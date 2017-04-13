Кого обманул Дорн? Поделиться:



Почему пошла такая реакция на высказывания исполнителя?



Люди испытывают разочарование - это эмоция смеси печали с агрессией. Когда у нас были определённые ожидания, и человек их не оправдал, мы одновременно грустим и злимся по этому поводу. Грустим, поскольку не получили ту иллюзию, которую сами себе создали, и злимся, не имея возможности нейтрализовать источник грусти.



Иван Дорн давал деньги на АТО, выступал с трезубцем на футболке и пел на украинском языке. Он никогда не говорил, почему он это делал, и люди решили, что он патриот. И вдруг выясняется, что все это ради того, «чтобы на Украине не воняли».



Когда известная личность даёт интервью, помимо информации озвучиваются некие ценности, которые важны для целевой аудитории. После этого интервью возникает вопрос: а кого Иван Дорн считает своей ЦА? Лично я думаю, что он по-прежнему заинтересован в украинском зрителе. И если так, то это было не подготовленное интервью, которое он дал на эмоциях.



Да, мое мнение - это эмоциональное интервью с элементами вранья, и я уверен, сегодня Иван готов отдать многое, чтобы вернуть время и ответить на эти же вопросы по-другому.



Где же в этом интервью было вранье? – спросите вы.



Давайте проанализируем один из отрывков интервью.



Ведущий: - Многие до сих пор считают, что Дорн это тот, кто спонсировал АТО.



Дорн: - Не... (поджал губы – признак волнения)



Ведущий: - А как было на самом деле?



Дорн: - Деньги давались... на ээ... мм... ээ... на этих самых... пострадавших в Мариуполе, когда произошла атака, когда произошёл обстрел. Тогда волонтеры раздавали деньги, но один из волонтеров решил распорядиться, тот который собственно писал этот пост, решил распорядиться этими деньгами по другому... (сглотнул слюну)» - простраивание речи, долгое подбирание слов говорит о том, что человек не знает ответа, сглатывание слюны – о волнении.



Ведущий: - И купил оптический прицел?



Дорн: - Да и привселюдно меня поблагодарил за это.



Ведущий: - Как ты отреагировал?



Дорн: - Я сказал, давай чета делать потому что как-то неудобная ситуация получилась (смех в данной ситуации можно рассматривать, как возможность сбросить волнение). Вони слишком много собралось по этому поводу, давай как-то удали этот пост...



Для того, чтобы понять, что чувствует Иван в этот самый момент, посмотрите, как он отвечает на другие вопросы, например, о создании песен. В его позе вы увидите уверенность: выражение лица открытое, руки лежат на коленях, одна нога на полу, вторая - на ножке стула.





А потом посмотрите на его мимику и позу, когда он отвечает про АТО: рука неестественно вывернута, что говорит о сильном стрессе и волнении.?Ноги поджал под себя – тоже признак страха и волнения. На лице - печаль. Почему? Чувство вины в мимике выглядит так же, как печаль или грусть. Он чувствует себя виноватым, поскольку знал, что его деньги шли на покупку оружия. Но интервью происходило в Москве, и ему нельзя было говорить, что он делал это специально, поэтому он начал врать. А так как вопросы для него были неожиданными, он не был к ним готов и начал нести полную чушь.







Дорн врал российскому журналисту, чтобы выкрутиться из неудобной ситуации. Но этим он создал себе еще большую проблему – если он открестится от своих слов, его не примут в России, а если сделает вид, что ничего не произошло, у украинцев к нему будет очень много вопросов. Собственно, сейчас так и есть.



Хочется в который раз дать совет всем селебритис: к интервью нужно готовиться. Цена неподготовленного интервью очень и очень высока! Особенно, если вы знаете, что будут затронуты опасные темы, к которым относятся политика, война и религия.



Интервью Ивана Дорна российскому блоггеру Юрию Дудю:

https://www.youtube.com/watch?v=AktB9I5RRHM

Последнее интервью Ивана Дорна российскому блоггеру Юрию Дудю буквально взорвало интернет. Люди обсуждают высказывания музыканта по поводу «ссоры двух собратьев», «чтобы на Украине не воняли», «Евровидение Украина выиграла из жалости» и дискутируют о том, правда ли он давал деньги на покупку оружия.Почему пошла такая реакция на высказывания исполнителя?Люди испытывают разочарование - это эмоция смеси печали с агрессией. Когда у нас были определённые ожидания, и человек их не оправдал, мы одновременно грустим и злимся по этому поводу. Грустим, поскольку не получили ту иллюзию, которую сами себе создали, и злимся, не имея возможности нейтрализовать источник грусти.Иван Дорн давал деньги на АТО, выступал с трезубцем на футболке и пел на украинском языке. Он никогда не говорил, почему он это делал, и люди решили, что он патриот. И вдруг выясняется, что все это ради того, «чтобы на Украине не воняли».Когда известная личность даёт интервью, помимо информации озвучиваются некие ценности, которые важны для целевой аудитории. После этого интервью возникает вопрос: а кого Иван Дорн считает своей ЦА? Лично я думаю, что он по-прежнему заинтересован в украинском зрителе. И если так, то это было не подготовленное интервью, которое он дал на эмоциях.Да, мое мнение - это эмоциональное интервью с элементами вранья, и я уверен, сегодня Иван готов отдать многое, чтобы вернуть время и ответить на эти же вопросы по-другому.Где же в этом интервью было вранье? – спросите вы.Давайте проанализируем один из отрывков интервью.Ведущий: - Многие до сих пор считают, что Дорн это тот, кто спонсировал АТО.Дорн: - Не... (поджал губы – признак волнения)Ведущий: - А как было на самом деле?Дорн: - Деньги давались... на ээ... мм... ээ... на этих самых... пострадавших в Мариуполе, когда произошла атака, когда произошёл обстрел. Тогда волонтеры раздавали деньги, но один из волонтеров решил распорядиться, тот который собственно писал этот пост, решил распорядиться этими деньгами по другому... (сглотнул слюну)» - простраивание речи, долгое подбирание слов говорит о том, что человек не знает ответа, сглатывание слюны – о волнении.Ведущий: - И купил оптический прицел?Дорн: - Да и привселюдно меня поблагодарил за это.Ведущий: - Как ты отреагировал?Дорн: - Я сказал, давай чета делать потому что как-то неудобная ситуация получилась (смех в данной ситуации можно рассматривать, как возможность сбросить волнение). Вони слишком много собралось по этому поводу, давай как-то удали этот пост...Для того, чтобы понять, что чувствует Иван в этот самый момент, посмотрите, как он отвечает на другие вопросы, например, о создании песен. В его позе вы увидите уверенность: выражение лица открытое, руки лежат на коленях, одна нога на полу, вторая - на ножке стула.А потом посмотрите на его мимику и позу, когда он отвечает про АТО: рука неестественно вывернута, что говорит о сильном стрессе и волнении.?Ноги поджал под себя – тоже признак страха и волнения. На лице - печаль. Почему? Чувство вины в мимике выглядит так же, как печаль или грусть. Он чувствует себя виноватым, поскольку знал, что его деньги шли на покупку оружия. Но интервью происходило в Москве, и ему нельзя было говорить, что он делал это специально, поэтому он начал врать. А так как вопросы для него были неожиданными, он не был к ним готов и начал нести полную чушь.Дорн врал российскому журналисту, чтобы выкрутиться из неудобной ситуации. Но этим он создал себе еще большую проблему – если он открестится от своих слов, его не примут в России, а если сделает вид, что ничего не произошло, у украинцев к нему будет очень много вопросов. Собственно, сейчас так и есть.Хочется в который раз дать совет всем селебритис: к интервью нужно готовиться. Цена неподготовленного интервью очень и очень высока! Особенно, если вы знаете, что будут затронуты опасные темы, к которым относятся политика, война и религия.Интервью Ивана Дорна российскому блоггеру Юрию Дудю:

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