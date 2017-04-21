Рейдерство «в законі» по-новому

Більшість підприємств, будь-якого сектору економіки: великого, середнього та малого - не мають точного розуміння поняття щодо процесу рейдерства в Україні, а ті, хто розуміють, вважають, що дане питання їх не стосується.

Варто зазначити, що рейдерство стосується всіх градацій підприємницької діяльності.

Що ж таке рейдерство в Україні!? Це один із способів незаконного заволодіння підприємством, а саме його активами, правами власності підприємства та іншими матеріальними здобутками.

Існують такі способи здійснення рейдерства:

- закупівля акцій - реалізується шляхом добровільної купівлі-продажу акцій для отримання блокуючого або контрольного пакету акцій;

- проведення додаткової емісії акцій (спосіб поглинання підприємства);

- банкрутство (витратний метод поглинання) - для його здійснення необхідно «придбання» кредитної заборгованості в бізнес-партнерів, укладання договорів з банківськими та іншими фінансовими організаціями, формування конкурсної комісії тощо;

- реприватизація (юридичний спосіб поглинання) - суть її полягає у скасуванні рішення суду з подальшим переглядом приватизації, позов може бути пред'явлений і акціонерам, і представникам держави (для подальшого перерозподілу пакету власності);

- корпоративний шантаж (юридичний терор, послуга, яка сприяє поглинанню) - найчастіше це самостійний, високоприбутковий вид бізнесу, який не передбачає здійснення контролю над компанією;

- додаткова емісія - головний спосіб перехоплення управління на підприємстві (проводиться для позбавлення від небажаного міноритарного акціонера);

- силове захоплення - залучення силових структур (спеціальних підрозділів правоохоронних органів, приватних охоронних структур) зі застосування фальсифікованого судового рішення;

- здійснення контролю шляхом менеджменту (використовується у державних підприємствах, господарських товариствах, основним акціонером, яких є держава, реалізується шляхом підкупу, шантажу або погроз на адресу керівництва компанії);

- фіктивне банкрутство (порушення чинного законодавства про банкрутство, фіктивне створення податкової та кредиторської заборгованості, висунення кандидатури власного керівника);

- корупція (необхідна умова рейдерства) - спосіб особливо актуальний при здійсненні перерозподілу державної власності

У наш час, прогресуючим фактором процесу рейдерства стала реформа реєстраційної системи в Україні. Державні реєстратори, підконтрольні поки що ліквідованій Реєстраційній службі України, які нічого не втрачаючи, реєструють будь-яке майно на будь-яку особу.

Також, вагомим внеском у розвиток процесу рейдерства стало передачею Мін'юстом функції реєстрації бізнесу і нерухомості нотаріусам, багато недобросовісних підприємств мають свого «кишенькового» нотаріуса, який може реєструвати зміни підприємство, нові підприємства, речові права на майно або підробити довіреність.

Як діяти, якщо трапилось рейдерське захоплення шляхом вчинення незаконних реєстраційних дій .

По-перше, скористатися юридичною підтримкою, яка забезпечить детальний план у боротьбі з рейдерством.

По-друге, звернутися зі скаргою до Комісії з розгляду скарг у сфері державної реєстрації. У свою чергу, даний орган покликаний у адміністративному порядку скасовувати незаконні реєстраційні дії, що і є одним із інструментів протидії рейдерству. Мін'юст, в свою чергу, дає можливість громадянам та бізнесу реалізувати право на скасування на незаконних реєстраційних дій в адміністративному порядку. Але слід розуміти, що Мінюст ні в якому разі не є судом, зверненням до якого можна вирішити спір.

Варто зазначити, що поки ще не реформована судова система, на рівні суддів досі присутні факти рейдерства, хабарництва і затягування справ.

Вперш за все, для запобігання рейдерства на підприємстві необхідно забезпечити захист у таких сферах, як фінансового, юридичного функціонування.

На фінансовому рівні:

- не допускати заборгованості перед контрагентами, податковою, партнерами та працівниками;

- прозоре ведення господарських операцій;

- зберігати від сторонніх працівників доступ до електронних цифрових підписів, банківських рахунків підприємства, програмного забезпечення, наприклад « M . E .DOC » та інших важливих програм.

На юридичному рівні:

- зареєструвати права інтелектуальної власності (торгову марку тощо);

- коректно оформлювати установчі документи та забезпечувати їх конфіденційне зберігання;

- розробити всі можливі схеми дій з працівниками у разі рейдерства;

- забезпечити надійний обіг та належним зберіганням ТМЦ.

Важливо, також, забезпечити для свого підприємства фізичну охорону для протидії силового захоплення.

Отже, вищезазначені компоненти, дають змогу забезпечити підприємству від можливих факторів рейдерства.

Також, слід врахувати, що деякі підприємства малого бізнесу, запевняють себе, що рейдерство їх не торкнеться і це є великою помилкою, тому що, існує безліч кейсів на практиці, по захопленню малого бізнесу, які не здобули розголосу в ЗМІ.

Резюмуючи, вище наведене, варто додати: «Робота на випередження - гарантія успіху безпеки бізнесу».