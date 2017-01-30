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Ключ к управлению риском неоплаты
30.01.2017 13:23
Работая в среде малого бизнеса, каждое транспортное предприятие находится в постоянном риске неоплаты за предоставленные услуги. При этом справедливо отметить, что и каждое предприятие справляется с таким риском по-разному. В этой статье мы хотим дать несколько практических советов–ориентиров для самостоятельных действий, которые помогут приобрести навык управления таким риском.
На практике, при заключении договора экспедитор/перевозчик преимущественно движим сиюминутным стремлением не потерять клиента, получить перспективу заработка и закрывает глаза на многое. В таком случае он работает, что называется «вслепую», и в итоге, рискует своим местом на рынке перевозок, в том числе и из-за убытков по неоплаченным поездкам. Надо понимать, что в деятельности транспортного предприятия, которое хочет преуспеть, должны быть определены критерии оценки входящей информации, позволяющие оценить благонадёжность контрагента и, в том числе, возможные перспективы принудительного взыскания.
Что можно предпринять?
Шаг 1 - анализ данных реестров, который необходимо осуществлять, не смотря на полученные по электронной почте от контрагента регистрационные документы. При этом стоит оценивать не только статические данные, но и динамику внесения изменений в реестр. Например, информация о том, что в ООО были разными и директор и учредитель, но произошли изменения и в их качестве выступает уже одно лицо, может подтверждать то, что предприятие «слили» - т.е. переоформили на номинальное (подставное) лицо.
Существенной является информация из единого реестра судебных решений, а также о незаконченных исполнительных производствах, которую недавно стали вносить в Единый государственный реестр юридических лиц и физических лиц–предпринимателей. Такая информация обладает большой практической ценностью, поскольку позволяет оценить отношение контрагента к своим просроченным обязательствам. Также, при наличии информации об открытых исполнительных производствах в отношении заказчика, скорее всего оплату за свою работу вы не получите, поскольку счета заказчика арестованы.
Информативными являются также и реестры ГФС Украины, в частности, реестр адресов массовой регистрации, наличия/отсутствия налогового долга, реестр плательщиков НДС, единого налога.
Только оценка данных из открытых источников в их совокупности даёт объективную информацию о потенциальном контрагенте. Как показывает практика, предприятия, которые собирают и изучают информацию о контрагенте, впоследствии вырабатывают свои индивидуальные критерии благонадёжности.
Шаг 2 – допустим, если предприятие нейтральное по данным реестров, что очень часто и бывает с экспедиторами (заказчиками), а заказ привлекательный, рекомендуем начать вести диалог непосредственно с директором, запрашивать дополнительную информацию о директоре, паспортные данные, протокол о назначении. Впоследствии, в случае неисполнения обязательства, такая информация, позволит успешнее воздействовать на должника (директора). Отсутствие контакта с директором, нежелание предоставлять дополнительную информацию являются крайне негативными сигналами. Необходимо понимать то, что директор всегда является должностным лицом предприятия, часто единственным. Диспетчеры, логисты, менеджеры не играют никакой юридической роли в процессе заключения и выполнения договора. Поэтому именно личность директора согласно данных реестра, должна интересовать в первую очередь и именно с ним необходимо устанавливать контакт.
Также можно предпринять ряд обеспечительных мер, среди которых оплата до выгрузки. Такое условие позволит применить удержание груза в случае несвоевременной оплаты. Удержание груза также можно применить и в случае возникновения штрафов при выполнении перевозки.
Безусловно, с условиями договора следует работать, например, можно настаивать на установлении штрафных санкций, особого режима для транзитных средств, поступивших от заказчика экспедитору как плата (фрахт) перевозчику.
Перечисленные меры не являются исчерпывающими и в каждой конкретной ситуации они изменяются и дополняются.
теги: неоплата фрахта, долг по перевозке, долг, официальные реестры, проверка контрагента, проверка надежности контрагента
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