|
|
|
Автор
Архив автора
Кнопки
|
Інтелектуальний капітал - найвища цінність компанії
30.06.2017 15:00
Без охоронних документів на реєстрацію торгової марки або патенту на промисловий зразок відстоювання власного доброго імені перетворюється на цікавий (хоча і не завжди захоплюючий) та завжди тривалий квест, з непередбачуваним фіналом.
Як ж убезпечити себе?
Для цього необхідно вдаватись до заходів раннього захисту – це єдиний правильний шлях для захисту своєї ділової репутації, своїх досягнень і, на кінець, своїх доходів - від незаконних посягань третіх осіб. Адже ідеї (як такі) прямо не охороняються законом. Їх втілення у винаходах, корисних моделях чи промислових зразках – це зовсім інша ситуція. Нове у виробництві, оптимізація процесів чи удосконалення вузлів або приладів може стати вагомою конкурентною перевагою. Патентування – надійний спосіб зберегти її, гарантувавши лідерство на ринку.
Для початку процесу, слід подати заявку, оформлену відповідно до встановлених норм й правил, сплатити збори (розмір яких варіюється, залежно від матеріалів заявки та кількості заявників). Після встановлення дати подання заявка відправляється на державну експертизу. І тут вам не обійтись без допомоги фахівця найвищої кваліфікації з інтелектуальної власності – патентного повіреного.
Закон напряму не зобов’язує бізнес чи НУО реєструвати торгову марку, але якщо менеджмент дорожить власним ім’ям та репутацією, то така реєстрація – очевидний крок. Реєстрація торгової марки захищає від недобросовісної конкуренції: коли нечисті на руку ділки копіюють зовнішній вигляд товарів, випускаючи низькоякісну підробку. До того ж, у деяких видах бізнесу зареєстрована торгова марка дає можливість масштабувати бізнес з допомогою франчайзингу, а саме, надавати дозволи та ліцензії на основі договору на використання власного знака іншим суб’єктам господарювання, отримуючи при цьому додаткові матеріальні надходження ( у вигляді постійних процентних відрахувань – «роялті» або одноразового паушального платежу). Ми також маємо змогу отримати економічну вигоду від продажу торгової марки чи ліцензії на неї (якщо вона достатньо «попрацювала» на ринку). Така ТМ сьогодні коштує великих грошей. Одним з можливих варіантів розпорядженням торговою маркою може бути внесення її до статутного фонду підприємства, як нематеріального активу. Це дозволить збільшити статутний фонд юридичної особи, без додаткових фінансових вливань. Слід враховувати, що при реєстрації можуть виникати і труднощі, оскільки зареєструвати будь-яку торгову марку не вийде. Зазвичай, стандартні труднощі, що можуть виникати під час реєстрації торгової марки пов’язані з неоригінальністю назв (їх описовістю щодо товарів та/або послуг). Наприклад, словесне позначення «pizza » для такої послуги як заклади громадського харчування буде мати наслідком відмову закладу експертизи у реєстрації.
Люди у бізнесі часто розв'язують дилему: реєструвати торгову марку до початку діяльності чи згодом - вже у ході ведення бізнесу. Звичайно ж, бажано зареєструвати торгову марку наперед, таким чином убезпечивши себе від порушення прав інших власників торгової марки та захиститись від появи конкурентів із тотожною або схожою. При цьому, реєстрація торгової марки після початку ведення ділової активності може призвести до відмови у наданні правової охорони вповноваженим патентним відомством.
Причин може бути декілька: це - і невдало обрана назва (навіть якщо ви вважаєте назву «(над)оригінальною») – ви можете порушити чиїсь права і це матиме наслідки від відмови у реєстрації аж до судових тяганин; назва стала загальновживаною (якравий приклад - "ксерокс"); назва є частиною фірмового найменування відомого в Україні (світі) бренду тощо. Тому заявник, обираючи стратегію реєстрації торгової марки, має усвідомлювати усі ці та інші ризики.
Для власника, зареєстрована торгова марка – ефективний інструмент захисту прав на свою назву. Процедура непроста та передбачає використання інструментарію судових та інших органів, тому радимо при порушенні ваших прав для початку проконсультуватисяіз патентним повіреним. Саме професіонал з інтелектуальної власності допоможе розробити таобратиоптимальнустратегію захисту прав тазможе пояснити, як вам варто себе поводити з порушником. Будь-яке порушення спочатку потрібно зафіксувати та якісно зібрати доказову базу. Після повної фіксації, потрібно спробувати, а при захисті прав на винаходи і корисні моделі (зокрема, їх вид "способи") - вартопісля фіксації порушення, підготувати претензію чи вимогу про його припинення. До того ж, усе це потрібно робити оперативно. У сфері порушень авторського права у глобальній мережі Інтернет, також є "законодавчі ноу-хау", прийняті змінами до Закону "Про державну підтримку кінематографії" (так вам не почулося, саме до цього закону) - повідомлення-вимоги про припинення порушення стали необхідною складовою захисту прав, інакше - порушник уникне відповідальності.
Якщо ж правопорушник не припинить чинити порушення і надалі - тоді маємо інструменти юрисдикційного впливу - суд, підрозділи Антимонопольного комітету чи правоохоронних органів. Ефективним методом є стягнення грошової компенсації (поки що лише щодо порушень авторського права, однак, очікується перенесення практики і на торгові марки та промислові зразки).
Що ж, що для вас є інтелектуальним капіталом, вирішуйте, звісно самі. А от інститут патентних повірених може стати у нагоді).
Авторские блоги и комментарии к ним отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции портала ЛІГА.net и Информационного агентства "ЛІГАБізнесІнформ" может не совпадать с точкой зрения авторов блогов и комментариев к ним. Редакция портала не отвечает за достоверность таких материалов, а портал выполняет исключительно роль носителя
|
Популярные теги
Iryna Berezhna PR адвокат Адвокат Морозов Азаров Александр Прогнимак АТО банк банки банкротство бизнес бізнес будущее украины бюджет БЮТ валюта Васильев ввп Верховна Рада верховная рада вибори війна Влада власть война выборы газ Геннадий Балашов Гонтарева государство гривна Гройсман ГФС демократия деньги депозит депозиты децентралізація доллар Донбас донбасс доходы ДТП евроинтеграция евромайдан Европа економіка ЕС євромайдан ЄС жизнь ЖКГ жкх закон законодательство законопроект зарплата Земля инвестиции инвестиции в экономику Интернет Ирина Бережная Ігор Ткачук Ірина Бережна кабмин кадры карьера киев київ китай Кличко Кодекс законів про працю України конституция конституція Конституція України коррупция корупція кредит кредиты кризис Крим Крым культура курс Луценко люстрация люстрація майдан маркетинг маркетинг юридических услуг МВФ менеджмент налоги налоги украина налоговые споры Налоговый кодекс народ наука нафтогаз НБУ НДС недвижимость Николай Гольбин образование общество Одесса Олександр Горобець оппозиция отмена налогов охрименко Павло Петренко парламент партия регионов персонал податки податкові спори политика политтехнологии політика Порошенко правительство право право на працю працедавець працівник президент Прогнимак прогноз Программа социально-экономического развития Украины прокуратура психология денег психология успеха публічний аудит Путин Путін работа революция режим Януковича рейдерство реклама рекрутинг Реформа реформи реформы Росія россия Руслан Сольвар рынки свобода СМИ соціально-економічні права строительство студент суд судебная практика судова практика судова реформа судовий захист США таможня тарифи тарифы Тигипко Тимошенко Ткачук трудовий договір. трудові відносини УКБС Украина україна Укрпочта Укрпошта управление уровень жизни людей Уряд финансы экология экономика Экономика Украины эксперт по миграции экспорт энергетика юрист Ющенко янукович яценюк
Авторы
|
|
© Информационное агентство ЛIГАБiзнесIнформ, 2007-2017
© Информационно-аналитический центр "ЛІГА", 1991-2017
Все права на материалы, размещенные на портале ЛІГА.net, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Комментарии на портале ЛІГА.net временно отключены в связи с аномальной активностью троллей и большим количеством агрессивных и оскорбительных реплик к постам на политические темы.