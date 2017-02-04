Скільки поліцейських у патрульному авто?

Багато роботи у патрульної поліції. Аби швидше справлятися з водіями-правопорушниками, працюють члени патруля гуртом.

Чи правду кажуть, що разом і робота швидше спориться? Як із цим у поліцейських?

Стандарти роботи поліції у справі про адміністративне правопорушення мають бути зорієнтовані на стандарти кримінального судочинства. Про це можна говорити, зокрема, зважаючи на практику Європейського суду з прав людини у справах, предметом розгляду яких були національні справи про адміністративні правопорушення (наприклад, справа «Лучанінова проти України» (рішення від 09.06.2011 р., заява № 16347/02), справа «Малофєєва проти Росії» (рішення від 30.05.2013 р., заява № 36673/04)).

У кримінальному провадженні докази збирає слідчий. Він може доручати проведення процесуальних дій оперативним працівникам. Кілька слідчих можуть працювати разом у складі слідчої або слідчо-оперативної групи у одному кримінальному провадженні. Однак відповідальність за якість розслідування покладена на старшого групи. Тобто робота у кримінальному провадженні може бути колективною, але процесуальна відповідальність за якість і результати розслідування залишається індивідуальною.

Процесуальні питання у справах про адміністративне правопорушення регулюються Кодексом України про адміністративні правопорушення (КУпАП). Але у цьому Кодексі нема норми про колективну роботу інспекторів поліції, які входять до складу патруля.

Поділюсь досвідом, як я використав цю прогалину у справі, у якій був захисником водія, щодо якого поліцейський склав протокол про адміністративне правопорушення за керування автомобілем у стані алкогольного сп’яніння (ч. 1 ст. 130 КУпАП).

Поліцейский патруль у складі двох інспекторів зупинив автомобіль мого клієнта. Поліцейські запропонували водію пройти тест на стан алкогольного сп’яніння. Було зроблено кілька тестів, які показали різні результати, у тому числі один тест показав 0%. Патрульні змусили зробити ще один тест, який показав рівень алкоголю більше 1 проміле. Поліцейські запросили свідків і змусили водія ще раз пройти тест, аби свідки побачили. Після цього поліцейські розділили ролі: інспектор № 1 став складати протокол про адміністративне правопорушення, а інспектор № 2 – акт огляду на стан алкогольного сп’яніння з використанням спеціального технічного засобу. Інспектор № 1 ознайомив водія і свідків із протоколом. Дій поліцейських були зняті на відео свідком.

До суду матеріали справи про адміністративне правопорушення щодо мого клієнта поступили із протоколом, складеним інспектором № 1 і двома примірниками акту огляду, складеним інспектором № 2. Тобто інспектор № 1 виявився спритнішим за свого колегу, бо протокол склав швидше, аніж інспектор № 2 акт огляду. Свідки підписали акт огляду і вказали, що бачили тест із показником 0%. У матеріалах справи було два примірники акту огляду водія, бо інспектор № 2 не вручив копію цього акту водію.

У судовому засіданні я заявив клопотання про направ лення матеріал ів справи до у правління патрульної поліції н а дооформлення та на додаткову перевірку щодо встановлення події адміністративного правопорушення . В обґрунтування цього вказав, що пунктом 10 Інструкції про порядок виявлення у водіїв транспортних засобів ознак алкогольного сп’яніння передбачено, що поліцейський спочатку складає акт огляду, а вже потім протокол про адміністративне правопорушення у разі встановлення стану сп’яніння. У цьому пункті Інструкції зазначається про поліцейського у однині, а не множині. Тобто конкретний поліцейський є відповідальним за дотримання процедури огляду водія на стан алкогольного сп’яніння і оформлення його результатів . Цією Інструкцією не передбачено таке поняття як «патруль» і колективна діяльність членів патруля та їх відповідальність за цю роботу. Патруль може здійснювати колективні організаційні заходи, але не процесуальні. Це можна встановити зі змісту розділу ІІ Інструкції, який носить назву « Проведення огляду на стан алкогольного сп’яніння поліцейським і оформлення його результатів ».

Тобто патрульними не було дотримано процедуру доказування вини водія у скоєнні адміністративного правопорушення. Аби говорити про належність як доказу протоколу про адміністративне правопорушення, складеного інспектором № 1, цим же інспектором мав бути складений спочатку акт огляду на стан алкогольного сп’яніння . Адже в ідповідно до ст. 256 КУпАП у протоколі про адміністративне правопорушення с еред інших обов’язкових відомостей мають бути зазначені й «інші відомості, необхідні для вирішення справи». Ці інші відомості, необхідні для вирішення справи про притягнення особи до адміністративної відповідальності за ст. 130 КУпАП, встановлюються актом огляду, який повинен бути вручений водію. Без складання акту огляду і вручення одного примірника цього акту водію інспектор № 1 не мав права складати протокол про адміністративне правопорушення . Акт огляду, складений інспектором № 2, не містив підпису мого клієнта. Якби у ньому було зроблено запис про відмову водія від підпису, то на підставі цього акту огляду інпектор № 2 міг би скласти протокол про адміністративне правопорушення, але він порушив п. 10 розділу ІІ Інструкції, бо не вручив водію один примірник цього акту огляду. Обидва примірники акти огляду, складені інспектором № 2, були у матеріалах справи. Крім того, відсутність підпису водія у графі «З результатами згоден» означає незгоду. Але згідно п. 7 розділу I Інструкції у разі незгоди водія з результатами огляду, проведеного поліцейським, такий огляд проводиться в найближчому закладі охорони здоров’я, якому надано право на його проведення відповідно до ст. 266 К УпАП . Однак щодо мого клієнта не проводився огляд у закладі охорони здоров ’ я. Направлення на огляд до закладу охорони здоров'я відповідно до пункту 8 розділу II Інструкції не видавалося.

Клопотання було задоволено судом. Ось посилання на постанову суду у якій серед інших аргументів суддею зазначено і про складання акту огляду і протоколу про адміністративне правопорушення різними інспекторами поліції http://reyestr.court.gov.ua/Review/62119765 .

Поки матеріали повернулись до суду пройшов трьохмісячний строк притягнення до адміністративної відповідальності і провадження у справі було закрито (див. http://reyestr.court.gov.ua/Review/63879937 ).

Тож наскільки колективна робота членів патруля відповідає стандартам доказування? Здається, це не той випадок, коли кількість переходить у якість.