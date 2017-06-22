Охорона нестандартних об'єктів ІВ: комерційне позначення

Зокрема, про це йдеться і у статті 2 Конвенції про заснування Всесвітньої організації інтелектуальної власності, підписаної у Стокгольмі 14 липня 1967 року, зі змінами 2 жовтня 1979 року, визначено поняття інтелектуальної власності. Так, відповідно до пункту ( viii ) вказаної статті Конвенції, «інтелектуальна власність» включає права, що відносяться до «… товарних знаків, знаків обслуговування, фірмових найменувань і комерційних позначень, захисту від недобросовісної конкуренції…».

Дана конвенція чинна в Україні з 26 квітня 1970 року і, наразі, вона складає частину національного законодавства у сфері інтелектуальної власності.

Цей міжнародних договір відносить комерційне позначення відноситься до переліку об’єктів інтелектуальної власності (у розумінні статті 2 Конвенції про заснування Всесвітньої організації інтелектуальної власності), поруч з товарними знаками та знаками обслуговування.

Як зазначено в статті 10. bis (недобросовісна конкуренція) «Паризької

конвенції про охорону промислової власності»:

(1) Страны Союза обязаны обеспечить гражданам стран, участвующих в Союзе, эффективную защиту отнедобросовестной конкуренции.

Відповідно до тексту Паризької Конвенції, забороняються:

(3) 3. указания или утверждения, использование которых при осуществлении коммерческой деятельности может ввести общественность в заблуждение относительно характера, способа изготовления, свойств, пригодности к применению или количества товаров.

Згідно viii пункту 2-ї статті (далі, однією із офіційних мов ВОІВ, російською) «Конвенции учреждающей Всемирную организацию интеллектуальной собственности»:

(viii) "интеллектуальная собственность" включает права, относящиеся к:

- товарным знакам, знакам обслуживания, фирменным наименованиям и коммерческим обозначениям,

- защите против недобросовестной конкуренции, а также все другие права, относящиеся к интеллектуальной деятельности в производственной, научной, литературной и художественной областях.

Як зазначено у 2-й статті Конвенції про промислову власність, інтелектуальною власністю є, у тому числі, комерційні позначення. Цікаво, що комерційні позначення охороняються в Україні ще й спеціальним законодавством про захист економічної конкуренції (ст. 4 Закону "Про захист від недобросовісної конкуренції").

Виходячи із аналізу норм, така охорона діє від дати пріоритету на використання такого позначення. Водночас, вимог щодо їх реєстраційної процедури на законодавчому рівні не встановлені. Разом з тим, в силу дії конвенцій на території України, такий об’єкт, як комерційне позначення, може досліджуватись за аналогією з торговельною маркою (знаком для товарів та послуг), за певними особливостями. Зрештою, термін «позначення» і є родовим поняттям і до торговельної марки, яка, за своєю правовою природою, також є позначенням (здатним вирізнити товар чи послугу одної особи від іншої - фактично, свого конкурента). Та, охорону позначення може отримати (без реєстрації як знака), лише з точки зору захисту від недобросовісної конкуренції (згідно цих норма, адже з точки зору захисту прав споживача, норма про введення його в оману також підлягатиме застосуванню).

Фактично, базовою суттєвою відмінністю (між торговельною маркою та комерційним позначенням) у даному випадку є те, що правова охорона торговельної марки поширюється на зареєстроване позначення щодо переліку товарів і послуг згідно МКТП, що зазначені у свідоцтві (охоронному документі). Інші критерії охороноздатності можна вважати однорідними.

Слід варто наголосити зазначити, що комерційне позначення, все ж таки, за умови дотримання порядку та вимог закону, у подальшому може бути зареєстроване як знак для товарів і послуг. Водночас, така реєстрація видозмінює лише правову природу цього об'єкту, але за своєю суттю, він так і залишатиметься позначенням. Звісно, комерційним, комерційним позначенням.

Аналогічні за змістом положення містяться у статті 1 і 4 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції», згідно з якими використання без дозволу уповноваженої на те особи чужого позначення, що може призвести до змішування з діяльністю іншого господарюючого суб'єкта, який має пріоритет на його використання, є актом недобросовісної конкуренції.

Таким чином, визнане в Україні міжнародне законодавство забороняє будь-які дії, здатні спричинити змішування відносно підприємства, продуктів чи промислової або торговельної діяльності конкурента.

Фактично, для того, аби отримати правову охорону, позначення повинне мати:

· Розрізняльну здатність (інакше, воно і не буде змішуватися);

· Не вводити в оману щодо іншого товару (послуги) чи виробника;

· Не порушувати інші умови надання правової охорони, яка надається знаку для товарів та послуг (тобто, бути добросовісним попереднім користувачем у розумінні ст.500 ЦК України).

· Перебувати у конкуренції (принаймні, взагалі їх мати), з дотримання чесних прав та звичаїв у конкуренції.

Фактично, приймаючи рішення про наявність змішування позначень, органи, уповноважені на розгляд справ про порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції, повинні спочатку з'ясувати чи таке позначення узагалі відповідає критеріям охороноздатності, інакше, ризикуватимуть наслідками скасування їхніх рішень, як незаконних (навіть, з формальних підстав).

Відповідно до ст. 418 ЦК України, право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об'єкт права інтелектуальної власності, визначений цим Кодексом та іншим законом. Право інтелектуальної власності становлять особисті немайнові права інтелектуальної власності та (або) майнові права інтелектуальної власності, зміст яких щодо певних об'єктів права інтелектуальної власності визначається цим Кодексом та іншим законом. Право інтелектуальної власності є непорушним. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у його здійсненні, крім випадків, передбачених законом.

Перелік об'єктів права інтелектуальної власності є НЕвичерпним і включає, зокрема: літературні та художні твори, торговельні марки (знаки для товарів і послуг). Разом з тим, є ст. 2 Конвенції про заснування Всесвітньої організації інтелектуальної власності, яка до інтелектуальної власності відносить (до того ж, окремо) і комерційні позначення.

Звертається увага, що положення Конвенції про заснування Всесвітньої організації інтелектуальної власності має вищу юридичну силу у колізійній ієрархії, й не суперечить нормам ЦК України (Конвенція чинна в Україні з 1970).

Частина 1 статті 424 ЦК України визначає, що майновими правами інтелектуальної власності є:

1) право на використання об'єкта права інтелектуальної власності;

2) виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності;

3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню об'єкта права інтелектуальної власності, в тому числі забороняти таке використання;

4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Відповідно до ч. 1 ст. 432 ЦК України, кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого права інтелектуальної власності відповідно до статті 16 цього Кодексу.

Стаття 16 ЦПК України передбачає також, що кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу.

Частина 2 вказаної статті визначає способи захисту цивільних прав та інтересів, до яких відносяться:

1) визнання права;

2) визнання правочину недійсним;

3) припинення дії, яка порушує право;

4) відновлення становища, яке існувало до порушення;

5) примусове виконання обов'язку в натурі;

6) зміна правовідношення;

7) припинення правовідношення;

8) відшкодування збитків та інші способи відшкодування майнової шкоди;

9) відшкодування моральної (немайнової) шкоди;

10) визнання незаконними рішення, дій чи бездіяльності органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб.

Суд може також захистити цивільне право або інтерес іншим способом, що встановлений договором або законом.

Сукупність положень ст.2 Конвенції про заснування Всесвітньої організації інтелектуальної власності від 1967 року, ст. 4 ЗУ «Про захист від недобросовісної конкуренції», ст. 420 ЦК України, Листа Мін'юста України від 30.01.2009 № Н-35267-18 "Щодо порядку застосування нормативно-правових актів у разі існування неузгодженості між підзаконними ...", комерційні позначення, що використовують суб’єкти господарювання, відносяться до інтелектуальної власності та підлягають захисту згідно загальними правилами захисту прав інтелектуальної власності.

Слід зазначити, що комерційні позначення можуть бути віднесені до інтелектуальної власності суб’єкта господарювання, за умови використання такого позначення та змоги вирізнити один товар чи послуг від іншого (іншої). Зві c но, і за умови, що таке використання не призводить й не може призвести до змішування з товарами чи послугами інших осіб. Фактично, комерційні позначення і складають (з-поміж інших) інтелектуальний капітал (нематеріальні активи) підприємства чи фізичної особи-підприємця.

Відповідно до статті 10 bis (Недобросовісна конкуренція) Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року актом недобросовісної конкуренції вважається будь-який акт конкуренції, що суперечить чесним звичаям у промислових і торговельних справах. Зокрема, підлягають забороні всі дії, здатні у який би то не було спосіб викликати змішування відносно підприємства, продуктів чи промислової або торговельної діяльності конкурента.

Аналогічні за змістом положення містяться в статті 1 і 4 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції», згідно з якими використання без дозволу уповноваженої на те особи чужого позначення, що може призвести до змішування з діяльністю іншого господарюючого суб'єкта, який має пріоритет на його використання, є недобросовісною конкуренцією у підприємницькій діяльності.

Таким чином, визнане в Україні міжнародне законодавство забороняє будь-які дії, здатні спричинити змішування відносно підприємства, продуктів чи промислової або торговельної діяльності конкурента. До поняття «змішування» (у контексті даного дослідження) необхідно віднести, у першу чергу, визначення і наукове обґрунтування можливості адекватного сприйняття українськими споживачами комерційного позначення і торговельної марки, що унеможливлює його змішування з іншими комерційними позначеннями і торговими марками.

Відверто кажучи, судової практики з приводу прямого звернення до суду за захистом права саме на комерційне позначення, не було виявлено. Однак, з приводу захисту прав на позначення, у порядку ст. 4 Закону «Про захист від недобросовісної конкуренціями» (у поєднанні зі статтею 10 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року). Однак, за версією цього дослідження, такий захист є можливим а, у деяких випадках (наприклад, при визначенні підсудності господарської справи про порушення майнових прав інтелектуальної власності за місцем вчинення порушення, а не місцем знаходження порушника – як у випадку зі зверненням про захист від недобросовісної конкуренції), навіть доречним.