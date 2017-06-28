|
|
|
Автор
Архив автора
Кнопки
|
Сколько духа?
28.06.2017 10:46В этот день хочется говорить об отношении к букве и духу Конституции.
Букв в ней много. Время от времени эти буквы меняются. Год прошёл, как по инициативе Президента внесли изменения в Конституцию Украины в части правосудия. Изменения эти прошли под лозунгом « обеспечим право на справедливый суд». Из числа субъектов осуществления правосудия исключили народных заседателей, оставили присяжных.
Помню интервью с министром юстиции Петренко П. осенью 2016 года, которого спрашивали о несоответствии внесенных изменений в Конституцию нормам Гражданского процессуального кодекса Украины. Мол, не могут суды рассматривать гражданские дела особого производства, так как в кодексе всё еще указывается о народных заседателях. Тот отвечал, что при всех несоответствиях суды уполномочены рассматривать дела об усыновлении, признании физических лиц недееспособными и другие дела особого производства. Я согласился с министром. Буква и дух Конституции говорят, что права человека и их гарантии определяют содержание и направленность деятельности судебной власти. Утверждение и обеспечение прав человека есть основной обязанностью правового государства. А значит, суды обязаны осуществлять правосудие. Но на практике судьи не принимали решения по таким делам единолично без народных заседателей, которых уже и не было. Я объяснял одному судье, что Конституция ему дает право признать человека недееспособным и установить опеку, даже если народные заседатели упразднены. Не принимать судебные решения по делам особого производства в отношении детей, стариков, лиц с психическими расстройствами, это тоже самое, что не давать им нужных лекарств, еду, ухаживать за ними, а ждать, когда поменяют слова в законе. Отказывал мне судья. Говорил, что обжалуют такое решение, даже если есть заключение судебно-психиатрической экспертизы о наличии психического расстройства и орган опеки внёс представления об установлении опекунов. Ждали, пока в феврале 2017 года в Гражданском процессуальном кодексе Украины слова «народные заседатели» поменяли на «присяжные». Потом присяжных еще не было в суде несколько месяцев. Наконец появился список присяжных. Один из них не явился на судебное заседание, т.к. на работе у него было важное совещание. Обещал прийти в следующий раз.
К чему это я? Ведь придёт присяжный. Не в этот, так в следующий раз. Только всё это вещи одного порядка. Об отношении к духу и букве Основного Закона. От Президента, инициатора внесения изменений в Конституцию, до представителей народа в отправлении правосудия в лице присяжных.
Недавно прочитал книгу Ли Куан Ю, премьер-министра Сингапура с 1959 по 1990 гг., «Из третьего мира – в первый». Его называют автором «сингапурского чуда». Ли Куан Ю делится своими наблюдениями, которые, как мне кажется, уместно привести сегодня, в День Конституции Украины:
« Анализ опыта развития азиатских стран привел меня к выводу: чтобы иметь хорошее правительство, нужно привлечь в него хороших людей. Какой бы хорошей не была система управления, плохие лидеры принесут своему народу вред. С другой стороны, я видел несколько государств, которые управлялись хорошо, несмотря на несовершенную систему управления, потому что во главе их стояли хорошие, сильные лидеры. Я также видел, как Великобритания и Франция дали конституции более чем восьмидесяти бывшим колониям, но это не привело ни к чему хорошему. Не конституции были тому виной, – так случилось потому, что предпосылки для существования демократической системы правления в этих странах отсутствовали. Ни одна из этих стран не имела ни гражданского общества с образованным электоратом, ни традиций подчинения власти человека, избранного на занимаемую должность. На воспитание подобных традиций нужны поколения, а в молодых государствах, где сохраняется традиционная преданность племенным вождям, эти вожди должны быть честными людьми, не заботящимися о своих собственных интересах, иначе страна придет в упадок, независимо от конституционных норм и ограничений. Поскольку лидеры, унаследовавшие эти конституции, не были достаточно сильными, постольку эти страны погрязли в пучине бунтов, переворотов и революций».
Как вроде не об азиатских странах, еще недавно колониях, писал Ли Куан Ю, а об одной европейской стране.
теги: Гражданское общество, Ли Куан Ю, признание лица недееспособным, заключение судебно-психиатрической экспертизы, психические расстройства
Авторские блоги и комментарии к ним отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции портала ЛІГА.net и Информационного агентства "ЛІГАБізнесІнформ" может не совпадать с точкой зрения авторов блогов и комментариев к ним. Редакция портала не отвечает за достоверность таких материалов, а портал выполняет исключительно роль носителя
|
Популярные теги
Iryna Berezhna PR адвокат Адвокат Морозов азаров Александр Прогнимак АТО банк банки банкротство бизнес бізнес будущее украины бюджет бют валюта Васильев ВВП Верховна рада верховная рада вибори війна влада власть война выборы газ Геннадий Балашов Гонтарева государство гривна Гройсман ГФС демократия деньги депозит депозиты децентралізація доллар Донбас Донбасс доходы ДТП евроинтеграция Евромайдан Европа економіка ЕС євромайдан ЄС жизнь ЖКГ жкх закон законодательство законопроект зарплата земля инвестиции инвестиции в экономику интернет Ирина Бережная Ігор Ткачук Ірина Бережна кабмин кадры карьера киев київ Китай Кличко Кодекс законів про працю України конституция конституція Конституція України коррупция корупція кредит кредиты кризис Крим Крым культура курс луценко люстрация люстрація майдан маркетинг маркетинг юридических услуг МВФ менеджмент налоги налоги украина налоговые споры Налоговый кодекс народ наука Нафтогаз НБУ НДС недвижимость Николай Гольбин образование общество Одесса Олександр Горобець оппозиция отмена налогов охрименко Павло Петренко парламент партия регионов персонал податки Податкові спори политика политтехнологии політика порошенко правительство право право на працю працедавець працівник президент Прогнимак прогноз Программа социально-экономического развития Украины прокуратура психология денег психология успеха публічний аудит путин Путін работа революция режим Януковича рейдерство реклама рекрутинг реформа реформи реформы Росія Россия Руслан Сольвар рынки свобода СМИ соціально-економічні права строительство студент суд судебная практика судова практика судова реформа судовий захист США таможня тарифи тарифы Тигипко Тимошенко Ткачук трудовий договір. трудові відносини УКБС Украина Україна Укрпочта Укрпошта управление уровень жизни людей Уряд финансы экология экономика экономика украины эксперт по миграции Экспорт энергетика юрист Ющенко янукович Яценюк
Авторы
|
|
© Информационное агентство ЛIГАБiзнесIнформ, 2007-2017
© Информационно-аналитический центр "ЛІГА", 1991-2017
Все права на материалы, размещенные на портале ЛІГА.net, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Комментарии на портале ЛІГА.net временно отключены в связи с аномальной активностью троллей и большим количеством агрессивных и оскорбительных реплик к постам на политические темы.