Как получить визу в США за 5 шагов

Туристическая виза в США пользуется очень большим спросом. Кто-то пытается незаконно мигрировать, кто-то хочет проиграть наследство в казино Лас-Вегаса, а кто-то просто хочет увидеть статую Свободы.

В этой статье мы не будем рассказывать о том, как тайно преодолеть границу, в каком отеле лучше остановиться, или какие места стоит посетить. Мы расскажем о том, как можно получить визу в США самостоятельно.

1. Осознание

Речь идет не о психологических заморочках. Вы должны четко осознавать, зачем вам виза. Или хотя бы уметь внятно объяснить, почему вы хотите въехать на территорию США.

Без этого не имеет смысла даже начинать.

Что увеличит ваши шансы:

наличие официальной работы;

оформленная на вас жилплощадь;

высокие доходы в Украине;

отсутствие родственников в США.

Туристическая виза в США называется B1/B2.

2. Консульский сбор

В первую очередь, необходимо оплатить консульский сбор – 160 долларов.

Сделать это можно только в Райфайзен Банке Аваль и только в гривнах.

Обязательно сохраните квитанцию, потому что это – ваш пропуск на собеседование.

Помните, что в случае отказа – консульский сбор не возвращается.

3. Заполнение анкеты

Теперь вам нужно зарегистрироваться на сайте Госдепартамента (https://ceac.state.gov/ceac/). Указывайте достоверные данные, всё это может проверяться.

После этого, заполните анкету DS-160.

Внимательно заполняйте все данные. В анкете больше 100 вопросов.

Можете подсмотреть перевод большинства вопросов или потренироваться в заполнении анкеты по ссылке.

Не стоит демонстрировать свое чувство юмора, это будет играть только против вас.

Учтите, что ответы в анкете будут сопоставляться с тем, что вы будете говорить на собеседовании. При несоответствии – вам просто откажут.

Важно: заполнять анкету нужно на английском языке. Если не можете сами, попросите знакомых, или воспользуйтесь онлайн-переводчиком.

После того, как вы закончите, нужно сохранить и распечатать страницу подтверждения подачи анкеты. Эту страницу вы возьмёте с собой на собеседование.

После заполнения анкеты вам предложат выбрать удобную для Вас дату собеседования.Выберите число и время, нажмите “запись на собеседование”.

4. Подготовка к собеседованию

Официально документов нужно мало. Это тот самый случай, когда стоит избегать большой кипы бумаг.

Ваша цель – подтвердить свою тесную связь с Украиной. Лучше всего это сделает справка с работы с хорошей зарплатой, подтверждение владения квартирой, машиной или другим имуществом.

Не пытайтесь делать липовые справки. В посольстве сидят опытные люди, и ваша справка с места работы с зарплатой в 5000 долларов при должности преподавателя будет воспринята скептически.

Скорее всего, эти документы вам не понадобятся, и визовый офицер на них даже не посмотрит. Но никто не мешает перестраховаться.

Не покупайте заранее билеты, не бронируйте гостиницу. Помните, что их наличие может быть воспринято офицером как давление, и в таком случае вам откажут.

Обязательно сфотографируйтесь, нужны фотографии 5х5.

Проверьте также ваш загранпаспорт. Там должна быть хотя бы одна чистая страница.

5. Собеседование

Вот вы и добрались до главного этапа. Но даже тут есть свои подводные камни.

Во-первых, убедитесь, что вы взяли все необходимые документы:

Распечатанное подтверждение заполнения анкеты DS-160 (всю анкету печатать не надо).

Действующий загранпаспорт, в котором есть как минимум одна абсолютно чистая страница.

Подтверждение оплаты консульского сбора.

Распечатка подтверждения записи в посольство.

Не приходите слишком рано. В посольстве действует электронная очередь, и вас примут только в указанное вам время. Будет лучше всего, если вы будете на месте за 20 минут до начала.

Не стоит брать с собой много вещей и справок. Во-первых, вам придется оставить все вещи на входе, в камере хранения (как и телефон).

Во-вторых, такая кипа бумаг будет говорить о вашем слишком сильном желании попасть в США (а это снижает ваши шансы).

При входе у вас возьмут отпечатки пальцев. После этого проходите в комнату ожидания и спокойно сидите. Не стоит разговаривать, перечитывать бумаги или нервничать. Поверьте, про вас не забыли.

Во время самого собеседования, отвечайте кратко и дружелюбно.

Не рассказывайте то, о чём у вас не спрашивали.

Если у вас спросят, на каком языке удобнее проводить собеседование – выбирайте родной язык.

Ваше слишком хорошее знание языка может стать отталкивающим фактором для визового офицера. Многие получают визу в США и вовсе без знания английского языка.

Поэтому если вас спросят о владении английским языком, а вы на нем реально никогда не говорили – лучшим ответом будет: «В рамках школьной программы».

Дайте понять офицеру, что вы едете в США отдыхать. Поэтому лучшая цель поездки будет – посмотреть Гранд Каньон, полюбоваться на Долину Смерти, погулять по Лас-Вегасу или увидеть статую Свободы. Чем короче и незамысловатее будет ваш маршрут, тем лучше для вас.

Помните, что для них вы – потенциальный иммигрант. Вам нужно доказать обратное, но ненавязчиво. Поэтому без суеты и нервов, и у вас всё получится.

В случае положительного решения – вам скажут об этом сразу после собеседования, при отрицательном – вернут паспорт.