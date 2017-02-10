Экспедитор – ответственный посредник

По мнению большинства перевозчиков, экспедитор - это просто посредник и, как любой посредник, «даром ест свой хлеб». В то же время транспортное экспедирование имеет принципиальное отличие от «классического» посредничества и такое отличие находится в распределении материальных рисков. Например, в посреднической (риелторской) деятельности по торговле недвижимостью, как примере «классического» посредничества, риелтор не обременён рисками относительно утраты объекта сделки – недвижимости. Напротив, экспедиторская деятельность всегда юридически связана с рисками утраты груза. Именно этот аспект выводит такую деятельность в отдельный предмет для правового регулирования и в этом смысле экспедиторская деятельность является ответственным посредничеством.

Безусловно, из указанной особенности должно исходить и законодательство, регулирующее деятельность экспедитора и, в первую очередь, юридически полно, недвусмысленно определять момент, порядок перехода и объём материальных рисков, распределяемых между заказчиком и экспедитором на время перевозки.

Напротив, в Украине, нормы, регулирующие экспедиторскую деятельность, разбросаны в нескольких законодательных актах, а принятый закон об экспедиторской деятельности преимущественно по составу носит декларативный либо отсылочный характер. Усугубляет положение то обстоятельство, что экспедиторская деятельность пока не получила своего регулирования на уровне норм международного права. Не смотря на то, что Международной федерацией экспедиторских ассоциаций (FIATA) выработаны единые критерии (правила) экспедиторской деятельности, разработаны унифицированные документы, их практическое применение, по большей части, остаётся исключением в перевозках автомобильным транспортом. Такое положение объясняется в частности сложностью применения правил FIATA в контексте национального законодательства, платностью пользования такими документами. Добавьте к указанным трудностям засилье на рынке всевозможных одиночек-«диспетчеров», экспедиторов-однодневок и в результате трудносмываемый для экспедитора имидж посредника-«халявщика».

Всё же, несмотря на все трудности и, нередко, негативное отношение, деятельность экспедитора является неотъемлемой частью мировой практики в транспортной сфере, а преуспевающий транспортный экспедитор – это в первую очередь предприятие, которое наряду с хорошей клиентской базой, располагает своей рабочей документацией и инструментами по управлению материальными рисками, связанными с перевозкой грузов. При этом объём клиентской базы и её постоянство не в малой степени зависит от способности экспедитора продемонстрировать обеспечение потенциальных рисков. Такое обеспечение определяется наличием документов, прозрачно определяющих распределение материальной ответственности между клиентом и экспедитором (причём для клиента-нерезидента документов, исключающих туманный контекст национального законодательства); действующего страхового покрытия, которым располагает экспедитор; благонадёжных подрядчиков и пр. Поэтому в перспективе в выигрыше компания-экспедитор, способная эффективно управлять материальными рисками, имеющая для этого необходимые рабочие инструменты, поскольку только такое позиционирование может вывести компанию на уровень, отвечающий запросу европейского рынка.