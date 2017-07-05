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Моя хата скраю, але біля неї будують багатоповерхівку
05.07.2017 17:03
Будівництво відбувається кожного дня, щоквартально здаються в експлуатацію нові будинки в тому числі, багатоповерхівки.
Це значна подія, що нарешті можна жити у своїй новій квартирі та облаштовувати її, а для когось це ряд незручностей, а особливо для приватних будинків, коли поряд виросла багатоповерхівка.
Тож, які норми регулюють розташування багатоповерхівок біля приватного сектору?
Згідно зі ст. 5 Закону України «Про основи містобудування» при здійсненні містобудівної діяльності повинні враховуватися законні інтереси та вимоги власників або користувачів земельних ділянок та будівель, що оточують ділянку забудови.
Відповідно, п. 3.13 державних будівельних норм ДБН 360-92** «Планування і забудова міських і сільських поселень», відстань між житловими будинками, житловими і громадськими, а також між виробничими будинками треба приймати на основі розрахунків інсоляції та освітленості відповідно до встановлених норм та протипожежних вимог.
Між довгими сторонами житлових будинків заввишки 2-3 поверхи треба приймати відстані (побутові розриви) не менше 15 м, заввишки 4 поверхи і більше - 20 м, між довгими сторонами і торцями з вікнами із житлових кімнат цих будинків - не менше 15 м.
У випадку розміщення 9-16-поверхових будинків суміжно з кварталами садибної забудови, що зберігається, слід керуватися приміткою 1 до зазначеного пункту, відповідно до якої відстань між садибним будинком і довгими сторонами багатоповерхового будинку приймається не меншою за висоту будинку, що зводиться.
Наприклад, висота 9-поверхового будинку приблизно 27 метрів, відповідно відстань багатоповерхівки до садибного будинку має становити не менше 27 метрів.
Згідно з приміткою 2 пункту 3.13 ДБН 360-92** «Планування і забудова міських і сільських поселень» при різних вимогах (протипожежних, санітарно-гігієнічних та ін.) до мінімально допустимих відстаней між будинками і спорудами при проектуванні треба приймати величини, які є найбільшими з них.
Окрім того, якщо порушують ваші права, в першу чергу порушують законодавство України за яке передбачено відповідальність у сфері містобудівної діяльності суб'єктів містобудування, а саме юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, що призвели до невиконання або неналежного виконання вимог, установлених законодавством, будівельними нормами, державними стандартами і правилами.
Тож, у разі порушення відстані між багатоповерховим будинком та садибним будинком, можливо звернутися з відповідною заявою до таких органів:
1) виконавчих органів з питань державного архітектурно-будівельного контролю сільських, селищних, міських рад;
3) центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду.
Накладати штраф в межах та відповідно до вимог, визначених Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності», мають право від імені:
1)органів державного архітектурно-будівельного контролю:
керівники виконавчих органів з питань державного архітектурно-будівельного контролю сільських, селищних, міських рад; керівники структурних підрозділів з питань державного архітектурно-будівельного контролю Київської міських державних адміністрацій;
2)органів державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду - головні інспектори будівельного нагляду в областях та місті Києві.
Власне кажучи, штраф може досягати від 73 080,00 грн до 146 160, 00 грн.
Більше того, що після написання відповідної заяви, контролюючі органи здійснюють перевірку, які у результаті можуть скасувати повідомлення про початок будівельних робіт, а тим паче, взагалі анулювати дозвіл на виконання будівельних робіт, де згодом шляхом рішення суду, визнати будівництво самочинним, яке підлягає знесенню.
Варто зазначити, якщо ви виявили порушення містобудівної діяльності, що заважає жити вам біля нової багатоповерхівки, користуйтесь своїм правом звернутися у вище згадані органи, можливо, у ході звернень, буде встановлено факт повністю незаконного будівництва.
теги: будівництво, незаконе будівництво, забудобник, Dictum, Білик
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