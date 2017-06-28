Сколько духа? Поделиться: В этот день хочется говорить об отношении к букве и духу Конституции.

Букв в ней много. Время от времени эти буквы меняются. Год прошёл, как по инициативе Президента внесли изменения в Конституцию Украины в части правосудия. Изменения эти прошли под лозунгом « обеспечим право на справедливый суд». Из числа субъектов осуществления правосудия исключили народных заседателей, оставили присяжных.



Помню интервью с министром юстиции Петренко П. осенью 2016 года, которого спрашивали о несоответствии внесенных изменений в Конституцию нормам Гражданского процессуального кодекса Украины. Мол, не могут суды рассматривать гражданские дела особого производства, так как в кодексе всё еще указывается о народных заседателях. Тот отвечал, что при всех несоответствиях суды уполномочены рассматривать дела об усыновлении, признании физических лиц недееспособными и другие дела особого производства. Я согласился с министром. Буква и дух Конституции говорят, что права человека и их гарантии определяют содержание и направленность деятельности судебной власти. Утверждение и обеспечение прав человека есть основной обязанностью правового государства. А значит, суды обязаны осуществлять правосудие. Но на практике судьи не принимали решения по таким делам единолично без народных заседателей, которых уже и не было. Я объяснял одному судье, что Конституция ему дает право признать человека недееспособным и установить опеку, даже если народные заседатели упразднены. Не принимать судебные решения по делам особого производства в отношении детей, стариков, лиц с психическими расстройствами, это тоже самое, что не давать им нужных лекарств, еду, ухаживать за ними, а ждать, когда поменяют слова в законе. Отказывал мне судья. Говорил, что обжалуют такое решение, даже если есть заключение судебно-психиатрической экспертизы о наличии психического расстройства и орган опеки внёс представления об установлении опекунов. Ждали, пока в феврале 2017 года в Гражданском процессуальном кодексе Украины слова «народные заседатели» поменяли на «присяжные». Потом присяжных еще не было в суде несколько месяцев. Наконец появился список присяжных. Один из них не явился на судебное заседание, т.к. на работе у него было важное совещание. Обещал прийти в следующий раз.



К чему это я? Ведь придёт присяжный. Не в этот, так в следующий раз. Только всё это вещи одного порядка. Об отношении к духу и букве Основного Закона. От Президента, инициатора внесения изменений в Конституцию, до представителей народа в отправлении правосудия в лице присяжных.



Недавно прочитал книгу Ли Куан Ю, премьер-министра Сингапура с 1959 по 1990 гг., «Из третьего мира – в первый». Его называют автором «сингапурского чуда». Ли Куан Ю делится своими наблюдениями, которые, как мне кажется, уместно привести сегодня, в День Конституции Украины:



« Анализ опыта развития азиатских стран привел меня к выводу: чтобы иметь хорошее правительство, нужно привлечь в него хороших людей. Какой бы хорошей не была система управления, плохие лидеры принесут своему народу вред. С другой стороны, я видел несколько государств, которые управлялись хорошо, несмотря на несовершенную систему управления, потому что во главе их стояли хорошие, сильные лидеры. Я также видел, как Великобритания и Франция дали конституции более чем восьмидесяти бывшим колониям, но это не привело ни к чему хорошему. Не конституции были тому виной, – так случилось потому, что предпосылки для существования демократической системы правления в этих странах отсутствовали. Ни одна из этих стран не имела ни гражданского общества с образованным электоратом, ни традиций подчинения власти человека, избранного на занимаемую должность. На воспитание подобных традиций нужны поколения, а в молодых государствах, где сохраняется традиционная преданность племенным вождям, эти вожди должны быть честными людьми, не заботящимися о своих собственных интересах, иначе страна придет в упадок, независимо от конституционных норм и ограничений. Поскольку лидеры, унаследовавшие эти конституции, не были достаточно сильными, постольку эти страны погрязли в пучине бунтов, переворотов и революций».



Как вроде не об азиатских странах, еще недавно колониях, писал Ли Куан Ю, а об одной европейской стране. теги: Гражданское общество, Ли Куан Ю, признание лица недееспособным, заключение судебно-психиатрической экспертизы, психические расстройства Твитнуть Авторские блоги и комментарии к ним отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции портала ЛІГА.net Информационного агентства "ЛІГАБізнесІнформ" может не совпадать с точкой зрения авторов блогов и комментариев к ним. Редакция портала не отвечает за достоверность таких материалов, а портал выполняет исключительно роль носителя