Говорит Дональд Трамп: слышим «да», понимаем «нет»

Анализ публичных выступлений 45-го Президента США

Трамп – поклонник слоганов. Его слоган «Make America great again!» знает весь мир, и весь мир ассоциирует его с Трампом. Но если украинские политики используют слоганы только во время выборов, у Трампа он проходит красной линией через все публичные выступления. В разных ситуациях он умеет его удачно встроить даже полностью не проговаривая.

Трамп хорошо распределяет свои цели. Он ставит стратегические, долгосрочные цели, равномерно распределяя их на серию выступлений. Например, он понимает, что за месяц он выступит перед публикой 20 раз, и все эти 20 раз он выступает с одной единственной целью – встроить в общество определенные месседжи. Его предвыборная кампания была разбита на сегменты, каждый из которых был направлен на отдельную цель: один сегмент - на привлечение внимания, второй - против оппонентов, третий – на то, что он будет делать и т.д.

Основной минус Дональда Трампа – абсолютная неконтролируемость физиогномики и жестикуляции. Когда он говорит «Никто лучше меня не знает эту систему», он в это время делает натужное оскальное движение губами и подается корпусом назад – невольное движение, когда брякнул лишнее. Когда он говорит «Я могу все изменить», он мотает головой из стороны в сторону, это отрицательный жест. Таким образом жестами он отрицает то, что говорит словами. Также у него много агрессивных, резких, рубящих жестов – они хаотичны и неконтролируемы, ими он помогает себе как дирижерской палочкой.

Плюс Трампа – он умеет работать со своим психологическим состоянием. Он не верит в то, что говорит, но вводит себя в определенное состояние, которое эмоционально вытягивает выступление. Он много кричит, а крик всегда вводит человека в определенное состояние: вы не можете спокойно кричать, не можете грустно кричать и т.д.

Инаугурационная речь

Невербалика. Во время своей инугурационной речи Дональд Трамп держался за трибуну. Это говорит о том, что человек не уверен, и ему нужна опора.

Он по-прежнему использовал свои жесты-паразиты, к которым он привык. Например, поднимать руку, соединяя указательный и большой пальцы в знак «ОК», подчеркивая важность сказанного. Одно из наиболее частых его жестов - «тыкающее» движение указательным пальцем: в зрителя, вверх, еще куда-то. Это знак агрессии и директивы, жест говорит о том, что Трам очень властный человек, и для него имеет значение только его собственное мнение.

Вербалика.В самом тексте речи не было ничего экстраординарного, спичрайтеры Петра Порошенко пишут тексты намного круче. У Дональда Трампа была эмоциональная, мотивационная речь, выписанная в классической структуре: обозначить проблему и решить ее.

Проблема, обозначенная в речи, – «папередники». Все, кто до этого сидели в Вашингтоне, наживались, жили в роскоши, а народ при этом страдал. Речь акцентирована на трех моментах: безопасность, работа и обучение. Трижды за свое выступление под разным углом он проговорил о том, что сокращались заводы, люди остались без работы, а политики живут хорошо, но в то время, как политики живут в роскоши, заводы закрылись, люди не имеют возможности работать и обучаться, никто не чувствует себя в безопасности, а политики не думают о народе и т.д. Он нагнетал проблему, чтобы все поняли, насколько до него было все плохо, но прямо сейчас, с его приходом все закончится и наступит расцвет. И затем перешел к своей предвыборной программе: Америка будет величайшей державой в мире, я буду защищать вас, опять же «Make America great again», мы вернем рабочие места, люди снова станут богатыми, у нас будут новые мосты, дороги, заводы. Далее озвучил геополитическаие месседжи о налаживании отношений с другими странами, победе над терроризмом и т.д. и закончил патриотизмом: американцы должны быть едины, и каждый американец будет услышан.

Как правило, когда мы хотим донести негативный аргумент, мы его усиливаем.Спичрайтер Трампа пошел другому пути: он не стал выделять аргументы, а распределил их по группам и пустил по кругу.

Эмоционально в конце речи Трамп произнес очень сильный месседж: все мы разные, верим в разного Бога, но все мы американцы, и это нас объединяет. Но по сути речь Дональда - популистская. Обама уходит с рейтингом более 50%. То есть больше половины американцев довольным тем, что он сделал. А Трамп построил свою речь на тотальной критике предшественников, пытаясь убедить людей, что до него Америка жила ужасно.