Обобщу лишь достоверную информацию, а выводы делайте сами.

Внутри ЕС шла внутренняя борьба. Больше всего ослабления режима хотели восточноевропейские государства ЕС, заинтересованные в рабочей силе.

Против – Германия, Франция и Нидерланды, которые и так перенасыщены мигрантами.

Но можно легально искать работу: ездить на собеседования, общаться с работодателем, знакомиться с условиями работы в компании.Без визы можно работать только волонтером.На практике, мы всего лишь получили возможность экономить время и деньги при оформлении документов.Все слышали про успешный опыт Молдовы и Грузии, и про то, что они пользуются правом посещать без визы страны Шенгена. Это представляется как некая прерогатива, доступная только избранным странам.На деле, такое право есть ещё у 62-х стран:Страны, граждане которых могут посещать Шенгенскую зонуНекоторые страны из списка не выполняли никаких условий для получения безвизового режима. Он был им предоставлен из-за их отдаленности от Европы. Европейский Союз рассматривает этот механизм как увеличение своего влияния.Отметим, что для Украины требований было 144. Для Никарагуа требований было 9.На момент написания статьи, почти все этапы пройдены. 17 мая прошла церемония подписания документа в Страсбурге. После этого, его должны опубликовать в официальном журнале ЕС. Как правило, публикация появляются в течении недели.Ехать можно будет через 20 дней с момента публикации акта, то есть приблизительно 10-11 июня.Чтобы пересечь границу без визы – понадобится биометрический паспорт. Это паспорт с чипом, на который записаны отпечатки пальцев владельца, фото и подписьПо официальным данным, в начале апреля такой паспорт был у 3 025 129 украинцев.Требование о биометрическом паспорте известно всем. Опросы я не делал, но судя по тому, что паспортные столы не успевают обрабатывать заявки, желающих очень много. Власти советуют обращаться в миграционные центры.С обычным паспортом проехать можно только если у вас уже есть виза. Вы спокойно можете ею пользоваться до конца срока действия.Не хотите стоять в очередях за биометрическим паспортом – получайте визу в консульстве. Ставят ее только в обычный паспорт.Одного паспорта мало, нужны дополнительные документы. Их вы можете посмотреть в инфографике, которую подготовили РИА Новости. Для всех остальных – опишем процедуру детальнее.Чёткие требования прописаны в Шенгенском Пограничном Кодексе:Прежде разъясню: для таможни граждане Украины те, кто с визой и те, кто без нее , но с биометрическим паспортом – один случай. Если на границе выяснится или возникнут обоснованные подозрения, что вы мигрируете в ЕС, вас не пропустят.Фейс-контроля на границе нет. Официально.На деле, есть ряд причин, из-за которых могут отказать. Давайте соберем их в один список:Если вы отличаетесь оригинальностью, то вам могут отказать по причине, которой нет в этом списке.Глобальных последствий нет.Для жителей Украины разрешен безвизовый въезд в 28 стран мира. При этом, согласно официальной статистике, 77% украинцев никогда не выезжали за границу. Получается, основным препятствием была не виза.Есть другие моменты:Параграф назван «Единодушие», хотя на самом деле его нет. Я не буду лезть в международную политику. Обобщу лишь достоверную информацию, а выводы делайте сами.Внутри ЕС шла внутренняя борьба. Больше всего ослабления режима хотели восточноевропейские государства ЕС, заинтересованные в рабочей силе.Против – Германия, Франция и Нидерланды, которые и так перенасыщены мигрантами. теги: виза, туристическая виза, ЕС, без виз, безвиз Твитнуть Авторские блоги и комментарии к ним отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции портала ЛІГА.net Информационного агентства "ЛІГАБізнесІнформ" может не совпадать с точкой зрения авторов блогов и комментариев к ним. Редакция портала не отвечает за достоверность таких материалов, а портал выполняет исключительно роль носителя